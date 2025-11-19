Снайперський скид у купу протитанкових мін ТМ-62 спричинив масштабний вибух: робота БУАР 110-ї ОМБр. ВIДЕО

Снайперський скид українських пілотів БУАР 110-ї окремої механізованої бригади спричинив потужну детонацію російських протитанкових мін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео, оприлюдненому бійцями, зафіксований момент влучання боєприпасу просто у складену окупантами купу протитанкових мін.

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"Снайперський скид в купу "ТМок" спровокував ледь не ядерний вибух. Працює БУАР 110 ОМБр!" - пишуть бійці у коментарі до відео.

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