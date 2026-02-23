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Дроны 63-й ОМБр Третьего армейского корпуса разорвали на куски 50 рашистов. ВИДЕО

Украинские защитники 63-й отдельной механизированной бригады в составе Третьего армейского корпуса во время боевой работы ликвидировали группу рашистов в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты нанесли точные удары и разорвали на куски 50 захватчиков, которые пытались продвинуться в направлении позиций Сил обороны.

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Заснятые кадры бойцы обнародовали в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (22965) уничтожение (9960) дроны (7260) 63 ОМБр (164)
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Топ комментарии
+11
Снайпери!!!
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23.02.2026 21:57 Ответить
+10
Респект дронярам! 👍👏👏👏
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23.02.2026 21:59 Ответить
+7
Супер!ЗСУ - герої.
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23.02.2026 22:11 Ответить
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Снайпери!!!
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23.02.2026 21:57 Ответить
Респект дронярам! 👍👏👏👏
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23.02.2026 21:59 Ответить
Супер!ЗСУ - герої.
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23.02.2026 22:11 Ответить
👍👍👍💙💛🇺🇦
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23.02.2026 22:33 Ответить
Треба створити якусь кінокомпанію і уявляєте, - початок фільму, заставка - Ту-туру-ту-тууу, потім оцей ролік, і далі голосом Подерев'янського: - Кінокомпанія "Х*йвамвсракумоскалі інтернейшнл" представляє...
Усі "Оскари" наші!
А "Пальмовими гілками" будемо п*здить бурятів і гусей...
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23.02.2026 22:43 Ответить
Оце набомбили!!!🫡🇺🇦
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23.02.2026 22:57 Ответить
Оце гарно
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23.02.2026 22:58 Ответить
Дякуємо нашим Воїнам 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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23.02.2026 23:03 Ответить
ДУША ПОЁТ !
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23.02.2026 23:46 Ответить
Чудово!!!
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24.02.2026 07:45 Ответить
 
 