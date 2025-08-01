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Пилот украинского МиГ-29 выполняет фигуру высшего пилотажа "бочка", возвращаясь с боевого задания. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой пилот украинского МиГ-29 выполняет фигуру высшего пилотажа "бочка", возвращаясь с боевого задания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, мастерскую работу украинского пилота снял его побратим с другого самолета.
"После успешно выполненного боевого задания пилот с позывным Sava на МиГ-29 демонстрирует фигуру высшего пилотажа - "бочку", как символ отдыха после тяжелой миссии", - отмечает в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+4 dd13
показать весь комментарий01.08.2025 13:46 Ответить Ссылка
+3 Галина Боброва #582785
показать весь комментарий01.08.2025 13:50 Ответить Ссылка
+3 Al Kw
показать весь комментарий01.08.2025 13:58 Ответить Ссылка
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Вспомнила наш авиационный символ - нашу МРІЮ
Как ее встречали по всему миру
Какие в Украине великолепные пилоты!!!!
Дякую им за все!!!
Оминайте гори, ліси, доли,
Дзвінь, дзвіниь дзвінь дзвіночку,
Степовий жайвороночку!