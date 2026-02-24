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Новости Видео Дроны против оккупантов Боевые действия на Покровском направлении Ликвидация российских окукпантов Операторы дронов
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Застрял в канаве среди колючей проволоки: дроны "WORMBUSTERS" ликвидировали оккупанта. ВИДЕО

Ударные дроны подразделения "WORMBUSTERS" 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали оккупанта, который застрял в колючей проволоке на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты обнаружили "добычу" во время облета полосы ответственности.

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Рашист оказался во рву с препятствиями и не мог двигаться, а дроны бойцов Сил обороны оперативно ликвидировали его.

Кадры защитники обнародовали в своем телеграм-канале.

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Автор: 

армия РФ (22965) уничтожение (9960) Донецкая область (12392) дроны (7260) Покровск (1310) Покровский район (1760) 414 Птахи Мадяра (198)
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Це не можна було весь кордон і всю лінію оборони так зробити? Таку перешкоду не перестрибнеш і на мопеді не проскочиш. І зараз би такої сраки не було.
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24.02.2026 00:06 Ответить
Таке скажете. Може ще й Чонгар розміновувати не треба було?
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24.02.2026 00:37 Ответить
один танк, чи один бтр, чи один снаряд поряд, та колючки нема
це ж не стіна Яценюка (за 3 000 000 $ ), десь чули вже
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24.02.2026 17:20 Ответить
Нук як бачимо колючка ефективніша ніж вам вважається. Ви пробували знищити і перелізти колючку в декілька рядів, через рів і по коліна в багнюці? Чомусь рашисти не можуть її перелізти. А танку чи БТРу потрібно ще до неї доїхати через бетонні піраміди, мінні поля і дрони. Да якщо і доїде то колючка намотається на гусінь чи колеса то теж добра не буде. А снарядом знищити колючку це як? Вартість одного снаряда на порядки дорожче ніж кілометри колючки. До того ж снаряд її тільки розкидає, а не знищить. Але в в 90% випадків рашисти штурмують нашу оборону не бронетехнікою, а пішки чи на мопедах. І це їм нажаль вдається даже краще ніж на танках.
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25.02.2026 02:00 Ответить
https://t.me/operativnoZSU/204576 У москві вибух біля савьоловского вокзалу, мінімум один постраждалий, пошкоджено авто поліцаїв.

UPD. Один поліцай Zдох.

"неизвестный кинул взрывное устройство к полицейской машине и отошёл на безопасное расстояние - все действия он снимал на видео. Также пострадал еще один сотрудник ДПС - второй лейтенант госпитализирован"
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24.02.2026 00:22 Ответить
Чого він приперся оцей лаптєголовий?
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24.02.2026 04:25 Ответить
може б, найби, там і лежав собі, конав потихеньку...
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24.02.2026 10:45 Ответить
 
 