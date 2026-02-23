Оператор українського дрона залетів на склад армії РФ і обирає ціль: "Дивись, машини стоять! Очманіти! Капєц тут техніки! Роботи повно!". ВIДЕО

Російські військові продовжують зазнавати катастрофічних втрат на власній території через недооцінку можливостей української аеророзвідки. Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори ударних БпЛА 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади виявили величезне скупчення техніки та майна ворога у Курській області.

Те, що окупанти вважали надійним тиловим складом, завдяки майстерності десантників перетворилося на гігантське багаття.

Подробиці операції:

"Жирна" ціль: Під час розвідки оператори дронів натрапили на справжній "склад під відкритим небом". На кадрах об’єктивного контролю чути емоційну реакцію наших захисників: "Дивись, машини стоять! Цілий склад техніки, роботи повно. Очманіти!"

Масштаб руйнувань: Галицькі десантники не забарилися з "роботою". Серією влучних ударів було знищено: Великий склад боєприпасів , детонацію яких було чутно за кілометри. Склад дронів , якими ворог планував атакувати наші позиції. Парк легкої автомобільної техніки , яку використовували для логістики.

Коментар редакції:

80-та бригада ДШВ вкотре підтверджує свій статус одного з найбільш боєздатних підрозділів ЗСУ. Знищення подібних складів у Курській області - це не просто мінус техніка, це параліч логістики ворога на цілій ділянці фронту. Без БК та транспорту російські підрозділи стають легкою мішенню для наших наземних груп.

"Цілий клондайк російської техніки виявили у Курській буферній зоні галицькі десантники, оператори ударних БпЛА 80-ї бригади. Зрештою, знищили великий склад боєприпасів, дронів та легкої техніки на території РФ", - йдеться у коментарі до відео.

