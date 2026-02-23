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Пилоты "Омеги" ночью сбросами с дронов поразили блиндаж с оккупантами внутри на Донецком направлении. ВИДЕО

Ночью пилоты 5-го отдельного отряда специального назначения "Омега" провели серию ударов тяжелыми бомбардировщиками по укрытиям врага и живой силе противника на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, был поражен блиндаж оккупантов, где скрывался личный состав.

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Также ликвидирована группа рашистов, которые пытались продвинуться к позициям Сил обороны.

Кадры результатов операции воины обнародовали в своем телеграм-канале.

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армия РФ (22965) спецназ (644) уничтожение (9960) Донецкая область (12392) дроны (7260)
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23.02.2026 23:06 Ответить
 
 