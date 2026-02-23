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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Двое штурмовиков 225-го ОШП закидывают мины ТМ-62 в российский опорник и уничтожают его вместе с оккупантами. ВИДЕО

Украинские штурмовые группы продолжают внедрять максимально эффективные методы ликвидации врага в ближнем бою. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились впечатляющие кадры уничтожения российского опорного пункта бойцами батальона "Морок" 225-го отдельного штурмового полка.

Вместо длительных перестрелок в лабиринтах укреплений, наши защитники применили "тяжелые аргументы", которые не оставили захватчикам шансов даже на сдачу в плен.

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Детали операции:

  • Ювелирный уход: На записи зафиксирован момент, когда двое украинских штурмовиков, заложив взрывчатку, стремительно отбегают от замаскированного подземного укрытия оккупантов.

  • Мощный подрыв: Через мгновение происходит взрыв колоссальной силы. Земляная насыпь, служившая крышей блиндажа, буквально подлетает в воздух от избыточного давления, после чего обрушивается внутрь, наглухо засыпая помещение.

  • "Спецсредство": Для уничтожения позиции бойцы использовали противотанковые мины ТМ-62, мощность которых была дополнительно увеличена. Такой метод "прогрева" гарантирует полное разрушение конструкции и ликвидацию всех, кто находился внутри.

Смотрите также: Оккупант сбежал от своих соратников и побежал за бойцом 225-го ОШП, чтобы сдаться в плен. ВИДЕО

Комментарий редакции:

225-й ОШП известен своей дерзостью и результативностью в наступательных операциях. Использование ТМ-ок для зачистки опорников - это надежный ответ на попытки врага зарываться глубоко в землю. В таких случаях блиндаж, который должен был защищать оккупантов, становится для них братской могилой.

"Эта "песня с ТМками" уже хорошо знакома нашему противнику, но все же мы решили напомнить ее уже большим зарядом. 
Благодаря увеличенной мощности взрыва, шанса выжить у земляных кротов не остается совсем. Работает штурмовая группа спецподразделения Морок 225-го ОШП", - отмечают в подразделении.

Смотрите: Дрон-"переговорщик" точным ударом по вражескому блиндажу убедил уцелевшего оккупанта сдаться бойцам 225-го ОШП. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (9960) мина (406) фортификации (172) 225-й ОШП (59)
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Топ комментарии
+14
Небратська могила! Слава ЗСУ!
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23.02.2026 14:02 Ответить
+12
Сьогодні, "з якогось переляку", племінниця дружини, з "Кацапстану", вирішила мою дочку поздоровить "с праздникам"... Побажала "нашим салдатам пабеды на всех франтах!"...
Моя відповіла: "Щоб кава була гарячою, а "москалі" - холодними!"
Модлодчинка! "Татова доця"! Така ж єхидна та "куслива"... За словом в кишеню не ліза!...
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23.02.2026 14:22 Ответить
+3
та вона, мабуть, бахнула на 23 лютого бояришника разом із своїм "защітніком атєчєства" і взяла телефон в руки...
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23.02.2026 14:27 Ответить
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Небратська могила! Слава ЗСУ!
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23.02.2026 14:02 Ответить
Сьогодні, "з якогось переляку", племінниця дружини, з "Кацапстану", вирішила мою дочку поздоровить "с праздникам"... Побажала "нашим салдатам пабеды на всех франтах!"...
Моя відповіла: "Щоб кава була гарячою, а "москалі" - холодними!"
Модлодчинка! "Татова доця"! Така ж єхидна та "куслива"... За словом в кишеню не ліза!...
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23.02.2026 14:22 Ответить
та вона, мабуть, бахнула на 23 лютого бояришника разом із своїм "защітніком атєчєства" і взяла телефон в руки...
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23.02.2026 14:27 Ответить
Та ні... Її "захисник" - москвич... Тому - не такий дурний, і воювать не спішить... А от братик рідний уже давно від нас "подарука" отримав, під Харковом... Здається, уже й інвалід, з "залізячкою" від Путіна... Числиться у нашому "Миротворці"...
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23.02.2026 14:47 Ответить
Круасан з сахарною пудрою відправився в якості подарунка йосі кабздявому.
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23.02.2026 15:13 Ответить
А робив би гнида каби та фаби на 500 кіло - то хлопці так не ризикували - зате воно кожного тижня рахує скіки тисяч всього скинули на Україну рашисти. Йди, гвидон у окоп, та там порахуй, мразота.
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23.02.2026 14:22 Ответить
І що тобі дадуть ті "КАБи", на передовій? Ти збираєшся кидать дві сотні кілограм вибухівки, у бліндаж з двома кацапами? Навіщо? І - чи попадеш? Для кожної бойової ситуації - своя зброя...
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23.02.2026 14:39 Ответить
Ти пропустив головну ідею - рахувати зеленским оте все шо летить з окопу, на передку, а не з Европи.
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23.02.2026 15:13 Ответить
"Ото гепнуло", як би сказав "Мадяр"!
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23.02.2026 14:28 Ответить
Відчайдухи, Слава ЗСУ!
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23.02.2026 15:11 Ответить
Ай харашо..)
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23.02.2026 16:27 Ответить
 
 