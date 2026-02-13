Україна готується до старту контрольованого експорту озброєння, - Федоров
Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що найближчими днями з’являться новини про запуск контрольованого експорту зброї. Конкретні обсяги експорту дронів поки не прогнозуються.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.
"Найближчі дні вже будуть новини щодо конкретних результатів. Дійсно, всі партнери піднімають питання експорту, всі хочуть долучитися до виробництва українських дронів. Президент скоро анонсує нові продукти, які створені українськими підприємствами і підприємствами наших партнерів. Вже сьогодні ми говорили про "Октопус", який виготовляється в Україні і у Великій Британії", - зазначив міністр.
Зокрема, вже сформавана комісія, що відповідатиме за експорт зброї. Крім того, Зеленський кілька днів тому підписав відповідний указ.
"І по суті, новий процес, який є затвердженим, почне працювати в найближчі дні і тижні. Тому важко спрогнозувати, яка кількість в цьому році буде експорту", - розповів Федоров.
Збільшення виробництва дронів
Міністр оборони, однак, уточнив, що Україна планує у цьому році збільшити виробництво дронів і збільшити забезпечення війська дронами, що "стосується всіх типів і видів дронів".
"Враховуючи доктринальні зміни, які відбуваються на полі бою, нам важливо деякі категорії дронів, які ми виготовляли менше, виробляти тепер більше", - зазначив він.
Федоров пояснив, що питання кількості дронів багато в чому залежатиме і від наявного фінансування, що, зокрема, обговорювалося із європейськими партнерами у середу.
"Все це дасть нам відповідь на запитання: скільки Україна в цьому році зможе виробити дронів, і яких дронів. Після цього паралельно ми будемо розуміти, що можна експортувати. Тому що в першу чергу українські дрони повинні працювати на потреби українського війська для того, щоб зупинити ворога", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Курва! А в нас що, війна вже закінчилась і в нас надлишок озброєння?!
Тепер вони за зброю взялися...🤦♂️