Новости Экспорт украинского оружия
Украина готовится к старту контролируемого экспорта вооружения, - Федоров

Зеленский обсудил с Федоровым формат работы Минобороны

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что в ближайшие дни появятся новости о запуске контролируемого экспорта оружия. Конкретные объемы экспорта дронов пока не прогнозируются.

"В ближайшие дни уже будут новости о конкретных результатах. Действительно, все партнеры поднимают вопрос экспорта, все хотят присоединиться к производству украинских дронов. Президент скоро анонсирует новые продукты, созданные украинскими предприятиями и предприятиями наших партнеров. Уже сегодня мы говорили об "Октопусе", который производится в Украине и в Великобритании", - отметил министр.

В частности, уже сформирована комиссия, которая будет отвечать за экспорт оружия. Кроме того, Зеленский несколько дней назад подписал соответствующий указ.

"И по сути, новый процесс, который утвержден, начнет работать в ближайшие дни и недели. Поэтому трудно спрогнозировать, какое количество в этом году будет экспортировано", - рассказал Федоров.

Увеличение производства дронов

Министр обороны, однако, уточнил, что Украина планирует в этом году увеличить производство дронов и увеличить обеспечение войск дронами, что "касается всех типов и видов дронов".

"Учитывая доктринальные изменения, которые происходят на поле боя, нам важно некоторые категории дронов, которые мы производили меньше, производить теперь больше", - отметил он.

Федоров пояснил, что вопрос количества дронов во многом будет зависеть и от имеющегося финансирования, что, в частности, обсуждалось с европейскими партнерами в среду.

"Все это даст нам ответ на вопрос: сколько Украина в этом году сможет произвести дронов, и каких дронов. После этого параллельно мы будем понимать, что можно экспортировать. Потому что в первую очередь украинские дроны должны работать на нужды украинской армии для того, чтобы остановить врага", - резюмировал он.

Топ комментарии
+16
європейські партнери фінансують виробництво, а саунний шут і цифровий адмірал їх продають. ЗСУ далі просять у волонтерів
13.02.2026 08:24 Ответить
+10
А пока Украина только экспортирует потужные двушки на мааацкву и израиль.
13.02.2026 07:50 Ответить
+9
Перепрошую, а то вже бізнес на крові а чи ще ні?
Курва! А в нас що, війна вже закінчилась і в нас надлишок озброєння?!
13.02.2026 09:12 Ответить
Фєдя , дічь !
13.02.2026 07:59 Ответить
Вже підрахували што ані с етава будут імєть
13.02.2026 08:12 Ответить
Федоров шукає відповідь на те скільки дронів Україна може виробити. А у зеленського вже який рік мільон
13.02.2026 08:16 Ответить
Кончені...
13.02.2026 09:08 Ответить
Це не треба робити. Країна має виробляти тільки ту зброю яка потрібна іх воякам. Ці гроші підуть на збагачення олігархів.
13.02.2026 09:09 Ответить
Не олігархів, а квартальної швалі. То в них ще один, черовий такий прикол. То з тих приколів, за які 73% дебілів в квітні 19-го проголосували.
13.02.2026 09:14 Ответить
Дійсно цей кончений так званий міністр вже забезпечив ЗСУ всіма необхідними засобами і озброєнням, і тепер можна вже бабло заробляти. Ну, де беруться такі відверті корупціонери і злодії?
13.02.2026 09:14 Ответить
Так ось для чого Зеленський вимагає 35 мільярдів доларів тільки на виробництво дронів. Щоб робити гешефт.
13.02.2026 09:15 Ответить
При цій владі хоч щось контролювалося?
Тепер вони за зброю взялися...🤦‍♂️
13.02.2026 09:17 Ответить
Дивіть нові серії тільки на Г+Г: "Міндіч-повернення", "Я нє лох 2026", "Тіха уйті в лєс 6", "Карабєльная сасна, васход звєзди" та "Скумбрія по 8,50".
13.02.2026 09:23 Ответить
Как будто нет войны, мародеры ze
13.02.2026 09:25 Ответить
о - тепер донатить не треба.стерненко з притулою в отсосі - все вже є,навіть на експорт.перемога !
13.02.2026 10:04 Ответить
Війна вже закінчилась, зброї завалісь... щось то не так.
13.02.2026 10:06 Ответить
У вас на днях завод дронами размотали вместе со складом а они продавать что-то собираются. Ска параллельная реальность. И они в ней реально живут.
13.02.2026 10:08 Ответить
І кому ж будемо експортувати ці дрони? Де, в якому конфлікті вони зараз регулярно використовуються? А складувати їх десь у Європі немає ніякого сенсу. То може кацапам через підставні компанії?
13.02.2026 11:37 Ответить
"зелені" готується до старту контрольованого експорту озброєння, який дасть їм можливість оббирати українську казну і ЗСУ
13.02.2026 11:43 Ответить
Схема проста - зелене бидло продає дрони закордон по 1000 долярів, волонтерські фонди та агенція оборонних закупівель ДОТ їх купують закодоном для фронту по 3000 долярів. Різниця осідає на закордонних рахунках зеленого мародера та його банди злодіїв та грабіжників.
13.02.2026 18:55 Ответить
 
 