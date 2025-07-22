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Новини Авіація ЗСУ
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Екіпаж МіГ-29 скидає бомби GBU-39 на позиції окупантів: "Мінус 20 орків". ВIДЕО

Пілоти українського МіГ-29 скинули три авіабомби GBU-39 на позицію окупантів та ліквідували близько двох дестків російських штурмовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Ворог накопичувався в двох підвалах, між якими була траншея, з метою штурму наших позицій. Екіпаж МіГ-29 скидом 3-х бомб GBU-39 поклав край планам противника. Мінус до 20 орків. Ті, хто намагався відкопати своїх, знищено артою та FPV-шками", - зазначається у дописі до відео.

Дивіться: Приліт авіабомб AASM-250 "Hammer" по позиціях окупантів на Донецькому напрямку. ВIДЕО

GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB) - це американська високоточна авіаційна бомба малогабаритного розміру, яка має масу близько 130 кг та дальність польоту до 110 км. Вона розроблена компанією Boeing і призначена для ураження цілей з високою точністю, мінімізуючи побічні руйнування. GBU-39 може бути запущена з різних типів літаків, включаючи F-15E, F-16, F-22, F-35, B-1, B-52 та B-2.

Також дивіться: Екіпаж МіГ-29 влучним скидом авіабомби GBU-62 руйнує переправу в окупованій Василівці на Запоріжжі. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4224) армія рф (18249) знищення (7842)


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Топ коментарі
+8
Респект і повага нашим воінам , які захищають Україну 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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22.07.2025 15:41 Відповісти
+5
Активніше треба заКАБалити рабів попи вутіна,хробаків тупорилих!
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22.07.2025 15:33 Відповісти
+2
а двадцять орків можуть вбити хочаб одного солдата українського, це виплати сім'ї 15 000 000, то що краще, тим більш орків треба знищувати
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22.07.2025 15:59 Відповісти
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Активніше треба заКАБалити рабів попи вутіна,хробаків тупорилих!
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22.07.2025 15:33 Відповісти
ніхто ж не проти, аби бімб вистачало
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22.07.2025 15:56 Відповісти
...як рахували дохлих орків?
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22.07.2025 16:56 Відповісти
Респект і повага нашим воінам , які захищають Україну 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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22.07.2025 15:41 Відповісти
40 тисяч доларів за бомбу, що ліквідувала 20 орків, нині війна дорого коштує, чим доводиться необхідність безкорисливої допомоги від наших союзників, за що велика подяка Європі, а гаранту української безпеки за Будапештським меморандумом США велике ФЕ, Трампону особисто - побажання всратися
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22.07.2025 15:45 Відповісти
і так бомби було три, плюс снаряди і фпвішки, на зазначене число окупантів
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22.07.2025 15:47 Відповісти
А що кремлівському вибл@дку побажаєте !
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22.07.2025 15:48 Відповісти
я йому вже багато разів бажав, ну можна, цього разу, неоперабельну швидку блістому головного мозку
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22.07.2025 15:51 Відповісти
а двадцять орків можуть вбити хочаб одного солдата українського, це виплати сім'ї 15 000 000, то що краще, тим більш орків треба знищувати
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22.07.2025 15:59 Відповісти
А хіба не приклад,як Ізраїльська авіація зницує Іранські обєкти ?
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22.07.2025 16:22 Відповісти
Пречудова штука!!!
Птахам України - щира Дяка!!!
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22.07.2025 18:23 Відповісти
 
 