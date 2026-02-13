Defense Tech, ПВО и win-win партнерства: Федоров подвел итоги двусторонних встреч на "Рамштайне"

Министр обороны Михаил Федоров, помимо заседания в формате "Рамштайн", провел ряд двусторонних встреч с коллегами.

Об этом Федоров сообщил в телеграм-канале.

"Представил свои приоритеты на посту министра обороны, наше видение и конкретные проекты для построения win-win партнерств", - говорится в сообщении.

Встреча с генералом Гринкевичем

Так, Федоров провел встречу с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.



Он отметил, что Украина создает одни из самых дешевых и эффективных решений в сфере defense tech - и готова делиться этим опытом.

"В то же время мы нуждаемся в помощи партнеров для противодействия баллистическим угрозам. Обсудили программу PURL как ключевой механизм обеспечения Украины критически необходимыми ракетами", - отметил министр.

Встреча с Гилли

По словам Федорова, с министром обороны Великобритании Джоном Гилли они обсудили реализацию дорожной карты сотрудничества в рамках столетнего партнерства.

Также отдельно речь шла о сроках и объемах поставок перехватчиков Octopus.

Встреча с Писториусом

"С министром обороны Германии Борисом Писториусом сосредоточились на вкладах в усиление дроново-штурмовых подразделений, развитие средств midstrike и борьбы с беспилотниками", - сообщил глава Минобороны Украины.

Также они рассмотрели возможности замены дронов Mavic украинскими решениями в сотрудничестве с партнерами.

Федоров добавил, что отдельный фокус - сотрудничество в рамках программы "Patriot для Украины".

Другие встречи

Также министр обороны страны провел переговоры с министром обороны Бельгии Тео Франкеном, министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом, министром обороны Норвегии Торе Сандвиком, министром обороны Австралии Ричардом Марлзом и министром национальной обороны Канады Дэвидом Макгинти.

Помощь Украине

Федоров подчеркнул, что ключевая тема всех встреч - оборонная помощь Украине, прежде всего усиление противовоздушной обороны. Это приоритетная задача от президента.

"Обсудили перспективные направления сотрудничества: поиск дешевых и эффективных решений для противодействия шахедам, поставки дальнобойной артиллерии, запуск совместных производств и дополнительные взносы партнеров в программу PURL. Благодарен партнерам за сильную и последовательную поддержку Украины", - подытожил он.