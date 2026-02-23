Застряг у рові серед колючого дроту: дрони "WORMBUSTERS" ліквідували окупанта. ВIДЕО

Ударні дрони підрозділу "WORMBUSTERS" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта, який застряг у колючому дроті на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти виявили "здобич" під час обльоту смуги відповідальності.

Рашист опинився у рові з перешкодами та не міг рухатися, а дрони бійців Сил оборони оперативно ліквідували його.

Кадри захисники оприлюднили у своєму телеграм-каналі.

