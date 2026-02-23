Батальон "SIGNUM" сбил 10 российских разведывательных беспилотников. ВИДЕО

Пилоты батальона "SIGNUM" 53-й отдельной механизированной бригады сбили 10 вражеских беспилотников в своей зоне ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дронари слаженно и оперативно сорвали планы противника по разведке позиций Сил обороны.

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В частности, было уничтожено:

2 БПЛА "Merlin";

4 БПЛА "Supercam";

4 БПЛА "Orlan".

"Такие дроны дают врагу "глаза": позволяют выявлять наши позиции, технику, личный состав и быстро наводить артиллерию", - отметили бойцы под обнародованным видео.

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