УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13179 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення ворожої техніки на Курському напрямку
11 839 32

Оператор українського дрона залетів на склад армії РФ і обирає ціль: "Дивись, машини стоять! Очманіти! Капєц тут техніки! Роботи повно!". ВIДЕО

Російські військові продовжують зазнавати катастрофічних втрат на власній території через недооцінку можливостей української аеророзвідки. Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори ударних БпЛА 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади виявили величезне скупчення техніки та майна ворога у Курській області.

Те, що окупанти вважали надійним тиловим складом, завдяки майстерності десантників перетворилося на гігантське багаття.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці операції:

  • "Жирна" ціль: Під час розвідки оператори дронів натрапили на справжній "склад під відкритим небом". На кадрах об’єктивного контролю чути емоційну реакцію наших захисників: "Дивись, машини стоять! Цілий склад техніки, роботи повно. Очманіти!"

  • Масштаб руйнувань: Галицькі десантники не забарилися з "роботою". Серією влучних ударів було знищено:

    • Великий склад боєприпасів, детонацію яких було чутно за кілометри.

    • Склад дронів, якими ворог планував атакувати наші позиції.

    • Парк легкої автомобільної техніки, яку використовували для логістики.

  • Дивіться: Десантники 80-ї бригади знищили 4 НРК та 3 рашистів, які сиділи на одному з них. ВIДЕО

Коментар редакції:

80-та бригада ДШВ вкотре підтверджує свій статус одного з найбільш боєздатних підрозділів ЗСУ. Знищення подібних складів у Курській області - це не просто мінус техніка, це параліч логістики ворога на цілій ділянці фронту. Без БК та транспорту російські підрозділи стають легкою мішенню для наших наземних груп.

"Цілий клондайк російської техніки виявили у Курській буферній зоні галицькі десантники, оператори ударних БпЛА 80-ї бригади. Зрештою, знищили великий склад боєприпасів, дронів та легкої техніки на території РФ", - йдеться у коментарі до відео.

Також дивіться: Снайперський скид у купу протитанкових мін ТМ-62 спричинив масштабний вибух: робота БУАР 110-ї ОМБр. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21161) знищення (10252) 80 окрема десантно-штурмова бригада (169) дрони (8307) Курськ (1217) склад БК (70)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
"С дньом защітніка атєчества" - фашисти!!!
показати весь коментар
23.02.2026 10:16 Відповісти
+18
гукайте ще дрончиків
показати весь коментар
23.02.2026 10:13 Відповісти
+15
Туди б навести Хаймерса - дрончики замаленьки для такої жирної цілі. От жеж оператор профі - винюхав.
показати весь коментар
23.02.2026 10:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гукайте ще дрончиків
показати весь коментар
23.02.2026 10:13 Відповісти
"С дньом защітніка атєчества" - фашисти!!!
показати весь коментар
23.02.2026 10:16 Відповісти
День побега матроса дыбенко из под Нарвы в Самару.
показати весь коментар
23.02.2026 10:40 Відповісти
С цистерной спирта
показати весь коментар
23.02.2026 11:00 Відповісти
8 березня по старому стилю...наводить на роздуми...
показати весь коментар
23.02.2026 11:09 Відповісти
Молодці!
показати весь коментар
23.02.2026 10:21 Відповісти
Хороша робота,от тільки шкода що немає засобів щоб знищити цей склад,адже дальність оптоволоконного дрона не надто велика навіть у порівнянні з артою.
показати весь коментар
23.02.2026 10:27 Відповісти
Але на такий склад і GMLRS не шкода
показати весь коментар
23.02.2026 11:07 Відповісти
Ну або хоча б декілька 155.Але схоже немає ні першого ні другого.
показати весь коментар
23.02.2026 12:14 Відповісти
дурнику-всьопропальщику, там в ангарі вибухівки більше, ніж ти по телевізору бачив. Штабелями лежить все. Там достатньо одного вибуху (який і був зроблений), щоб вторинні детонації і полум'я знищили весь той склад вщент.

Ну і, звісно, завести ще 5 дронів по вже пройденому маршруту - взагалі не проблема, а дрони на фронті є.

Але ні, ******** приповзе в коменти і буде утробно віщати "хаймарсів немає, снарядів немає, склад не знищений". Ніби він особисто сидів в тому складі під час прильоту українського дрона і голіруч спіймав той дрон в останню мить...
показати весь коментар
23.02.2026 13:02 Відповісти
Дурню,тобі повилазило???Чи ти розумніший за оператора дрона?Ти ж тупе як валянок.Оператор питає яку ціль вибрати і обирає не твою "горохову вибухівку" а бензобак автомобіля.А якби ти вилупку додивився відео до кінця то побачив би що склад не знищений,туди прилетів другий дрон,а якщо б були хаймарси або арта то замість другого дрону прилетів би той же хаймарс або 155 калібр,наприклад від САУ "Богдана" .
показати весь коментар
23.02.2026 16:20 Відповісти
Ну що ж, в цій суперечці поставлено крапку - прилетів чи то 5й, чи то 10 дрон і показав, що все там розхєрачено вже. І черговий дрон вже лупив не в штабеля ящиків з дронами (вони там всі вже згорілі), а в капоти машин, бо більше нічого цікавого не було в ангарі - все інше горить.

Тож, придурок, на фронті краще за тебе знають, що і куди кидати.

А на майбутнє, дегенерат, запам'ятай: FPV-дрон коштує $400-600, один "кабанчик" 155мм сам пособі (без виїзду САУ і ризику її втрати) коштує біля $5000 і треба лупити мінімум парочкою, одна ракета GMLRS коштує $400`000+ (це без виїзду установки і ризику її втрати) і теж варто пару пускати.

Сподіваюсь, ти запам'ятаєш цей урок військової фінансової математики і завалиш хлєбало щодо цих речей назавжди.
показати весь коментар
26.02.2026 12:00 Відповісти
Довбню тупорилий,передивись перше відео,і хоча це для тебе дуже складно,спробуй відгадати:чому оператор дрона питає яку ціль атакувати?Ні сам оператор ні його командир ніколи не бачив ящика з дроном??? А тепер бери підручник за 5 клас і порахуй який об'єм ящиків потрібен для 10000 дронів,одягни окуляри та порахуй скільки ящиків на першому відео,мішки можеш не рахувати,кретине.
показати весь коментар
26.02.2026 15:33 Відповісти
155 не багато, але є. Богдани постійно працюють...
показати весь коментар
23.02.2026 13:15 Відповісти
Арта наша працює на 10 - 30 км зазвичай, а дрони на оптоволокні вже літають на 65 км... Не будь дурнем...
показати весь коментар
23.02.2026 13:14 Відповісти
Що ти куриш?Яких 65 кілометрів?Є випадки використання на 40 - 50 км,але це непросто,потрібен досить потужний та недешевий дрон ,і то більшість корисного навантаження у нього займе не вибухівка а котушка з оптоволокном.Маса котушки оптоволокна на 20 км 1,8 кілограма,плюс вага самого дрона з важкими акумуляторами,плюс вага бойової частини.Не мели дурниць та припиняй дивитись телемудозвон.
показати весь коментар
23.02.2026 16:08 Відповісти
Слава Героям Украіни 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
23.02.2026 10:32 Відповісти
****** що скиди десь окремо були і рпгшок теж нема...а ящиках маленьких міг і пластит бути...патрони точно не здетонують..ну в бак так в бак..може вогонь знайде те що треба
показати весь коментар
23.02.2026 10:38 Відповісти
Так, з ресурсами у русні - принципово краще.
Скільки б не втратили, родіна багатая, даст іщо.
показати весь коментар
23.02.2026 10:39 Відповісти
у природі не існує діжок без дна
показати весь коментар
23.02.2026 11:10 Відповісти
Вони поводяться так, ніби існують, і це є складовою їх успіху: проводять зухвалі операції, такі як сумнозвісні "клешні", і досягають успіху попри втрати.
показати весь коментар
23.02.2026 11:17 Відповісти
Вони поводяться, як в підручнику написано, за що і страждають - такий великий склад за 20-30 км від лінії фронту - це дебілізм влаштовувати. Але ні - своїх мізків немає, тому влаштовують величезні склади, з штабелями дронів і купою техніки в одному приміщення.

"клешні" - не сумнозвісні, а звичайні - про такий тактично-оперативний прийом в кожному підручнику написано. Але дегенерати підручників не читають же, я розумію.

Але прикол в тому, що в підручниках написано про "клешні", які формуються танковими проривами "на глибину", розсікаючи оборону на всі 3-6 шарів, "вихід на оперативний простір", охоплення, котли тощо. І от з цим в засрашинців - великі проблеми. За всю війну, після березня 2022 року, їм не вдалося зробити НІ ОДНОГО "ПРОРИВУ". Всі "клешні", які вони спромоглися за ці майже 4 роки зробити - зроблені були виключно шляхом вкладання сотень штурмовиків в землю, буквально прогризаючи оборону ЗСУ.
показати весь коментар
23.02.2026 13:09 Відповісти
Але ж вони продовжують так діяти, попри дебільні втрати, саме тому, що звикли: ресурс нескінченний, бєрі большє, кідай дальшє.
Коли у них було багато ракет, гатили по нашій енергетиці навмання.
А зараз наші аналітики пишуть, що русня почала завдавати ударів з урахуванням фахівців-енергетиків та після ретельного планування.
Тому ракет менше, а біди - більше.
На землі їх поки що не припекло, як з ракетами, от могут да сєбє позволяют.
показати весь коментар
23.02.2026 13:12 Відповісти
Ти в кожному другому пості стаєш на захист засрашинців. І повторюєш їхні казочки. Тому тебе і обзивають кінченим провокатором, деніска. Бо ти такий і є. Я с тобою спілкуюсь, бо ти дуже смішне прозасрашинське лайно, розумієш?

Не можуть вони собі дозволити ці втрати. Але вимушені. Так влаштовані диктатури. Якби вирішували суто військові - війна закінчилась би вже в 2023 році. Але ні - наказ "воювати" - ось вони і воюють так, як їм дозволяє ЗСУ.
* ЗСУ їм не дозволяє коврових бомбардувань міст, як вони звикли;
* ЗСУ їм не дозволяє танкових проривів, як у них в підручниках написано;
* ЗСУ їм не дозволяє валити авіацією ЛБЗ, як у них в підручниках написано;
* ЗСУ їм не дозволяє в ефективний зв'язок, а вони звикли на інфраструктуру НАТО покладатись.

Вони "прогризають" оборону ЗСУ - це єдине, що поки що не може купірувати ЗСУ. Сотні тисяч дохлих кацапів не тому, що "можуть собі дозволити", а тому що будь-який інший варіант їм заборонили ЗСУ і їх гонить на штурми їхній диктатор. От коли ти це второпаєш і зміниш свою кінчену прокацапську риторику, може і позбудешся ярлика "смішне прозасрашинське лайно", второпав?
показати весь коментар
23.02.2026 13:54 Відповісти
Туди б навести Хаймерса - дрончики замаленьки для такої жирної цілі. От жеж оператор профі - винюхав.
показати весь коментар
23.02.2026 10:42 Відповісти
Чому замаленькі?!? Влупив в бензобак вантажівки, отримав:
1. вибух
2. пожежу

Пожежа гарантовано і швидко перекинеться на всі ті дерев'яні ящики з снарядами чи дронами, хз. Ти зрозумій, дурнику, від одного дрона там 70%+ начиння того ангару вигорить десь приблизно за 10-15 хвилин. І це навіть якщо не буде нічого більше підриватись. А воно ж буде.

Нічого врятувати там не вийшло б, навіть якщо б особовий склад з шкіри випригнув - бо пожежа вантажівки в закритому приміщення - то за секунди наповнення чадним газом всього приміщення. А спроби відчиняти "вікна-двері" - тільки додавали б пожежі сили.
показати весь коментар
23.02.2026 13:13 Відповісти
1,15 мінута - там вже обгоріла буханка тай все в диму. Хлопці і кажуть - цього разу розуміємо. Тіки давай без дурника. Може бак пустий був.
показати весь коментар
23.02.2026 13:25 Відповісти
...
показати весь коментар
23.02.2026 11:09 Відповісти
С днем Защечника, *********!!!
показати весь коментар
23.02.2026 11:14 Відповісти
З дадцять третьой хверальой, вас, суки драні!))
показати весь коментар
23.02.2026 11:40 Відповісти
Чомусь перестали використовувати терміт, можна було там спалити все.
показати весь коментар
23.02.2026 13:10 Відповісти
По траекторії дрончика видно, що в оператора емоції, як в мене в 1984 році, коли мене мамуська вперше привезла з забитого шахтарського селища в сяючий "Дитячий Світ" в місті Луганськ. І потім - кафе "Золотий ключик", через дорогу/бульвар. А до того я максимум що бачив - шахту, лайно колхозу і стелажі з хлібом та крупами в селищному магазині 3х5 метрів.
показати весь коментар
23.02.2026 13:17 Відповісти
 
 