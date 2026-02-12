Партнери України планують виділити майже $38 млрд військової допомоги у 2026 році, - Федоров за підсумками "Рамштайну"
Партнери України оголосили про плани надання військової допомоги на загальну суму майже 38 мільярдів доларів у 2026 році.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив 12 лютого за результатами засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") очільник українського військового відомства Михайло Федоров.
- "Це велика частина цих анонсів, які сьогодні були нові. Вони йдуть якраз на систему протиповітряної оборони, на дрони, на розвиток дронових штурмових підрозділів, на "діп страйк" (удари вглиб території противника – ред.), на дрони-перехоплювачі. Тобто якість і структура допомоги змінюється на очах", – сказав міністр оборони України.
- Федоров наголосив, що партнери України в разі підтримки конкретних пропозицій (приміром, артилерії з лазерним наведенням), "отримають досвід безцінний".
- "Ви зможете трансформувати воєнні доктрини ваших країн", – додав український міністр.
Британія
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що його країна "надає найбільший за всю історію обсяг нової військової підтримки Україні".
"На цьому засіданні я оголосив про новий пакет термінової підтримки у сфері протиповітряної оборони на суму пів мільярда фунтів стерлінгів – це головний пріоритет президента Зеленського", – відзначив британський міністр.
Німеччина
Німеччина допомагає в реалізації проєкту "міського купола", розповів міністр оборони Борис Пісторіус.
"Ідеться про посилення протиповітряної оборони над українськими мегаполісами, що перебувають під загрозою. Протиповітряна оборона є одним із головних напрямів нашої підтримки. Німеччина передала Україні п’ять із 12 своїх систем Patriot – більш як третину. Ми системно постачаємо системи IRIS-T, керовані ракети та боєприпаси різних типів", – сказав Пісторіус.
Також Німеччина допомагає в розвитку "підрозділів для постійного зриву російських атак на передовій за допомогою найсучасніших безпілотних систем", вказав міністр оборони, додавши, що "загалом на підтримку України у 2026 році ми передбачили 11,5 мільярда євро".
На засіданні йшлося про надання ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів Patriot (саме такі дозволяють протидіяти російській балістиці). Борис Пісторіус оголосив, що "спонтанно запропонував, що Німеччина передасть Україні ще п’ять ракет-перехоплювачів PAC-3, якщо інші країни-партнери нададуть загалом 30 (таких) ракет".
Нагадаємо, у Брюсселі 12 лютого проходило засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). Президент України Володимир Зеленський, розповідаючи у вечірньому відеозверненні про черговий комбінований російський удар по українській енергетиці, сказав, що завдання міністра оборони на "Рамштайні" – "прискорення з пакетами для нашої ППО".
Ці також казки розповідають.Ніякі купола не вийде зробити.ППО дорого і довго виготовляти і до нього припаси потрібні.Ефективно,це стріляти по москалям ракетами і безпілотниками.