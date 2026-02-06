Канада надасть Україні ракети AIM для ППО, - Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що Канада передасть Україні партію ракет AIM для систем протиповітряної оборони.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України.

За його словами, ракети особливо ефективні проти російських крилатих ракет. Наразі озброєння вже на шляху до України.

Федоров подякував канадській стороні за підтримку та зазначив, що останні внески Канади в ініціативу PURL стали вирішальними для відбиття масованих повітряних атак РФ.

Сторони також обговорили співпрацю у виробництві безпілотників та навчання українських військових за участю Канади.