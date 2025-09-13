УКР
Влучання авіабомби у ворожий склад боєприпасів. ВIДЕО

Пілот українських Повітряних сил авіабомбою поцілив у склад окупантів, влаштований в окупованому селі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмоване влучання бомби та вибух складу опублікований у соцмережах.

