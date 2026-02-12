Украина - лидер в производстве дронов, - министр обороны Франции Вотрен

Индустрия дронов

Во Франции отметили лидерство Украины в производстве дронов.

Об этом заявила министр обороны Франции Катрин Вотрен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Я сразу же хочу вспомнить тему этого утра, а именно нашу поддержку Украине", - отметила она перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе.

Она напомнила, что ранее провела встречу с главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым, с которым они обсудили ряд вопросов и сотрудничество, в частности по дронам.

Читайте также: Макрон рассказал Зеленскому о визите его советника Бонна в Москву

Также она заверила в европейской приверженности вопросу оказания помощи Украине.

"Как в виде вооружения, так и в вопросе способности быть рядом с украинцами, которые сегодня являются лидерами в производстве дронов", - сказала Вотрен.

Что касается НАТО, министр подчеркнула важность сотрудничества и долгосрочных обязательств.

"Именно об этом мы будем говорить сегодня утром с европейскими представителями", - подытожила она.

Читайте: Дронщики "Хартии" пытаются уничтожать до 50 тыс. оккупантов в месяц, - The Times