Влучання авіабомби у ворожий склад боєприпасів. ВIДЕО
Пілот українських Повітряних сил авіабомбою поцілив у склад окупантів, влаштований в окупованому селі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмоване влучання бомби та вибух складу опублікований у соцмережах.
