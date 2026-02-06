Канада предоставит Украине ракеты AIM для ПВО, - Федоров

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Канада передаст Украине партию ракет AIM для систем противовоздушной обороны.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины.

По его словам, ракеты особенно эффективны против российских крылатых ракет. Сейчас вооружение уже на пути в Украину.

Федоров поблагодарил канадскую сторону за поддержку и отметил, что последние вклады Канады в инициативу PURL стали решающими для отражения массированных воздушных атак РФ.

Стороны также обсудили сотрудничество в производстве беспилотников и обучении украинских военных с участием Канады.