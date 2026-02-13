Україна готується до старту контрольованого експорту озброєння, - Федоров

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що найближчими днями з’являться новини про запуск контрольованого експорту зброї. Конкретні обсяги експорту дронів поки не прогнозуються.

"Найближчі дні вже будуть новини щодо конкретних результатів. Дійсно, всі партнери піднімають питання експорту, всі хочуть долучитися до виробництва українських дронів. Президент скоро анонсує нові продукти, які створені українськими підприємствами і підприємствами наших партнерів. Вже сьогодні ми говорили про "Октопус", який виготовляється в Україні і у Великій Британії", - зазначив міністр.

Зокрема, вже сформавана комісія, що відповідатиме за експорт зброї. Крім того, Зеленський кілька днів тому підписав відповідний указ.

"І по суті, новий процес, який є затвердженим, почне працювати в найближчі дні і тижні. Тому важко спрогнозувати, яка кількість в цьому році буде експорту", - розповів Федоров.

Збільшення виробництва дронів

Міністр оборони, однак, уточнив, що Україна планує у цьому році збільшити виробництво дронів і збільшити забезпечення війська дронами, що "стосується всіх типів і видів дронів".

"Враховуючи доктринальні зміни, які відбуваються на полі бою, нам важливо деякі категорії дронів, які ми виготовляли менше, виробляти тепер більше", - зазначив він.

Федоров пояснив, що питання кількості дронів багато в чому залежатиме і від наявного фінансування, що, зокрема, обговорювалося із європейськими партнерами у середу.

"Все це дасть нам відповідь на запитання: скільки Україна в цьому році зможе виробити дронів, і яких дронів. Після цього паралельно ми будемо розуміти, що можна експортувати. Тому що в першу чергу українські дрони повинні працювати на потреби українського війська для того, щоб зупинити ворога", - резюмував він.