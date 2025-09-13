Попадание авиабомбы во вражеский склад боеприпасов. ВИДЕО

Пилот украинских Воздушных сил авиабомбой попал в склад оккупантов, устроенный в оккупированном селе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снято попадание бомбы и взрыв склада опубликована в соцсетях.

