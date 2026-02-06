Канада надасть Україні ракети AIM для ППО, - Федоров

Канада виділить 764 млн канадських доларів

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що Канада передасть Україні партію ракет AIM для систем протиповітряної оборони.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ракети особливо ефективні проти російських крилатих ракет. Наразі озброєння вже на шляху до України.

Федоров подякував канадській стороні за підтримку та зазначив, що останні внески Канади в ініціативу PURL стали вирішальними для відбиття масованих повітряних атак РФ.

Сторони також обговорили співпрацю у виробництві безпілотників та навчання українських військових за участю Канади.

Топ коментарі
Йди нах дебіл струганий....Адаптація ЗРК «Бук-М1» для використання американських ракет AIM-7 Sparrow (або їхнього зенітного варіанту RIM-7 Sea Sparrow) є частиною проєкту FrankenSAM, створеного для подолання дефіциту радянських ракет. Це гібридне рішення дозволяє інтегрувати ракети з напівактивною радіолокаційною головкою на радянську пускову установку.
06.02.2026 14:30 Відповісти
Для модернізованих буків
06.02.2026 13:46 Відповісти
Дякуємо, Друзі.
06.02.2026 13:47 Відповісти
Ці ракети для Петріотів? Хто знає?
Бо звідусіль несеться, що передані/наявні в нас Петріоти - пусті, нічим збивати касапські ракети
06.02.2026 13:44 Відповісти
Для модернізованих буків
06.02.2026 13:46 Відповісти
повітря повітря , якщо AIM-120C-7 дальність 120 км
06.02.2026 13:47 Відповісти
Петріоти стріляють PAC-2 та PAC-3. Скоріше за усе йдеться за AIM для F-16, адже саме ці літаки Україна активно використовує як ППО.
06.02.2026 13:53 Відповісти
Дякую. Ваша версій найбільш вірогідна, ІМНО.
06.02.2026 14:56 Відповісти
Дякуємо, Друзі.
06.02.2026 13:47 Відповісти
Дяка Канаді. А як справи з власними далекобійними снарядами, пане Федоров?
Не маєш бажання на власному виробництві попіаритися?
06.02.2026 14:09 Відповісти
Ну і навіщо це писати? Я вже сумніваюь, що це дибілізм української влади і журналістики. Це виглядає як спеціальна підказка кацапам як їм відрегулювати свої дрони, щоби ці обходили АІМ ракети. Якби не українська хвальба у 2022-2023 роках, то Україна закінчила б переможно війну, ще у 2023-му. А так хвальба, які круті ми у використанні дронів, який крутий контрнаступ на Мелітополь відбудеться у 2023-му, яка крута курщина і багато іншого підказувало кацапам в яких напрямках потрібно працювати.
06.02.2026 15:00 Відповісти
 
 