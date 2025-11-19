Снайперський скид у купу протитанкових мін ТМ-62 спричинив масштабний вибух: робота БУАР 110-ї ОМБр. ВIДЕО
Снайперський скид українських пілотів БУАР 110-ї окремої механізованої бригади спричинив потужну детонацію російських протитанкових мін.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео, оприлюдненому бійцями, зафіксований момент влучання боєприпасу просто у складену окупантами купу протитанкових мін.
"Снайперський скид в купу "ТМок" спровокував ледь не ядерний вибух. Працює БУАР 110 ОМБр!" - пишуть бійці у коментарі до відео.
Топ коментарі
+14 Евгений Агро
показати весь коментар19.11.2025 16:22 Відповісти Посилання
+3 Вячеслав Crane
показати весь коментар19.11.2025 16:10 Відповісти Посилання
+3 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар19.11.2025 16:12 Відповісти Посилання
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міндіч гарантував...
Такі міни часто кидають у вікна і підвали при штурмах
Шкода що не було поруч орків з перекуром чи колони техніки ❤️❤️❤️❤️❤️🙏🙏🙏
Всім бобра
Екрлогічна катастрофа на сотні років, неможна нічого вирощувати і свердловини будувати...