Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 261 420 человек (+920 за сутки), 11 698 танков, 37 560 артсистем, 24 086 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 261 420 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 261 420 (+920) человек
- танков – 11 698 (+2) ед.
- боевых бронированных машин – 24 086 (+4) ед.
- артиллерийских систем – 37 560 (+50) ед.
- РСЗО – 1 654 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 305 (+1) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 348 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 145 571 (+1 693) ед.
- крылатые ракеты – 4 347 (+0) ед.
- корабли / катера – 29 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 79 826 (+190) ед.
- специальная техника – 4 074 (+1) ед.
Ось повідомлення від джерела:
@ (мова оригіналу):
"Лейтенант полиции погиб в результате взрыва в Москве на Савеловской.
По данным «Базы», неизвестный прикрепил взрывное устройство к полицейской машине и отошёл на безопасное расстояние - все действия он снимал на видео. После взрыва мужчина скрылся."

248!! одиниць знищеної техніки та 920 чумардосів за день.
ППО, арта, , спецтехніка та логістика файно, броня по мінімуму.
Загаьна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 160 000!
Загальна результативність ППО перебільшила 150 000!
Відбита чергова масованна повітряна атака дронів.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 261 000 це більше ніж все міське населення такого регіону як Алтайський край.
12 років з початку москальсько-української війни.
По тривалості це вже в два рази більше ніж друга світова війна, та в 3 рази довша ніж так звана велика вітчизняна, в 2,8 рази довше ніж перша світова війна.
4 роки повномасштабного вторгнення.