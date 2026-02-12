Партнеры Украины планируют выделить почти $38 млрд военной помощи в 2026 году, - Федоров по итогам "Рамштайна"

Партнеры Украины объявили о планах оказания военной помощи на общую сумму почти 38 миллиардов долларов в 2026 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщил 12 февраля по итогам заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") глава украинского военного ведомства Михаил Федоров.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Это большая часть этих анонсов, которые сегодня были новыми. Они идут как раз на систему противовоздушной обороны, на дроны, на развитие дроновых штурмовых подразделений, на "дип страйк" (удары вглубь территории противника. – Ред.), на дроны-перехватчики. То есть качество и структура помощи меняется на глазах", – сказал министр обороны Украины.

Федоров подчеркнул, что партнеры Украины в случае поддержки конкретных предложений (например, артиллерии с лазерным наведением), "получат бесценный опыт".

"Вы сможете трансформировать военные доктрины ваших стран", – добавил украинский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия предоставит Украине 5 ракет для систем Patriot, если партнеры соберут 30, - Писториус

Великобритания

Министр обороны Великобритании Джон Гилли заявил, что его страна "предоставляет самый большой за всю историю объем новой военной поддержки Украине".

"На этом заседании я объявил о новом пакете срочной поддержки в сфере противовоздушной обороны на сумму полмиллиарда фунтов стерлингов - это главный приоритет президента Зеленского", - отметил британский министр.

Германия

Германия помогает в реализации проекта "городского купола", рассказал министр обороны Борис Писториус.

"Речь идет об усилении противовоздушной обороны над украинскими мегаполисами, которые находятся под угрозой. Противовоздушная оборона является одним из главных направлений нашей поддержки. Германия передала Украине пять из 12 своих систем Patriot – более трети. Мы системно поставляем системы IRIS-T, управляемые ракеты и боеприпасы различных типов", – сказал Писториус.

Читайте также: "Рамштайн": Партнеры предоставляют 35 млрд долларов помощи Украине в 2026 году

Также Германия помогает в развитии "подразделений для постоянного срыва российских атак на передовой с помощью самых современных беспилотных систем", указал министр обороны, добавив, что "в целом на поддержку Украины в 2026 году мы предусмотрели 11,5 миллиарда евро".

На заседании речь шла о предоставлении ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot (именно такие позволяют противодействовать российской баллистике). Борис Писториус объявил, что "спонтанно предложил, что Германия передаст Украине еще пять ракет-перехватчиков PAC-3, если другие страны-партнеры предоставят в общей сложности 30 (таких) ракет".

Напомним, в Брюсселе 12 февраля проходило заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"). Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая в вечернем видеообращении об очередном комбинированном российском ударе по украинской энергетике, сказал, что задача министра обороны на "Рамштайне" – "ускорение с пакетами для нашей ПВО".

Читайте также: ПВО и вооружение - Украина и партнеры согласовали приоритеты поддержки накануне "Рамштайна"