Двоє українських штурмовиків 225-го ОШП під час атаки ворожого укриття полонили 6 окупантів. ВIДЕО

Українські штурмовики 225-го окремого штурмового полку, штурмовий батальйон "Морок", беруть у полон окупантів у районі населеного пункту Варварівка, Запорізька область.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час атаки на вороже укриття 2 українських бійців пропонують противнику скласти зброю та здатися.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Спершу один із рашистів погоджується перейти в обмінний фонд, а згодом ще 5 його поплічників роблять те саме.

У результаті воїни беруть у полон 6 окупантів.

Кадри операції бійці опублікували у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант утік від своїх поплічників та побіг за бійцем 225-го ОШП, щоб здатися в полон. ВIДЕО

Дивіться також: Бійці 158-ї бригади ЗСУ взяли в полон двох окупантів, ще троє здалися добровільно. ВIДЕО