Defense Tech, ППО та win-win партнерства: Федоров підбив підсумки двосторонніх зустрічей на "Рамштайні"
Міністр оборони Михайло Федоров, окрім засідання у форматі "Рамштайн", провів низку двосторонніх зустрічей із колегами.
Про це Федоров повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Представив свої пріоритети на посаді Міністра оборони, наше бачення та конкретні проєкти для побудови win-win партнерств", - йдеться в повідомленні.
Зустріч з генералом Гринкевичем
Так, Федоров провів зустріч із Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.
Він зауважив, що Україна створює одні з найдешевших і найефективніших рішень у сфері defense tech - і готова ділитися цим досвідом.
"Водночас ми потребуємо допомоги партнерів для протидії балістичним загрозам. Обговорили програму PURL як ключовий механізм забезпечення України критично необхідними ракетами", - зазначив міністр.
Зустріч із Гілі
За словами Федорова, з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі вони обговорили реалізацію дорожньої карти співпраці в межах сторічного партнерства.
Також окремо йшлося про строки та обсяги постачання перехоплювачів Octopus.
Зустріч з Пісторіусом
"З міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом сфокусувалися на внесках у посилення дроново-штурмових підрозділів, розвиток засобів midstrike та боротьби з безпілотниками", - повідомив глава Міноборони України.
Також вони оглянули можливості замінити дрони Mavic українськими рішеннями у співпраці з партнерами.
Федоров додав, що окремий фокус - співробітництво в межах програми "Patriot для України".
Інші зустрічі
Також міністр оборони країни провів переговори з міністром оборони Бельгії Тео Франкеном, міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом, міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком, міністром оборони Австралії Річардом Марлзом і міністром національної оборони Канади Девідом Макгінті.
Допомога Україні
Федоров наголосив, що ключова тема всіх зустрічей - оборонна допомога Україні, передусім посилення протиповітряної оборони. Це пріоритетне завдання від президента.
"Обговорили перспективні напрями співпраці: пошук дешевих й ефективних рішень для протидії шахедам, постачання далекобійної артилерії, запуск спільних виробництв і додаткові внески партнерів у програму PURL. Вдячний партнерам за сильну та послідовну підтримку України", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1993 року здобув ступінь бакалавра наук з військової історії в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Академії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Повітряних сил США та офіцерське звання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 другого лейтенанта після завершення навчання. 1994 року здобув ступінь магістра з історії в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6%D1%96%D1%97 Університеті Джорджії. Із вересня 1994 до серпня 1996 року проходив льотну підготовку на авіабазах Ванс в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B0 Оклахомі та Люк в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0 Аризоні. Його подальша освіта охоплювала також Школу офіцерів ескадрилей (1997) році, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Командно-штабний коледж Повітряних сил США (2003), Військово-морську аспірантуру і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Воєнний коледж Повітряних сил США (2006) та Коледж штабу об'єднаних сил (2010) серед інших курсівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-AFBio2-11 [11].
У червні 2025 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Північноатлантична рада затвердила Гринкевича на посаді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96 головнокомандувача сил https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО в Європіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12].
Алексус Гринкевич у коментарі https://uk.wikipedia.org/wiki/Bild Bild, опублікованому 18 липня 2025 року, висловив думку, що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Європейський союз і США мають усього 18 місяців на підготовку до глобального воєнного конфлікту з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Китаєм і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росієюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13].