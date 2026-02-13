Defense Tech, ППО та win-win партнерства: Федоров підбив підсумки двосторонніх зустрічей на "Рамштайні"

Міністр оборони Михайло Федоров, окрім засідання у форматі "Рамштайн", провів низку двосторонніх зустрічей із колегами.

Про це Федоров повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Представив свої пріоритети на посаді Міністра оборони, наше бачення та конкретні проєкти для побудови win-win партнерств", - йдеться в повідомленні.

Зустріч з генералом Гринкевичем

Так, Федоров провів зустріч із Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.



Він зауважив, що Україна створює одні з найдешевших і найефективніших рішень у сфері defense tech - і готова ділитися цим досвідом.

"Водночас ми потребуємо допомоги партнерів для протидії балістичним загрозам. Обговорили програму PURL як ключовий механізм забезпечення України критично необхідними ракетами", - зазначив міністр.

Зустріч із Гілі

За словами Федорова, з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі вони обговорили реалізацію дорожньої карти співпраці в межах сторічного партнерства.

Також окремо йшлося про строки та обсяги постачання перехоплювачів Octopus.

Зустріч з Пісторіусом

"З міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом сфокусувалися на внесках у посилення дроново-штурмових підрозділів, розвиток засобів midstrike та боротьби з безпілотниками", - повідомив глава Міноборони України.

Також вони оглянули можливості замінити дрони Mavic українськими рішеннями у співпраці з партнерами.

Федоров додав, що окремий фокус - співробітництво в межах програми "Patriot для України".

Інші зустрічі

Також міністр оборони країни провів переговори з міністром оборони Бельгії Тео Франкеном, міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом, міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком, міністром оборони Австралії Річардом Марлзом і міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті.

Допомога Україні

Федоров наголосив, що ключова тема всіх зустрічей - оборонна допомога Україні, передусім посилення протиповітряної оборони. Це пріоритетне завдання від президента.

"Обговорили перспективні напрями співпраці: пошук дешевих й ефективних рішень для протидії шахедам, постачання далекобійної артилерії, запуск спільних виробництв і додаткові внески партнерів у програму PURL. Вдячний партнерам за сильну та послідовну підтримку України", - підсумував він.