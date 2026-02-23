Двоє штурмовиків 225-го ОШП закидають міни ТМ-62 у російський опорник та знищують його разом із окупантами. ВIДЕО
Українські штурмові групи продовжують впроваджувати максимально ефективні методи ліквідації ворога в ближньому бою. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися вражаючі кадри знищення російського опорного пункту бійцями батальйону "Морок" 225-го окремого штурмового полку.
Замість тривалих перестрілок у лабіринтах укріплень, наші захисники застосували "важкі аргументи", які не залишили загарбникам шансів навіть на здачу в полон.
Деталі операції:
Ювелірний відхід: На записі зафіксовано момент, коли двоє українських штурмовиків, заклавши вибухівку, стрімко відбігають від замаскованого підземного укриття окупантів.
Потужний підрив: За мить стається вибух колосальної сили. Земляний насип, що слугував дахом бліндажа, буквально підлітає в повітря від надлишкового тиску, після чого обвалюється всередину, наглухо засипаючи приміщення.
"Спецзасіб": Для знищення позиції бійці використали протитанкові міни ТМ-62, потужність яких була додатково збільшена. Такий метод "прогріву" гарантує повне руйнування конструкції та ліквідацію всіх, хто перебував усередині.
Коментар редакції:
225-й ОШП відомий своєю зухвалістю та результативністю в наступальних операціях. Використання ТМ-ок для зачистки опорників - це надійна відповідь на спроби ворога закопуватися глибоко в землю. У таких випадках бліндаж, який мав захищати окупантів, стає для них братською могилою.
"Ця "пісня з ТМками" вже добре знайома нашому противнику, та все ж ми вирішили її нагадати вже більшим зарядом.
Завдяки збільшеній потужності вибуху, шансу вижити в земляних кротів не залишається зовсім. Працює штурмова група спецпідрозділу Морок 225-го ОШП", - зазначають у підрозділі.
Моя відповіла: "Щоб кава була гарячою, а "москалі" - холодними!"
Модлодчинка! "Татова доця"! Така ж єхидна та "куслива"... За словом в кишеню не ліза!...