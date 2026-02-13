Експорт української зброї
Україна готується до старту контрольованого експорту озброєння, - Федоров

Зеленський обговорив із Федоровим формат роботи Міноборони

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що найближчими днями з’являться новини про запуск контрольованого експорту зброї. Конкретні обсяги експорту дронів поки не прогнозуються.

"Найближчі дні вже будуть новини щодо конкретних результатів. Дійсно, всі партнери піднімають питання експорту, всі хочуть долучитися до виробництва українських дронів. Президент скоро анонсує нові продукти, які створені українськими підприємствами і підприємствами наших партнерів. Вже сьогодні ми говорили про "Октопус", який виготовляється в Україні і у Великій Британії", - зазначив міністр.

Зокрема, вже сформавана комісія, що відповідатиме за експорт зброї. Крім того, Зеленський кілька днів тому підписав відповідний указ.

"І по суті, новий процес, який є затвердженим, почне працювати в найближчі дні і тижні. Тому важко спрогнозувати, яка кількість в цьому році буде експорту", - розповів Федоров.

Збільшення виробництва дронів

Міністр оборони, однак, уточнив, що Україна планує у цьому році збільшити виробництво дронів і збільшити забезпечення війська дронами, що "стосується всіх типів і видів дронів".

"Враховуючи доктринальні зміни, які відбуваються на полі бою, нам важливо деякі категорії дронів, які ми виготовляли менше, виробляти тепер більше", - зазначив він.

Федоров пояснив, що питання кількості дронів багато в чому залежатиме і від наявного фінансування, що, зокрема, обговорювалося із європейськими партнерами у середу.

"Все це дасть нам відповідь на запитання: скільки Україна в цьому році зможе виробити дронів, і яких дронів. Після цього паралельно ми будемо розуміти, що можна експортувати. Тому що в першу чергу українські дрони повинні працювати на потреби українського війська для того, щоб зупинити ворога", - резюмував він.

Топ коментарі
+16
європейські партнери фінансують виробництво, а саунний шут і цифровий адмірал їх продають. ЗСУ далі просять у волонтерів
13.02.2026 08:24 Відповісти
+10
А пока Украина только экспортирует потужные двушки на мааацкву и израиль.
13.02.2026 07:50 Відповісти
+9
Перепрошую, а то вже бізнес на крові а чи ще ні?
Курва! А в нас що, війна вже закінчилась і в нас надлишок озброєння?!
13.02.2026 09:12 Відповісти
Фєдя , дічь !
13.02.2026 07:59 Відповісти
Вже підрахували што ані с етава будут імєть
13.02.2026 08:12 Відповісти
Федоров шукає відповідь на те скільки дронів Україна може виробити. А у зеленського вже який рік мільон
13.02.2026 08:16 Відповісти
Кончені...
13.02.2026 09:08 Відповісти
Це не треба робити. Країна має виробляти тільки ту зброю яка потрібна іх воякам. Ці гроші підуть на збагачення олігархів.
13.02.2026 09:09 Відповісти
Не олігархів, а квартальної швалі. То в них ще один, черовий такий прикол. То з тих приколів, за які 73% дебілів в квітні 19-го проголосували.
13.02.2026 09:14 Відповісти
Перепрошую, а то вже бізнес на крові а чи ще ні?
Курва! А в нас що, війна вже закінчилась і в нас надлишок озброєння?!
13.02.2026 09:12 Відповісти
Дійсно цей кончений так званий міністр вже забезпечив ЗСУ всіма необхідними засобами і озброєнням, і тепер можна вже бабло заробляти. Ну, де беруться такі відверті корупціонери і злодії?
13.02.2026 09:14 Відповісти
Так ось для чого Зеленський вимагає 35 мільярдів доларів тільки на виробництво дронів. Щоб робити гешефт.
13.02.2026 09:15 Відповісти
При цій владі хоч щось контролювалося?
Тепер вони за зброю взялися...🤦‍♂️
13.02.2026 09:17 Відповісти
Дивіть нові серії тільки на Г+Г: "Міндіч-повернення", "Я нє лох 2026", "Тіха уйті в лєс 6", "Карабєльная сасна, васход звєзди" та "Скумбрія по 8,50".
13.02.2026 09:23 Відповісти
Как будто нет войны, мародеры ze
13.02.2026 09:25 Відповісти
о - тепер донатить не треба.стерненко з притулою в отсосі - все вже є,навіть на експорт.перемога !
13.02.2026 10:04 Відповісти
Війна вже закінчилась, зброї завалісь... щось то не так.
13.02.2026 10:06 Відповісти
У вас на днях завод дронами размотали вместе со складом а они продавать что-то собираются. Ска параллельная реальность. И они в ней реально живут.
13.02.2026 10:08 Відповісти
І кому ж будемо експортувати ці дрони? Де, в якому конфлікті вони зараз регулярно використовуються? А складувати їх десь у Європі немає ніякого сенсу. То може кацапам через підставні компанії?
13.02.2026 11:37 Відповісти
"зелені" готується до старту контрольованого експорту озброєння, який дасть їм можливість оббирати українську казну і ЗСУ
13.02.2026 11:43 Відповісти
Схема проста - зелене бидло продає дрони закордон по 1000 долярів, волонтерські фонди та агенція оборонних закупівель ДОТ їх купують закодоном для фронту по 3000 долярів. Різниця осідає на закордонних рахунках зеленого мародера та його банди злодіїв та грабіжників.
13.02.2026 18:55 Відповісти
 
 