С начала суток на фронте произошло 100 боевых столкновений: враг применил 5,7 тыс. дронов-камикадзе, - Генштаб
С начала суток понедельника, 23 февраля, на фронте произошло 100 боевых столкновений. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
По уточненной информации, противник нанес 70 авиационных ударов, сбросил 181 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 5774 дрона-камикадзе и осуществил 2336 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Ситуация на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиаудар, сбросив 1 КАБ, осуществил 68 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону Графского и Кутьковки. Одно боевое столкновение продолжается.
- Две атаки отразили украинские защитники на Купянском направлении, в районе Песчаного.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины остановили пять атак, в районе Дробышево и в сторону Новосергиевки, Шийковки, Лимана.
На Славянском направлении наши защитники отбили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Закитного.
На Краматорском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Клебан-Бык, Щербиновка, Иванополье, Софиевка, Бересток и в сторону Константиновки, Новопавловки.
На Покровском направлении враг совершил 19 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Шахово и в сторону населенного пункта Шевченко.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 44 оккупанта и ранили 22; уничтожили танк, 76 беспилотных летательных аппаратов, артиллерийскую систему, наземный роботизированный комплекс, две единицы автомобильного транспорта, девять единиц специальной техники, два пункта управления БПЛА и склад ГСМ. Поражена артиллерийская система, две станции радиоэлектронной борьбы, десять единиц автомобильной техники, три пункта управления БПЛА и девять укрытий личного состава противника.
Ситуация на Днепропетровщине
На Александровском направлении украинские подразделения остановили десять атак оккупантов в районе населенного пункта Терновое и в сторону Вишневого. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Просяна, Левадное, Покровское.
Бои на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов – в районах Гуляйполя и в сторону Варваровки, Зализничного. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор. Вражеским авиаударам подверглись населенные пункты Воздвижовка, Мирное, Гуляйпольское, Новоселовка, Чаривное, Долинка, Луговское, Любицкое, Катериновка.
- На Ореховском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись населенные пункты Орехов и Веселянка.
- На Приднепровском направлении Силы обороны отразили одну вражескую атаку.
В Росії воюють переважно контрактники - причому в більшості йдуть воювати добровільно, за гроші.
Враховуючи реальну бідність в російській глибинці, не дивно, що охочих «заробити на війні» в Росії чимало.
Той, хто нині в Росії підтримує контракт і йде на війну проти України, потрапляє до 10 відсотків людей з найвищими в Росії доходами.
Окрім цього, на війну Кремль і приватні військові кампанії вербують в'язнів.
Коли ув'язнений укладає контракт, його відправляють на війну, якщо вижив - то вже не відбуває решту терміну, а автоматично стає вільною людиною.
Ще один момент: серед російських солдатів на війні проти України дуже багато представників етнічних меншин із національних автономій - тувинців, бурятів, дагестанців, інгушів, башкирів, чеченців, тофаларів тощо.
Натомість, як пишуть ЗМІ, не так багато солдатів родом з Москви та Петербургу - саме ті міста і можуть становити «мітингувальну небезпеку» для нинішньої російської влади.
Окрім цього, майже половину свого терміну перебування при владі путін воює з Україною, якщо за початок відліку брати окупацію та анексію Криму та гібридний конфлікт до Донбасі, що почалися в 2014 році.
Тому він міг почати війну проти України - своїм виступом, а перед тим підготувавши основу для нападу у вигляді статті «Про історичну єдність росіян та українців».
Так само путін одноосібно може і завершити війну, бо практично немає інших впливових центрів влади ані якихось опозиційних фракцій у вищому керівництві Росії. Принаймні поки що.