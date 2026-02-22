Двоє українських штурмовиків 225-го ОШП під час атаки ворожого укриття полонили 6 окупантів. ВIДЕО
Українські штурмовики 225-го окремого штурмового полку, штурмовий батальйон "Морок", беруть у полон окупантів у районі населеного пункту Варварівка, Запорізька область.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час атаки на вороже укриття 2 українських бійців пропонують противнику скласти зброю та здатися.
Спершу один із рашистів погоджується перейти в обмінний фонд, а згодом ще 5 його поплічників роблять те саме.
У результаті воїни беруть у полон 6 окупантів.
Кадри операції бійці опублікували у своєму телеграм-каналі.
