Двоє українських штурмовиків 225-го ОШП під час атаки ворожого укриття полонили 6 окупантів. ВIДЕО

Українські штурмовики 225-го окремого штурмового полку, штурмовий батальйон "Морок", беруть у полон окупантів у районі населеного пункту Варварівка, Запорізька область.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час атаки на вороже укриття 2 українських бійців пропонують противнику скласти зброю та здатися.

Спершу один із рашистів погоджується перейти в обмінний фонд, а згодом ще 5 його поплічників роблять те саме.

У результаті воїни беруть у полон 6 окупантів.

Кадри операції бійці опублікували у своєму телеграм-каналі.

армія рф Запорізька область полонені Пологівський район Варварівка 225-й окремий штурмовий полк
Москальня знадобиться для обміну !
22.02.2026 10:43 Відповісти
Черговим українським супергероям-респект...
22.02.2026 10:43 Відповісти
 
 