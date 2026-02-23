Двоє штурмовиків 225-го ОШП закидають міни ТМ-62 у російський опорник та знищують його разом із окупантами. ВIДЕО

Українські штурмові групи продовжують впроваджувати максимально ефективні методи ліквідації ворога в ближньому бою. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися вражаючі кадри знищення російського опорного пункту бійцями батальйону "Морок" 225-го окремого штурмового полку.

Замість тривалих перестрілок у лабіринтах укріплень, наші захисники застосували "важкі аргументи", які не залишили загарбникам шансів навіть на здачу в полон.

Деталі операції:

  • Ювелірний відхід: На записі зафіксовано момент, коли двоє українських штурмовиків, заклавши вибухівку, стрімко відбігають від замаскованого підземного укриття окупантів.

  • Потужний підрив: За мить стається вибух колосальної сили. Земляний насип, що слугував дахом бліндажа, буквально підлітає в повітря від надлишкового тиску, після чого обвалюється всередину, наглухо засипаючи приміщення.

  • "Спецзасіб": Для знищення позиції бійці використали протитанкові міни ТМ-62, потужність яких була додатково збільшена. Такий метод "прогріву" гарантує повне руйнування конструкції та ліквідацію всіх, хто перебував усередині.

Коментар редакції:

225-й ОШП відомий своєю зухвалістю та результативністю в наступальних операціях. Використання ТМ-ок для зачистки опорників - це надійна відповідь на спроби ворога закопуватися глибоко в землю. У таких випадках бліндаж, який мав захищати окупантів, стає для них братською могилою.

"Ця "пісня з ТМками" вже добре знайома нашому противнику, та все ж ми вирішили її нагадати вже більшим зарядом. 
Завдяки збільшеній потужності вибуху, шансу вижити в земляних кротів не залишається зовсім. Працює штурмова група спецпідрозділу Морок 225-го ОШП", - зазначають у підрозділі.

Небратська могила! Слава ЗСУ!
23.02.2026 14:02 Відповісти
Сьогодні, "з якогось переляку", племінниця дружини, з "Кацапстану", вирішила мою дочку поздоровить "с праздникам"... Побажала "нашим салдатам пабеды на всех франтах!"...
Моя відповіла: "Щоб кава була гарячою, а "москалі" - холодними!"
Модлодчинка! "Татова доця"! Така ж єхидна та "куслива"... За словом в кишеню не ліза!...
23.02.2026 14:22 Відповісти
та вона, мабуть, бахнула на 23 лютого бояришника разом із своїм "защітніком атєчєства" і взяла телефон в руки...
23.02.2026 14:27 Відповісти
Та ні... Її "захисник" - москвич... Тому - не такий дурний, і воювать не спішить... А от братик рідний уже давно від нас "подарука" отримав, під Харковом... Здається, уже й інвалід, з "залізячкою" від Путіна... Числиться у нашому "Миротворці"...
23.02.2026 14:47 Відповісти
Круасан з сахарною пудрою відправився в якості подарунка йосі кабздявому.
23.02.2026 15:13 Відповісти
А робив би гнида каби та фаби на 500 кіло - то хлопці так не ризикували - зате воно кожного тижня рахує скіки тисяч всього скинули на Україну рашисти. Йди, гвидон у окоп, та там порахуй, мразота.
23.02.2026 14:22 Відповісти
І що тобі дадуть ті "КАБи", на передовій? Ти збираєшся кидать дві сотні кілограм вибухівки, у бліндаж з двома кацапами? Навіщо? І - чи попадеш? Для кожної бойової ситуації - своя зброя...
23.02.2026 14:39 Відповісти
Ти пропустив головну ідею - рахувати зеленским оте все шо летить з окопу, на передку, а не з Европи.
23.02.2026 15:13 Відповісти
"Ото гепнуло", як би сказав "Мадяр"!
23.02.2026 14:28 Відповісти
Відчайдухи, Слава ЗСУ!
23.02.2026 15:11 Відповісти
Ай харашо..)
23.02.2026 16:27 Відповісти
 
 