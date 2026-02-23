Двое штурмовиков 225-го ОШП закидывают мины ТМ-62 в российский опорник и уничтожают его вместе с оккупантами. ВИДЕО

Украинские штурмовые группы продолжают внедрять максимально эффективные методы ликвидации врага в ближнем бою. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились впечатляющие кадры уничтожения российского опорного пункта бойцами батальона "Морок" 225-го отдельного штурмового полка.

Вместо длительных перестрелок в лабиринтах укреплений, наши защитники применили "тяжелые аргументы", которые не оставили захватчикам шансов даже на сдачу в плен.

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Детали операции:

Ювелирный уход: На записи зафиксирован момент, когда двое украинских штурмовиков, заложив взрывчатку, стремительно отбегают от замаскированного подземного укрытия оккупантов.

Мощный подрыв: Через мгновение происходит взрыв колоссальной силы. Земляная насыпь, служившая крышей блиндажа, буквально подлетает в воздух от избыточного давления, после чего обрушивается внутрь, наглухо засыпая помещение.

"Спецсредство": Для уничтожения позиции бойцы использовали противотанковые мины ТМ-62, мощность которых была дополнительно увеличена. Такой метод "прогрева" гарантирует полное разрушение конструкции и ликвидацию всех, кто находился внутри.

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Комментарий редакции:

225-й ОШП известен своей дерзостью и результативностью в наступательных операциях. Использование ТМ-ок для зачистки опорников - это надежный ответ на попытки врага зарываться глубоко в землю. В таких случаях блиндаж, который должен был защищать оккупантов, становится для них братской могилой.

"Эта "песня с ТМками" уже хорошо знакома нашему противнику, но все же мы решили напомнить ее уже большим зарядом.

Благодаря увеличенной мощности взрыва, шанса выжить у земляных кротов не остается совсем. Работает штурмовая группа спецподразделения Морок 225-го ОШП", - отмечают в подразделении.

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