Штаб батальона оккупантов исчезает в дыму после атаки украинского МиГ-29 на Запорожском направлении. ВИДЕО

Пилот украинского МиГ-29 авиабомбами уничтожил штаб батальона оккупантов на Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинского воина опубликована в соцсетях.

"Наши "бешкетники" на МиГ-29 показывают мастер класс по раз##бинго штаба батальона оккупантов на Запорожье. Согласно наблюдениям наших "младших" и побратимов ПАНов было обнаружено место базирования о/с, штаб, столовую и место хранения техники. В частности, как видно на видео, наш воин в#бал вражеский ББМ Тайфун, а те йоблики, что за голову хватаются в конце видео - просто счастливы от нашей работы. Все цели были демилитаризованы согласно очереди", - пишет в заметке к видео автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

