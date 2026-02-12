РУС
Партнеры Украины планируют выделить почти $38 млрд военной помощи в 2026 году, - Федоров по итогам "Рамштайна"

союзники сосредоточат новую помощь Украине на ПВО и дронах

Партнеры Украины объявили о планах оказания военной помощи на общую сумму почти 38 миллиардов долларов в 2026 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщил 12 февраля по итогам заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") глава украинского военного ведомства Михаил Федоров.

  • "Это большая часть этих анонсов, которые сегодня были новыми. Они идут как раз на систему противовоздушной обороны, на дроны, на развитие дроновых штурмовых подразделений, на "дип страйк" (удары вглубь территории противника. – Ред.), на дроны-перехватчики. То есть качество и структура помощи меняется на глазах", – сказал министр обороны Украины.
  • Федоров подчеркнул, что партнеры Украины в случае поддержки конкретных предложений (например, артиллерии с лазерным наведением), "получат бесценный опыт".
  • "Вы сможете трансформировать военные доктрины ваших стран", – добавил украинский министр.

Великобритания

Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что его страна "предоставляет самый большой за всю историю объем новой военной поддержки Украине".

"На этом заседании я объявил о новом пакете срочной поддержки в сфере противовоздушной обороны на сумму полмиллиарда фунтов стерлингов - это главный приоритет президента Зеленского", - отметил британский министр.

Германия

Германия помогает в реализации проекта "городского купола", рассказал министр обороны Борис Писториус.

"Речь идет об усилении противовоздушной обороны над украинскими мегаполисами, которые находятся под угрозой. Противовоздушная оборона является одним из главных направлений нашей поддержки. Германия передала Украине пять из 12 своих систем Patriot – более трети. Мы системно поставляем системы IRIS-T, управляемые ракеты и боеприпасы различных типов", – сказал Писториус.

Также Германия помогает в развитии "подразделений для постоянного срыва российских атак на передовой с помощью самых современных беспилотных систем", указал министр обороны, добавив, что "в целом на поддержку Украины в 2026 году мы предусмотрели 11,5 миллиарда евро".

На заседании речь шла о предоставлении ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot (именно такие позволяют противодействовать российской баллистике). Борис Писториус объявил, что "спонтанно предложил, что Германия передаст Украине еще пять ракет-перехватчиков PAC-3, если другие страны-партнеры предоставят в общей сложности 30 (таких) ракет".

Напомним, в Брюсселе 12 февраля проходило заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"). Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая в вечернем видеообращении об очередном комбинированном российском ударе по украинской энергетике, сказал, что задача министра обороны на "Рамштайне" – "ускорение с пакетами для нашей ПВО".

Пропоную 3 місяці нового МО не критикувати...
показать весь комментарий
12.02.2026 22:35 Ответить
Чого б це,слухати балабольство?
показать весь комментарий
13.02.2026 01:03 Ответить
З ним вже було все ясно,коли він був цифровим міністром,коли заявив,що відчуває себе Богом,коли завдяки комп'ютерним програмам впливає на життя і долі людей.Його взагалі потрібно було гнати з влади.
показать весь комментарий
13.02.2026 10:27 Ответить
То щойно інфа за "35 млрд доларів нової військової допомоги"; а тут вже $38 лярдів.... Як вони рахують?
показать весь комментарий
12.02.2026 22:49 Ответить
Зє з міндічами скинулись
показать весь комментарий
13.02.2026 08:04 Ответить
Найкраще ппо - це знищення складів, пускових установок, літаків і заводів з виробництва ракет і бпла в росії. Це забезпечить більш гарантований результат. Тому не менша сума нам потрібна на виробництво ракет і бпла для ударів по росії, по перерахованим об'єктам.
показать весь комментарий
12.02.2026 23:34 Ответить
Німеччина допомагає в реалізації проєкту "міського купола", розповів міністр оборони Борис Пісторіус. Джерело: https://censor.net/ua/n3600321

Ці також казки розповідають.Ніякі купола не вийде зробити.ППО дорого і довго виготовляти і до нього припаси потрібні.Ефективно,це стріляти по москалям ракетами і безпілотниками.
показать весь комментарий
13.02.2026 01:12 Ответить
 
 