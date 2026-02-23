Пілоти "Омеги" вночі скидами з дронів уразили бліндаж з окупантами всередині на Донецькому напрямку. ВIДЕО
Вночі пілоти 5-го окремого загону спеціального призначення "Омега" провели низку уражень важкими бомберами по укриттях ворога та живій силі противника на Донецькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, було уражено бліндаж окупантів, де ховався особовий склад.
Також ліквідовано групу рашистів, які намагалися просунутися до позицій Сил оборони.
Кадри результатів операції воїни оприлюднили у своєму телеграм-каналі.
