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Новости Видео Авиация ВСУ
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Пилот украинского МиГ-29 выполняет фигуру высшего пилотажа "бочка", возвращаясь с боевого задания. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой пилот украинского МиГ-29 выполняет фигуру высшего пилотажа "бочка", возвращаясь с боевого задания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мастерскую работу украинского пилота снял его побратим с другого самолета.

"После успешно выполненного боевого задания пилот с позывным Sava на МиГ-29 демонстрирует фигуру высшего пилотажа - "бочку", как символ отдыха после тяжелой миссии", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экипаж МиГ-29 сбрасывает бомбы GBU-39 на позиции оккупантов: "Минус 20 орков". ВИДЕО

Автор: 

ВСУ (6807) Воздушные силы (2561) пилот (91)


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Топ комментарии
+4
Гарно!!!
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01.08.2025 13:46 Ответить
+3
Посмотрела это прекрасное видео и расплакалась
Вспомнила наш авиационный символ - нашу МРІЮ
Как ее встречали по всему миру
Какие в Украине великолепные пилоты!!!!
Дякую им за все!!!
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01.08.2025 13:50 Ответить
+3
Гей, гей, гей соколи,
Оминайте гори, ліси, доли,
Дзвінь, дзвіниь дзвінь дзвіночку,
Степовий жайвороночку!
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01.08.2025 13:58 Ответить
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Гарно!!!
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01.08.2025 13:46 Ответить
дайте йому F-16, талант пропадає
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01.08.2025 14:15 Ответить
Посмотрела это прекрасное видео и расплакалась
Вспомнила наш авиационный символ - нашу МРІЮ
Как ее встречали по всему миру
Какие в Украине великолепные пилоты!!!!
Дякую им за все!!!
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01.08.2025 13:50 Ответить
Зеленьський спеціально не передислокував мрію з Гостомеля в якусь країну, для того щоб знищити символ. Знищити україньску мрію.
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01.08.2025 13:57 Ответить
Красень!
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01.08.2025 13:53 Ответить
Майстер
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01.08.2025 13:56 Ответить
Може й нам колись вдастя випускати свої військові літаки маючи такого сусіда
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01.08.2025 13:56 Ответить
Гей, гей, гей соколи,
Оминайте гори, ліси, доли,
Дзвінь, дзвіниь дзвінь дзвіночку,
Степовий жайвороночку!
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01.08.2025 13:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ml1ao_QHiMQ&list=RDml1ao_QHiMQ&start_radio=1
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01.08.2025 14:00 Ответить
Дуже ****** на чергову показуху. Літак "повертається після успішного виконання бойового завдання (!) " з повним боєкомплектом ракет під крилами...
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01.08.2025 14:21 Ответить
и зачем эти перегрузки? ресурс самолёта убивать? ну была уже в Скнилове показуха
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01.08.2025 14:34 Ответить
 
 