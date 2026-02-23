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Дроны 63-й ОМБр Третьего армейского корпуса разорвали на куски 50 рашистов. ВИДЕО
Украинские защитники 63-й отдельной механизированной бригады в составе Третьего армейского корпуса во время боевой работы ликвидировали группу рашистов в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты нанесли точные удары и разорвали на куски 50 захватчиков, которые пытались продвинуться в направлении позиций Сил обороны.
Заснятые кадры бойцы обнародовали в соцсетях.
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+11 Julian Lopez #602860
показать весь комментарий23.02.2026 21:57 Ответить Ссылка
+10 igor shmatko
показать весь комментарий23.02.2026 21:59 Ответить Ссылка
+7 zloj pens #587166
показать весь комментарий23.02.2026 22:11 Ответить Ссылка
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