Более 7000 миссий с НРК выполнено за январь 2026 года, - Федоров

Украина активно масштабирует использование наземных роботизированных комплексов (НРК) на фронте. Только за январь 2026 года было выполнено более 7 000 миссий с применением НРК, преимущественно для логистики на передовой.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Еще полгода назад эвакуация раненых с помощью НРК была единичной. Сегодня роботы регулярно заходят в зоны повышенного риска: доставляют боеприпасы, обеспечивают логистику и эвакуируют раненых там, где пребывание людей создает дополнительную угрозу", - отметил Федоров.

Министр подчеркнул, что применение НРК стало ежедневной практикой подразделений и задачей этого года является максимально перевести фронтовую логистику на наземные дроны. Это позволит уменьшить риски для военных и повысить эффективность подразделений.

"В этом году мы увеличим производство и объемы закупок НРК, улучшим систему связи и управления, а также предоставим возможность воинским частям докуповывать необходимые модули и компоненты под конкретные боевые задачи", - добавил Федоров.

Программа "Армия дронов.Бонус"

Он напомнил о программе "Армия дронов.Бонус", которая позволяет получить НРК за боевые баллы. На платформе Brave1 Market сейчас доступны 13 моделей наземных роботизированных комплексов.

Министр также опубликовал видео эвакуационной миссии 17 отдельной тяжелой механизированной бригады, где раненого военного вывели из опасного участка с помощью НРК.

