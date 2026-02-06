Канада предоставит Украине ракеты AIM для ПВО, - Федоров
Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что Канада передаст Украине партию ракет AIM для систем противовоздушной обороны.
Об этом говорится на сайте Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ракеты особенно эффективны против российских крылатых ракет. Сейчас вооружение уже на пути в Украину.
Федоров поблагодарил канадскую сторону за поддержку и отметил, что последние вклады Канады в инициативу PURL стали решающими для отражения массированных воздушных атак РФ.
Стороны также обсудили сотрудничество в производстве беспилотников и обучении украинских военных с участием Канады.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо звідусіль несеться, що передані/наявні в нас Петріоти - пусті, нічим збивати касапські ракети
Не маєш бажання на власному виробництві попіаритися?
Ну і навіщо це писати? Я вже сумніваюь, що це дибілізм української влади і журналістики. Це виглядає як спеціальна підказка кацапам як їм відрегулювати свої дрони, щоби ці обходили АІМ ракети. Якби не українська хвальба у 2022-2023 роках, то Україна закінчила б переможно війну, ще у 2023-му. А так хвальба, які круті ми у використанні дронів, який крутий контрнаступ на Мелітополь відбудеться у 2023-му, яка крута курщина і багато іншого підказувало кацапам в яких напрямках потрібно працювати.