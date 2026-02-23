Пилоты "Омеги" ночью сбросами с дронов поразили блиндаж с оккупантами внутри на Донецком направлении. ВИДЕО

Ночью пилоты 5-го отдельного отряда специального назначения "Омега" провели серию ударов тяжелыми бомбардировщиками по укрытиям врага и живой силе противника на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, был поражен блиндаж оккупантов, где скрывался личный состав.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Также ликвидирована группа рашистов, которые пытались продвинуться к позициям Сил обороны.

Кадры результатов операции воины обнародовали в своем телеграм-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двое штурмовиков 225-го ОШП закидывают мины ТМ-62 в российский опорник и уничтожают его вместе с оккупантами. ВИДЕО

Смотрите также: Бойцы 77-й бригады ДШВ поразили САУ, УАЗ-452 и ликвидировали 11 рашистов на Купянском направлении. ВИДЕО