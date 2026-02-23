Двоє штурмовиків 225-го ОШП закидають міни ТМ-62 у російський опорник та знищують його разом із окупантами. ВIДЕО

Українські штурмові групи продовжують впроваджувати максимально ефективні методи ліквідації ворога в ближньому бою. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися вражаючі кадри знищення російського опорного пункту бійцями батальйону "Морок" 225-го окремого штурмового полку.

Замість тривалих перестрілок у лабіринтах укріплень, наші захисники застосували "важкі аргументи", які не залишили загарбникам шансів навіть на здачу в полон.

Деталі операції:

Ювелірний відхід: На записі зафіксовано момент, коли двоє українських штурмовиків, заклавши вибухівку, стрімко відбігають від замаскованого підземного укриття окупантів.

Потужний підрив: За мить стається вибух колосальної сили. Земляний насип, що слугував дахом бліндажа, буквально підлітає в повітря від надлишкового тиску, після чого обвалюється всередину, наглухо засипаючи приміщення.

"Спецзасіб": Для знищення позиції бійці використали протитанкові міни ТМ-62, потужність яких була додатково збільшена. Такий метод "прогріву" гарантує повне руйнування конструкції та ліквідацію всіх, хто перебував усередині.

Коментар редакції:

225-й ОШП відомий своєю зухвалістю та результативністю в наступальних операціях. Використання ТМ-ок для зачистки опорників - це надійна відповідь на спроби ворога закопуватися глибоко в землю. У таких випадках бліндаж, який мав захищати окупантів, стає для них братською могилою.

"Ця "пісня з ТМками" вже добре знайома нашому противнику, та все ж ми вирішили її нагадати вже більшим зарядом.

Завдяки збільшеній потужності вибуху, шансу вижити в земляних кротів не залишається зовсім. Працює штурмова група спецпідрозділу Морок 225-го ОШП", - зазначають у підрозділі.

