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Новости Авиация ВСУ
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Экипаж МиГ-29 сбрасывает бомбы GBU-39 на позиции оккупантов: "Мінус 20 орків". ВИДЕО

Пилоты украинского МиГ-29 сбросили три авиабомбы GBU-39 на позицию оккупантов и ликвидировали около двух дестков российских штурмовиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Враг скапливался в двух подвалах, между которыми была траншея, с целью штурма наших позиций. Экипаж МиГ-29 сбросом 3-х бомб GBU-39 положил конец планам противника. Минус -до 20 орков. Те, кто пытался откопать своих, уничтожены артой и FPV-шками", - отмечается в заметке к видео.

Смотрите: Прилет авиабомб AASM-250 Hammer по позициям оккупантов на Донецком направлении. ВИДЕО

GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB) - это американская высокоточная авиационная бомба малогабаритного размера, которая имеет массу около 130 кг и дальность полета до 110 км. Она разработана компанией Boeing и предназначена для поражения целей с высокой точностью, минимизируя побочные разрушения. GBU-39 может быть запущена с различных типов самолетов, включая F-15E, F-16, F-22, F-35, B-1, B-52 и B-2.

Также смотрите: Экипаж МиГ-29 точным сбросом авиабомбы GBU-62 разрушает переправу в оккупированной Васильевке на Запорожье. ВИДЕО

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авиация (2891) армия РФ (20098) уничтожение (7529)


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Активніше треба заКАБалити рабів попи вутіна,хробаків тупорилих!
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22.07.2025 15:33 Ответить
ніхто ж не проти, аби бімб вистачало
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22.07.2025 15:56 Ответить
Респект і повага нашим воінам , які захищають Україну 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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22.07.2025 15:41 Ответить
40 тисяч доларів за бомбу, що ліквідувала 20 орків, нині війна дорого коштує, чим доводиться необхідність безкорисливої допомоги від наших союзників, за що велика подяка Європі, а гаранту української безпеки за Будапештським меморандумом США велике ФЕ, Трампону особисто - побажання всратися
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22.07.2025 15:45 Ответить
і так бомби було три, плюс снаряди і фпвішки, на зазначене число окупантів
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22.07.2025 15:47 Ответить
А що кремлівському вибл@дку побажаєте !
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22.07.2025 15:48 Ответить
я йому вже багато разів бажав, ну можна, цього разу, неоперабельну швидку блістому головного мозку
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22.07.2025 15:51 Ответить
а двадцять орків можуть вбити хочаб одного солдата українського, це виплати сім'ї 15 000 000, то що краще, тим більш орків треба знищувати
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22.07.2025 15:59 Ответить
А хіба не приклад,як Ізраїльська авіація зницує Іранські обєкти ?
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22.07.2025 16:22 Ответить
 
 