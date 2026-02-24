Застрял в канаве среди колючей проволоки: дроны "WORMBUSTERS" ликвидировали оккупанта. ВИДЕО

Ударные дроны подразделения "WORMBUSTERS" 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали оккупанта, который застрял в колючей проволоке на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты обнаружили "добычу" во время облета полосы ответственности.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Рашист оказался во рву с препятствиями и не мог двигаться, а дроны бойцов Сил обороны оперативно ликвидировали его.

Кадры защитники обнародовали в своем телеграм-канале.

Смотрите также: Батальон "SIGNUM" сбил 10 российских разведывательных беспилотников. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты "Омеги" ночью сбросами с дронов поразили блиндаж с оккупантами внутри на Донецком направлении. ВИДЕО