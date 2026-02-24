Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 261 420 человек (+920 за сутки), 11 698 танков, 37 560 артсистем, 24 086 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 261 420 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.02.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 261 420 (+920) человек

танков – 11 698 (+2) ед.

боевых бронированных машин – 24 086 (+4) ед.

артиллерийских систем – 37 560 (+50) ед.

РСЗО – 1 654 (+0) ед.

средства ПВО – 1 305 (+1) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 348 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 145 571 (+1 693) ед.

крылатые ракеты – 4 347 (+0) ед.

корабли / катера – 29 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 79 826 (+190) ед.

специальная техника – 4 074 (+1) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток на фронте произошло 100 боестолкновений: враг применил 5,7 тыс. дронов-камикадзе, - Генштаб