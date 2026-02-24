5 139 7
Застрял в канаве среди колючей проволоки: дроны "WORMBUSTERS" ликвидировали оккупанта. ВИДЕО
Ударные дроны подразделения "WORMBUSTERS" 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали оккупанта, который застрял в колючей проволоке на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты обнаружили "добычу" во время облета полосы ответственности.
Рашист оказался во рву с препятствиями и не мог двигаться, а дроны бойцов Сил обороны оперативно ликвидировали его.
Кадры защитники обнародовали в своем телеграм-канале.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
це ж не стіна Яценюка (за 3 000 000 $ ), десь чули вже
UPD. Один поліцай Zдох.
"неизвестный кинул взрывное устройство к полицейской машине и отошёл на безопасное расстояние - все действия он снимал на видео. Также пострадал еще один сотрудник ДПС - второй лейтенант госпитализирован"