Україна - лідер у виробництві дронів, - міністерка оборони Франції Вотрен

Індустрія дронів

У Франції відзначили українське лідерство у виробництві дронів.

Про це заявила міністерка оборони Франції Катрін Вотрен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Що відомо?

"Я відразу ж хочу згадати тему цього ранку, а саме нашу підтримку Україні", - зазначила вона перед зустріччю міністрів оборони НАТО у Брюсселі.

Вона нагадала, що раніше провела зустріч із главою Міноборони України Михайлом Федоровим, з яким вони обговорили низку питань та співпрацю, зокрема щодо дронів.

Також вона запевнила у європейській відданості питанню надання допомоги Україні.

"Як у вигляді озброєння, так і в питанні здатності бути поруч з українцями, які сьогодні є лідерами у виробництві дронів", - сказала Вотрен.

Що стосується НАТО, міністерка наголосила на важливості співпраці та довгострокового зобов’язання.

"Саме про це ми будемо говорити сьогодні вранці з європейськими представниками", - підсумувала вона.

