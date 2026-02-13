Defense Tech, ПВО и win-win партнерства: Федоров подвел итоги двусторонних встреч на "Рамштайне"
Министр обороны Михаил Федоров, помимо заседания в формате "Рамштайн", провел ряд двусторонних встреч с коллегами.
Об этом Федоров сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Представил свои приоритеты на посту министра обороны, наше видение и конкретные проекты для построения win-win партнерств", - говорится в сообщении.
Встреча с генералом Гринкевичем
Так, Федоров провел встречу с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.
Он отметил, что Украина создает одни из самых дешевых и эффективных решений в сфере defense tech - и готова делиться этим опытом.
"В то же время мы нуждаемся в помощи партнеров для противодействия баллистическим угрозам. Обсудили программу PURL как ключевой механизм обеспечения Украины критически необходимыми ракетами", - отметил министр.
Встреча с Гилли
По словам Федорова, с министром обороны Великобритании Джоном Гилли они обсудили реализацию дорожной карты сотрудничества в рамках столетнего партнерства.
Также отдельно речь шла о сроках и объемах поставок перехватчиков Octopus.
Встреча с Писториусом
"С министром обороны Германии Борисом Писториусом сосредоточились на вкладах в усиление дроново-штурмовых подразделений, развитие средств midstrike и борьбы с беспилотниками", - сообщил глава Минобороны Украины.
Также они рассмотрели возможности замены дронов Mavic украинскими решениями в сотрудничестве с партнерами.
Федоров добавил, что отдельный фокус - сотрудничество в рамках программы "Patriot для Украины".
Другие встречи
Также министр обороны страны провел переговоры с министром обороны Бельгии Тео Франкеном, министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом, министром обороны Норвегии Торе Сандвиком, министром обороны Австралии Ричардом Марлзом и министром национальной обороны Канады Дэвидом Макгинти.
Помощь Украине
Федоров подчеркнул, что ключевая тема всех встреч - оборонная помощь Украине, прежде всего усиление противовоздушной обороны. Это приоритетная задача от президента.
"Обсудили перспективные направления сотрудничества: поиск дешевых и эффективных решений для противодействия шахедам, поставки дальнобойной артиллерии, запуск совместных производств и дополнительные взносы партнеров в программу PURL. Благодарен партнерам за сильную и последовательную поддержку Украины", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1993 року здобув ступінь бакалавра наук з військової історії в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Академії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Повітряних сил США та офіцерське звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 другого лейтенанта після завершення навчання. 1994 року здобув ступінь магістра з історії в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%97 Університеті Джорджії. Із вересня 1994 до серпня 1996 року проходив льотну підготовку на авіабазах Ванс в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B0 Оклахомі та Люк в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0 Аризоні. Його подальша освіта охоплювала також Школу офіцерів ескадрилей (1997) році, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Командно-штабний коледж Повітряних сил США (2003), Військово-морську аспірантуру і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Воєнний коледж Повітряних сил США (2006) та Коледж штабу об'єднаних сил (2010) серед інших курсівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-AFBio2-11 [11].
У червні 2025 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Північноатлантична рада затвердила Гринкевича на посаді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96 головнокомандувача сил https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО в Європіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12].
Алексус Гринкевич у коментарі https://uk.wikipedia.org/wiki/Bild Bild, опублікованому 18 липня 2025 року, висловив думку, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Європейський союз і США мають усього 18 місяців на підготовку до глобального воєнного конфлікту з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Китаєм і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росієюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13].