Батальон "SIGNUM" сбил 10 российских разведывательных беспилотников. ВИДЕО
Пилоты батальона "SIGNUM" 53-й отдельной механизированной бригады сбили 10 вражеских беспилотников в своей зоне ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, дронари слаженно и оперативно сорвали планы противника по разведке позиций Сил обороны.
В частности, было уничтожено:
- 2 БПЛА "Merlin";
- 4 БПЛА "Supercam";
- 4 БПЛА "Orlan".
"Такие дроны дают врагу "глаза": позволяют выявлять наши позиции, технику, личный состав и быстро наводить артиллерию", - отметили бойцы под обнародованным видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий23.02.2026 22:54 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль