РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
18266 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Канады
1 436 11

Канада предоставит Украине ракеты AIM для ПВО, - Федоров

Канада выделит 764 млн канадских долларов

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Канада передаст Украине партию ракет AIM для систем противовоздушной обороны.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, ракеты особенно эффективны против российских крылатых ракет. Сейчас вооружение уже на пути в Украину.

Федоров поблагодарил канадскую сторону за поддержку и отметил, что последние вклады Канады в инициативу PURL стали решающими для отражения массированных воздушных атак РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Волонтер Чмут стал членом Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок, - Федоров

Стороны также обсудили сотрудничество в производстве беспилотников и обучении украинских военных с участием Канады.

Автор: 

ПВО (3668) ракеты (3949) Федоров Михаил (677)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Йди нах дебіл струганий....Адаптація ЗРК «Бук-М1» для використання американських ракет AIM-7 Sparrow (або їхнього зенітного варіанту RIM-7 Sea Sparrow) є частиною проєкту FrankenSAM, створеного для подолання дефіциту радянських ракет. Це гібридне рішення дозволяє інтегрувати ракети з напівактивною радіолокаційною головкою на радянську пускову установку.
показать весь комментарий
06.02.2026 14:30 Ответить
+1
Для модернізованих буків
показать весь комментарий
06.02.2026 13:46 Ответить
+1
Дякуємо, Друзі.
показать весь комментарий
06.02.2026 13:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ці ракети для Петріотів? Хто знає?
Бо звідусіль несеться, що передані/наявні в нас Петріоти - пусті, нічим збивати касапські ракети
показать весь комментарий
06.02.2026 13:44 Ответить
Для модернізованих буків
показать весь комментарий
06.02.2026 13:46 Ответить
пуків
показать весь комментарий
06.02.2026 13:48 Ответить
Йди нах дебіл струганий....Адаптація ЗРК «Бук-М1» для використання американських ракет AIM-7 Sparrow (або їхнього зенітного варіанту RIM-7 Sea Sparrow) є частиною проєкту FrankenSAM, створеного для подолання дефіциту радянських ракет. Це гібридне рішення дозволяє інтегрувати ракети з напівактивною радіолокаційною головкою на радянську пускову установку.
показать весь комментарий
06.02.2026 14:30 Ответить
повітря повітря , якщо AIM-120C-7 дальність 120 км
показать весь комментарий
06.02.2026 13:47 Ответить
Петріоти стріляють PAC-2 та PAC-3. Скоріше за усе йдеться за AIM для F-16, адже саме ці літаки Україна активно використовує як ППО.
показать весь комментарий
06.02.2026 13:53 Ответить
Дякую. Ваша версій найбільш вірогідна, ІМНО.
показать весь комментарий
06.02.2026 14:56 Ответить
Дякуємо, Друзі.
показать весь комментарий
06.02.2026 13:47 Ответить
Дяка Канаді. А як справи з власними далекобійними снарядами, пане Федоров?
Не маєш бажання на власному виробництві попіаритися?
показать весь комментарий
06.02.2026 14:09 Ответить
Канада надасть Україні ракети AIM для ППО, - Федоров Джерело: https://censor.net/ua/n3599238

Ну і навіщо це писати? Я вже сумніваюь, що це дибілізм української влади і журналістики. Це виглядає як спеціальна підказка кацапам як їм відрегулювати свої дрони, щоби ці обходили АІМ ракети. Якби не українська хвальба у 2022-2023 роках, то Україна закінчила б переможно війну, ще у 2023-му. А так хвальба, які круті ми у використанні дронів, який крутий контрнаступ на Мелітополь відбудеться у 2023-му, яка крута курщина і багато іншого підказувало кацапам в яких напрямках потрібно працювати.
показать весь комментарий
06.02.2026 15:00 Ответить
 
 