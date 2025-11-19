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Снайперський скид у купу протитанкових мін ТМ-62 спричинив масштабний вибух: робота БУАР 110-ї ОМБр. ВIДЕО

Снайперський скид українських пілотів БУАР 110-ї окремої механізованої бригади спричинив потужну детонацію російських протитанкових мін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео, оприлюдненому бійцями, зафіксований момент влучання боєприпасу просто у складену окупантами купу протитанкових мін. 

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"Снайперський скид в купу "ТМок" спровокував ледь не ядерний вибух. Працює БУАР 110 ОМБр!" - пишуть бійці у коментарі до відео.

Також дивіться: Тіло окупанта виривається із диму та полум’я і летить над землею після удару українського безпілотника. ВIДЕО

Дивіться також: Бійці 110-ї ОМБр знищили ворожу штурмову групу із трьох окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21181) знищення (10276) дрони (8331) 110 окрема механізована бригада (146) склад БК (70)
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Топ коментарі
+14
А на тій міні можуть підірватися наші бійці і техніка. Життя нашого бійця - для нас безцінне. І техніка коштує мільйони. Ціна скидку в порівнянні з цим - це копійки.
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19.11.2025 16:22 Відповісти
+3
виробництво однієї міни коштує десь 7 тисяч гривень, тут їх штук 25, сподіваюся скид окупився
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19.11.2025 16:10 Відповісти
+3
Ось так, і з КабМіндічами обрізанцями буде, та їх вертухаями з Урядового кварталу!!! Баканов з бєсєдою, це знають!!!
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19.11.2025 16:12 Відповісти
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19.11.2025 16:08 Відповісти
виробництво однієї міни коштує десь 7 тисяч гривень, тут їх штук 25, сподіваюся скид окупився
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19.11.2025 16:10 Відповісти
А на тій міні можуть підірватися наші бійці і техніка. Життя нашого бійця - для нас безцінне. І техніка коштує мільйони. Ціна скидку в порівнянні з цим - це копійки.
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19.11.2025 16:22 Відповісти
Найгірше, якщо він ближче до наших, й вони могли б їх ще використати проти кідарів.
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19.11.2025 18:06 Відповісти
Наші давно не наступаюсть (((
міндіч гарантував...
Такі міни часто кидають у вікна і підвали при штурмах
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19.11.2025 19:29 Відповісти
Ось так, і з КабМіндічами обрізанцями буде, та їх вертухаями з Урядового кварталу!!! Баканов з бєсєдою, це знають!!!
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19.11.2025 16:12 Відповісти
"Лунний пейзаж..."
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19.11.2025 16:21 Відповісти
Не зрозуміло чому свинособаки стягнули ПМки в чисте поле...
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19.11.2025 16:52 Відповісти
Красівоє ❤️🙏😍😍❤️❤️❤️❤️

Шкода що не було поруч орків з перекуром чи колони техніки ❤️❤️❤️❤️❤️🙏🙏🙏
Всім бобра
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19.11.2025 19:23 Відповісти
вся земля навколо вкрита вибухами...
Екрлогічна катастрофа на сотні років, неможна нічого вирощувати і свердловини будувати...
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19.11.2025 19:26 Відповісти
 
 