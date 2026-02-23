Застряг у рові серед колючого дроту: дрони "WORMBUSTERS" ліквідували окупанта. ВIДЕО

Ударні дрони підрозділу "WORMBUSTERS" 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували окупанта, який застряг у колючому дроті на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти виявили "здобич" під час обльоту смуги відповідальності.

Рашист опинився у рові з перешкодами та не міг рухатися, а дрони бійців Сил оборони оперативно ліквідували його.

Кадри захисники оприлюднили у своєму телеграм-каналі.

Це не можна було весь кордон і всю лінію оборони так зробити? Таку перешкоду не перестрибнеш і на мопеді не проскочиш. І зараз би такої сраки не було.
24.02.2026 00:06 Відповісти
Таке скажете. Може ще й Чонгар розміновувати не треба було?
24.02.2026 00:37 Відповісти
один танк, чи один бтр, чи один снаряд поряд, та колючки нема
це ж не стіна Яценюка (за 3 000 000 $ ), десь чули вже
24.02.2026 17:20 Відповісти
Нук як бачимо колючка ефективніша ніж вам вважається. Ви пробували знищити і перелізти колючку в декілька рядів, через рів і по коліна в багнюці? Чомусь рашисти не можуть її перелізти. А танку чи БТРу потрібно ще до неї доїхати через бетонні піраміди, мінні поля і дрони. Да якщо і доїде то колючка намотається на гусінь чи колеса то теж добра не буде. А снарядом знищити колючку це як? Вартість одного снаряда на порядки дорожче ніж кілометри колючки. До того ж снаряд її тільки розкидає, а не знищить. Але в в 90% випадків рашисти штурмують нашу оборону не бронетехнікою, а пішки чи на мопедах. І це їм нажаль вдається даже краще ніж на танках.
25.02.2026 02:00 Відповісти
https://t.me/operativnoZSU/204576 У москві вибух біля савьоловского вокзалу, мінімум один постраждалий, пошкоджено авто поліцаїв.

UPD. Один поліцай Zдох.

"неизвестный кинул взрывное устройство к полицейской машине и отошёл на безопасное расстояние - все действия он снимал на видео. Также пострадал еще один сотрудник ДПС - второй лейтенант госпитализирован"
24.02.2026 00:22 Відповісти
Чого він приперся оцей лаптєголовий?
24.02.2026 04:25 Відповісти
може б, найби, там і лежав собі, конав потихеньку...
24.02.2026 10:45 Відповісти
 
 