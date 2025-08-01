Пилот украинского МиГ-29 выполняет фигуру высшего пилотажа "бочка", возвращаясь с боевого задания. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой пилот украинского МиГ-29 выполняет фигуру высшего пилотажа "бочка", возвращаясь с боевого задания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мастерскую работу украинского пилота снял его побратим с другого самолета.

"После успешно выполненного боевого задания пилот с позывным Sava на МиГ-29 демонстрирует фигуру высшего пилотажа - "бочку", как символ отдыха после тяжелой миссии", - отмечает в комментарии автор публикации.

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