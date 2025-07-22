Экипаж МиГ-29 сбрасывает бомбы GBU-39 на позиции оккупантов: "Мінус 20 орків". ВИДЕО

Пилоты украинского МиГ-29 сбросили три авиабомбы GBU-39 на позицию оккупантов и ликвидировали около двух дестков российских штурмовиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Враг скапливался в двух подвалах, между которыми была траншея, с целью штурма наших позиций. Экипаж МиГ-29 сбросом 3-х бомб GBU-39 положил конец планам противника. Минус -до 20 орков. Те, кто пытался откопать своих, уничтожены артой и FPV-шками", - отмечается в заметке к видео.

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GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB) - это американская высокоточная авиационная бомба малогабаритного размера, которая имеет массу около 130 кг и дальность полета до 110 км. Она разработана компанией Boeing и предназначена для поражения целей с высокой точностью, минимизируя побочные разрушения. GBU-39 может быть запущена с различных типов самолетов, включая F-15E, F-16, F-22, F-35, B-1, B-52 и B-2.

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