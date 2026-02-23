Дроны 63-й ОМБр Третьего армейского корпуса разорвали на куски 50 рашистов. ВИДЕО

Украинские защитники 63-й отдельной механизированной бригады в составе Третьего армейского корпуса во время боевой работы ликвидировали группу рашистов в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты нанесли точные удары и разорвали на куски 50 захватчиков, которые пытались продвинуться в направлении позиций Сил обороны.

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Заснятые кадры бойцы обнародовали в соцсетях.

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