Батальйон "SIGNUM" збив 10 російських розвідувальних безпілотників. ВIДЕО

Пілоти батальйону "SIGNUM" 53-ї окремої механізованої бригади збили 10 ворожих безпілотників у своїй смузі відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дронарі злагоджено та оперативно зірвали плани противника щодо розвідки позицій Сил оборони.

Зокрема було знищено:

  • 2 БпЛА "Merlin";
  • 4 БпЛА "Supercam";
  • 4 БпЛА "Orlan".

"Такі дрони дають ворогу "очі": дозволяють виявляти наші позиції, техніку, особовий склад та швидко наводити артилерію", - зазначили бійці під оприлюдненим відео.

Гарний батальон - і смуга чиста!
23.02.2026 22:54 Відповісти
 
 