Оператор українського дрона залетів на склад армії РФ і обирає ціль: "Дивись, машини стоять! Очманіти! Капєц тут техніки! Роботи повно!". ВIДЕО
Російські військові продовжують зазнавати катастрофічних втрат на власній території через недооцінку можливостей української аеророзвідки. Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори ударних БпЛА 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади виявили величезне скупчення техніки та майна ворога у Курській області.
Те, що окупанти вважали надійним тиловим складом, завдяки майстерності десантників перетворилося на гігантське багаття.
Подробиці операції:
"Жирна" ціль: Під час розвідки оператори дронів натрапили на справжній "склад під відкритим небом". На кадрах об’єктивного контролю чути емоційну реакцію наших захисників: "Дивись, машини стоять! Цілий склад техніки, роботи повно. Очманіти!"
Масштаб руйнувань: Галицькі десантники не забарилися з "роботою". Серією влучних ударів було знищено:
Великий склад боєприпасів, детонацію яких було чутно за кілометри.
Склад дронів, якими ворог планував атакувати наші позиції.
Парк легкої автомобільної техніки, яку використовували для логістики.
Коментар редакції:
80-та бригада ДШВ вкотре підтверджує свій статус одного з найбільш боєздатних підрозділів ЗСУ. Знищення подібних складів у Курській області - це не просто мінус техніка, це параліч логістики ворога на цілій ділянці фронту. Без БК та транспорту російські підрозділи стають легкою мішенню для наших наземних груп.
"Цілий клондайк російської техніки виявили у Курській буферній зоні галицькі десантники, оператори ударних БпЛА 80-ї бригади. Зрештою, знищили великий склад боєприпасів, дронів та легкої техніки на території РФ", - йдеться у коментарі до відео.
Ну і, звісно, завести ще 5 дронів по вже пройденому маршруту - взагалі не проблема, а дрони на фронті є.
Але ні, ******** приповзе в коменти і буде утробно віщати "хаймарсів немає, снарядів немає, склад не знищений". Ніби він особисто сидів в тому складі під час прильоту українського дрона і голіруч спіймав той дрон в останню мить...
Тож, придурок, на фронті краще за тебе знають, що і куди кидати.
А на майбутнє, дегенерат, запам'ятай: FPV-дрон коштує $400-600, один "кабанчик" 155мм сам пособі (без виїзду САУ і ризику її втрати) коштує біля $5000 і треба лупити мінімум парочкою, одна ракета GMLRS коштує $400`000+ (це без виїзду установки і ризику її втрати) і теж варто пару пускати.
Сподіваюсь, ти запам'ятаєш цей урок військової фінансової математики і завалиш хлєбало щодо цих речей назавжди.
Скільки б не втратили, родіна багатая, даст іщо.
"клешні" - не сумнозвісні, а звичайні - про такий тактично-оперативний прийом в кожному підручнику написано. Але дегенерати підручників не читають же, я розумію.
Але прикол в тому, що в підручниках написано про "клешні", які формуються танковими проривами "на глибину", розсікаючи оборону на всі 3-6 шарів, "вихід на оперативний простір", охоплення, котли тощо. І от з цим в засрашинців - великі проблеми. За всю війну, після березня 2022 року, їм не вдалося зробити НІ ОДНОГО "ПРОРИВУ". Всі "клешні", які вони спромоглися за ці майже 4 роки зробити - зроблені були виключно шляхом вкладання сотень штурмовиків в землю, буквально прогризаючи оборону ЗСУ.
Коли у них було багато ракет, гатили по нашій енергетиці навмання.
А зараз наші аналітики пишуть, що русня почала завдавати ударів з урахуванням фахівців-енергетиків та після ретельного планування.
Тому ракет менше, а біди - більше.
На землі їх поки що не припекло, як з ракетами, от могут да сєбє позволяют.
Не можуть вони собі дозволити ці втрати. Але вимушені. Так влаштовані диктатури. Якби вирішували суто військові - війна закінчилась би вже в 2023 році. Але ні - наказ "воювати" - ось вони і воюють так, як їм дозволяє ЗСУ.
* ЗСУ їм не дозволяє коврових бомбардувань міст, як вони звикли;
* ЗСУ їм не дозволяє танкових проривів, як у них в підручниках написано;
* ЗСУ їм не дозволяє валити авіацією ЛБЗ, як у них в підручниках написано;
* ЗСУ їм не дозволяє в ефективний зв'язок, а вони звикли на інфраструктуру НАТО покладатись.
Вони "прогризають" оборону ЗСУ - це єдине, що поки що не може купірувати ЗСУ. Сотні тисяч дохлих кацапів не тому, що "можуть собі дозволити", а тому що будь-який інший варіант їм заборонили ЗСУ і їх гонить на штурми їхній диктатор. От коли ти це второпаєш і зміниш свою кінчену прокацапську риторику, може і позбудешся ярлика "смішне прозасрашинське лайно", второпав?
1. вибух
2. пожежу
Пожежа гарантовано і швидко перекинеться на всі ті дерев'яні ящики з снарядами чи дронами, хз. Ти зрозумій, дурнику, від одного дрона там 70%+ начиння того ангару вигорить десь приблизно за 10-15 хвилин. І це навіть якщо не буде нічого більше підриватись. А воно ж буде.
Нічого врятувати там не вийшло б, навіть якщо б особовий склад з шкіри випригнув - бо пожежа вантажівки в закритому приміщення - то за секунди наповнення чадним газом всього приміщення. А спроби відчиняти "вікна-двері" - тільки додавали б пожежі сили.