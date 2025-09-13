Влучання авіабомби у ворожий склад боєприпасів. ВIДЕО

Пілот українських Повітряних сил авіабомбою поцілив у склад окупантів, влаштований в окупованому селі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмоване влучання бомби та вибух складу опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Штаб батальйону окупантів зникає у диму після атаки українського МіГ-29 на Запорізькому напрямку. ВIДЕО