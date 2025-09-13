РУС
Попадание авиабомбы во вражеский склад боеприпасов. ВИДЕО

Пилот украинских Воздушных сил авиабомбой попал в склад оккупантов, устроенный в оккупированном селе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снято попадание бомбы и взрыв склада опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Штаб батальона оккупантов исчезает в дыму после атаки украинского МиГ-29 на Запорожском направлении. ВИДЕО

армия РФ (20520) уничтожение (7897) склад БК (63)
Не схоже на склад....
13.09.2025 11:41 Ответить
ага, таблички не було
13.09.2025 12:02 Ответить
 
 