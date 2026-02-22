Двое украинских штурмовиков 225-го ОШП во время атаки вражеского укрытия взяли в плен 7 оккупантов. ВИДЕО
Украинские штурмовики 225-го отдельного штурмового полка, штурмовой батальон "Морок", берут в плен оккупантов в районе населенного пункта Варваровка, Запорожская область.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время атаки на вражеское укрытие 2 украинских бойца предлагают противнику сложить оружие и сдаться.
Сначала один из рашистов соглашается перейти в обменный фонд, а затем еще 6 его соратников делают то же самое.
В результате воины берут в плен 7 оккупантов.
Кадры операции бойцы опубликовали в своем телеграм-канале.
