С начала суток на фронте произошло 100 боевых столкновений: враг применил 5,7 тыс. дронов-камикадзе, - Генштаб

С начала суток понедельника, 23 февраля, на фронте произошло 100 боевых столкновений. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Вражеские обстрелы

По уточненной информации, противник нанес 70 авиационных ударов, сбросил 181 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 5774 дрона-камикадзе и осуществил 2336 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиаудар, сбросив 1 КАБ, осуществил 68 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону Графского и Кутьковки. Одно боевое столкновение продолжается.

Две атаки отразили украинские защитники на Купянском направлении, в районе Песчаного.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили пять атак, в районе Дробышево и в сторону Новосергиевки, Шийковки, Лимана.

На Славянском направлении наши защитники отбили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Закитного.

На Краматорском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Клебан-Бык, Щербиновка, Иванополье, Софиевка, Бересток и в сторону Константиновки, Новопавловки.

На Покровском направлении враг совершил 19 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Шахово и в сторону населенного пункта Шевченко.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 44 оккупанта и ранили 22; уничтожили танк, 76 беспилотных летательных аппаратов, артиллерийскую систему, наземный роботизированный комплекс, две единицы автомобильного транспорта, девять единиц специальной техники, два пункта управления БПЛА и склад ГСМ. Поражена артиллерийская система, две станции радиоэлектронной борьбы, десять единиц автомобильной техники, три пункта управления БПЛА и девять укрытий личного состава противника.

Ситуация на Днепропетровщине

На Александровском направлении украинские подразделения остановили десять атак оккупантов в районе населенного пункта Терновое и в сторону Вишневого. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Просяна, Левадное, Покровское.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов – в районах Гуляйполя и в сторону Варваровки, Зализничного. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор. Вражеским авиаударам подверглись населенные пункты Воздвижовка, Мирное, Гуляйпольское, Новоселовка, Чаривное, Долинка, Луговское, Любицкое, Катериновка.

На Ореховском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись населенные пункты Орехов и Веселянка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили одну вражескую атаку.

