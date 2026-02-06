Канада надасть Україні ракети AIM для ППО, - Федоров
Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що Канада передасть Україні партію ракет AIM для систем протиповітряної оборони.
Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ракети особливо ефективні проти російських крилатих ракет. Наразі озброєння вже на шляху до України.
Федоров подякував канадській стороні за підтримку та зазначив, що останні внески Канади в ініціативу PURL стали вирішальними для відбиття масованих повітряних атак РФ.
Сторони також обговорили співпрацю у виробництві безпілотників та навчання українських військових за участю Канади.
Бо звідусіль несеться, що передані/наявні в нас Петріоти - пусті, нічим збивати касапські ракети
Не маєш бажання на власному виробництві попіаритися?
Ну і навіщо це писати? Я вже сумніваюь, що це дибілізм української влади і журналістики. Це виглядає як спеціальна підказка кацапам як їм відрегулювати свої дрони, щоби ці обходили АІМ ракети. Якби не українська хвальба у 2022-2023 роках, то Україна закінчила б переможно війну, ще у 2023-му. А так хвальба, які круті ми у використанні дронів, який крутий контрнаступ на Мелітополь відбудеться у 2023-му, яка крута курщина і багато іншого підказувало кацапам в яких напрямках потрібно працювати.