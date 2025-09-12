Штаб батальона оккупантов исчезает в дыму после атаки украинского МиГ-29 на Запорожском направлении. ВИДЕО
Пилот украинского МиГ-29 авиабомбами уничтожил штаб батальона оккупантов на Запорожье.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.
"Наши "бешкетники" на МиГ-29 показывают мастер класс по раз##бинго штаба батальона оккупантов на Запорожье. Согласно наблюдениям наших "младших" и побратимов ПАНов было обнаружено место базирования о/с, штаб, столовую и место хранения техники. В частности, как видно на видео, наш воин в#бал вражеский ББМ Тайфун, а те йоблики, что за голову хватаются в конце видео - просто счастливы от нашей работы. Все цели были демилитаризованы согласно очереди", - пишет в заметке к видео автор публикации.
Внимание! Ненормативная лексика!
