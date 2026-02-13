Украина готовится к старту контролируемого экспорта вооружения, - Федоров
Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что в ближайшие дни появятся новости о запуске контролируемого экспорта оружия. Конкретные объемы экспорта дронов пока не прогнозируются.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Интерфакс-Украина.
"В ближайшие дни уже будут новости о конкретных результатах. Действительно, все партнеры поднимают вопрос экспорта, все хотят присоединиться к производству украинских дронов. Президент скоро анонсирует новые продукты, созданные украинскими предприятиями и предприятиями наших партнеров. Уже сегодня мы говорили об "Октопусе", который производится в Украине и в Великобритании", - отметил министр.
В частности, уже сформирована комиссия, которая будет отвечать за экспорт оружия. Кроме того, Зеленский несколько дней назад подписал соответствующий указ.
"И по сути, новый процесс, который утвержден, начнет работать в ближайшие дни и недели. Поэтому трудно спрогнозировать, какое количество в этом году будет экспортировано", - рассказал Федоров.
Увеличение производства дронов
Министр обороны, однако, уточнил, что Украина планирует в этом году увеличить производство дронов и увеличить обеспечение войск дронами, что "касается всех типов и видов дронов".
"Учитывая доктринальные изменения, которые происходят на поле боя, нам важно некоторые категории дронов, которые мы производили меньше, производить теперь больше", - отметил он.
Федоров пояснил, что вопрос количества дронов во многом будет зависеть и от имеющегося финансирования, что, в частности, обсуждалось с европейскими партнерами в среду.
"Все это даст нам ответ на вопрос: сколько Украина в этом году сможет произвести дронов, и каких дронов. После этого параллельно мы будем понимать, что можно экспортировать. Потому что в первую очередь украинские дроны должны работать на нужды украинской армии для того, чтобы остановить врага", - резюмировал он.
Курва! А в нас що, війна вже закінчилась і в нас надлишок озброєння?!
Тепер вони за зброю взялися...🤦♂️