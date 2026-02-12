Україна - лідер у виробництві дронів, - міністерка оборони Франції Вотрен
Індустрія дронів
У Франції відзначили українське лідерство у виробництві дронів.
Про це заявила міністерка оборони Франції Катрін Вотрен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Що відомо?
"Я відразу ж хочу згадати тему цього ранку, а саме нашу підтримку Україні", - зазначила вона перед зустріччю міністрів оборони НАТО у Брюсселі.
Вона нагадала, що раніше провела зустріч із главою Міноборони України Михайлом Федоровим, з яким вони обговорили низку питань та співпрацю, зокрема щодо дронів.
Також вона запевнила у європейській відданості питанню надання допомоги Україні.
"Як у вигляді озброєння, так і в питанні здатності бути поруч з українцями, які сьогодні є лідерами у виробництві дронів", - сказала Вотрен.
Що стосується НАТО, міністерка наголосила на важливості співпраці та довгострокового зобов’язання.
"Саме про це ми будемо говорити сьогодні вранці з європейськими представниками", - підсумувала вона.
