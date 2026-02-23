Батальйон "SIGNUM" збив 10 російських розвідувальних безпілотників. ВIДЕО
Пілоти батальйону "SIGNUM" 53-ї окремої механізованої бригади збили 10 ворожих безпілотників у своїй смузі відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, дронарі злагоджено та оперативно зірвали плани противника щодо розвідки позицій Сил оборони.
Зокрема було знищено:
- 2 БпЛА "Merlin";
- 4 БпЛА "Supercam";
- 4 БпЛА "Orlan".
"Такі дрони дають ворогу "очі": дозволяють виявляти наші позиції, техніку, особовий склад та швидко наводити артилерію", - зазначили бійці під оприлюдненим відео.
