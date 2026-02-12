Партнери України планують виділити майже $38 млрд військової допомоги у 2026 році, - Федоров за підсумками "Рамштайну"

союзники зосередять нову допомогу Україні на ППО та дронах

Партнери України оголосили про плани надання військової допомоги на загальну суму майже 38 мільярдів доларів у 2026 році.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив 12 лютого за результатами засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн") очільник українського військового відомства Михайло Федоров.

  • "Це велика частина цих анонсів, які сьогодні були нові. Вони йдуть якраз на систему протиповітряної оборони, на дрони, на розвиток дронових штурмових підрозділів, на "діп страйк" (удари вглиб території противника – ред.), на дрони-перехоплювачі. Тобто якість і структура допомоги змінюється на очах", – сказав міністр оборони України.
  • Федоров наголосив, що партнери України в разі підтримки конкретних пропозицій (приміром, артилерії з лазерним наведенням), "отримають досвід безцінний".
  • "Ви зможете трансформувати воєнні доктрини ваших країн", – додав український міністр.

Британія

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що його країна "надає найбільший за всю історію обсяг нової військової підтримки Україні".

"На цьому засіданні я оголосив про новий пакет термінової підтримки у сфері протиповітряної оборони на суму пів мільярда фунтів стерлінгів – це головний пріоритет президента Зеленського", – відзначив британський міністр.

Німеччина

Німеччина допомагає в реалізації проєкту "міського купола", розповів міністр оборони Борис Пісторіус.

"Ідеться про посилення протиповітряної оборони над українськими мегаполісами, що перебувають під загрозою. Протиповітряна оборона є одним із головних напрямів нашої підтримки. Німеччина передала Україні п’ять із 12 своїх систем Patriot – більш як третину. Ми системно постачаємо системи IRIS-T, керовані ракети та боєприпаси різних типів", – сказав Пісторіус.

Також Німеччина допомагає в розвитку "підрозділів для постійного зриву російських атак на передовій за допомогою найсучасніших безпілотних систем", вказав міністр оборони, додавши, що "загалом на підтримку України у 2026 році ми передбачили 11,5 мільярда євро".

На засіданні йшлося про надання ракет-перехоплювачів PAC-3 для комплексів Patriot (саме такі дозволяють протидіяти російській балістиці). Борис Пісторіус оголосив, що "спонтанно запропонував, що Німеччина передасть Україні ще п’ять ракет-перехоплювачів PAC-3, якщо інші країни-партнери нададуть загалом 30 (таких) ракет".

Нагадаємо, у Брюсселі 12 лютого проходило засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). Президент України Володимир Зеленський, розповідаючи у вечірньому відеозверненні про черговий комбінований російський удар по українській енергетиці, сказав, що завдання міністра оборони на "Рамштайні" – "прискорення з пакетами для нашої ППО".

Федоров Михайло (1107) Рамштайн (218)
Пропоную 3 місяці нового МО не критикувати...
12.02.2026 22:35 Відповісти
Чого б це,слухати балабольство?
13.02.2026 01:03 Відповісти
З ним вже було все ясно,коли він був цифровим міністром,коли заявив,що відчуває себе Богом,коли завдяки комп'ютерним програмам впливає на життя і долі людей.Його взагалі потрібно було гнати з влади.
13.02.2026 10:27 Відповісти
То щойно інфа за "35 млрд доларів нової військової допомоги"; а тут вже $38 лярдів.... Як вони рахують?
12.02.2026 22:49 Відповісти
Зє з міндічами скинулись
13.02.2026 08:04 Відповісти
Найкраще ппо - це знищення складів, пускових установок, літаків і заводів з виробництва ракет і бпла в росії. Це забезпечить більш гарантований результат. Тому не менша сума нам потрібна на виробництво ракет і бпла для ударів по росії, по перерахованим об'єктам.
12.02.2026 23:34 Відповісти
Німеччина допомагає в реалізації проєкту "міського купола", розповів міністр оборони Борис Пісторіус. Джерело: https://censor.net/ua/n3600321

Ці також казки розповідають.Ніякі купола не вийде зробити.ППО дорого і довго виготовляти і до нього припаси потрібні.Ефективно,це стріляти по москалям ракетами і безпілотниками.
13.02.2026 01:12 Відповісти
 
 