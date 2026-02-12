Украина - лидер в производстве дронов, - министр обороны Франции Вотрен
Индустрия дронов
Во Франции отметили лидерство Украины в производстве дронов.
Об этом заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Что известно
"Я сразу же хочу вспомнить тему этого утра, а именно нашу поддержку Украине", - отметила она перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе.
Она напомнила, что ранее провела встречу с главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым, с которым они обсудили ряд вопросов и сотрудничество, в частности по дронам.
Также она заверила в европейской приверженности вопросу оказания помощи Украине.
"Как в виде вооружения, так и в вопросе способности быть рядом с украинцами, которые сегодня являются лидерами в производстве дронов", - сказала Вотрен.
Что касается НАТО, министр подчеркнула важность сотрудничества и долгосрочных обязательств.
"Именно об этом мы будем говорить сегодня утром с европейскими представителями", - подытожила она.
