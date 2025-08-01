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Новини Відео Авіація ЗСУ
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Пілот українського МіГ-29 виконує фігуру вищого пілотажу "Бочка", повертаючись із бойового завдання. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому пілот українського МіГ-29 виконує фігуру вищого пілотажу "Бочка", повертаючись із бойового завдання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, майстерну роботу українського пілота зафільмував його побратим із іншого літака.

"Після успішно виконаного бойового завдання пілот з позивним Sava на МіГ-29 демонструє фігуру вищого пілотажу - "бочку", як символ відпочинку після важкої місії", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екіпаж МіГ-29 скидає бомби GBU-39 на позиції окупантів: "Мінус 20 орків". ВIДЕО

Автор: 

ЗСУ (7800) Повітряні сили (2900) пілот (91)


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Топ коментарі
+8
Гарно!!!
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01.08.2025 13:46 Відповісти
+7
Посмотрела это прекрасное видео и расплакалась
Вспомнила наш авиационный символ - нашу МРІЮ
Как ее встречали по всему миру
Какие в Украине великолепные пилоты!!!!
Дякую им за все!!!
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01.08.2025 13:50 Відповісти
+7
Гей, гей, гей соколи,
Оминайте гори, ліси, доли,
Дзвінь, дзвіниь дзвінь дзвіночку,
Степовий жайвороночку!
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01.08.2025 13:58 Відповісти
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Гарно!!!
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01.08.2025 13:46 Відповісти
дайте йому F-16, талант пропадає
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01.08.2025 14:15 Відповісти
Посмотрела это прекрасное видео и расплакалась
Вспомнила наш авиационный символ - нашу МРІЮ
Как ее встречали по всему миру
Какие в Украине великолепные пилоты!!!!
Дякую им за все!!!
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01.08.2025 13:50 Відповісти
Зеленьський спеціально не передислокував мрію з Гостомеля в якусь країну, для того щоб знищити символ. Знищити україньску мрію.
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01.08.2025 13:57 Відповісти
Подякуй чотириразовому ухилянту і мудрому наріду, за його вибір🤔 Тепер можеш хоч поржати, як не до усрачки, то до кінця воєнного стану🧐
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01.08.2025 14:45 Відповісти
Добре сміється той хто сміється останній. Я голосував за Порошенка
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01.08.2025 14:51 Відповісти
Можете кинуть ссылку про УБЫТОЧНОСТЬ Мрії
Не нашла
И у меня к вам вопрос
Вы согласны ,что Президент Зеленский принес Украине одни убытки!!!!
А тогда мы почему его терпим?
Его срок уже закончился
Мне все говорят про Конституцию
А что - КОНСТИТУЦИЯ - это как БИБЛИЯ?
Конституцию писали люди
Люди ошибаются
Когда они писали Конституцию - они не подумали
Про самую страшную войну 21 века
Так неужто мы не можем в ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ ВРЕМЯ
Принять ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ решение по устранению Зеленского
У американцев тоже есть Конституция
Но они быстро поняли - что если не вносить поправки
Она станет МЕРТВЫМ документом
А законы должны работать для людей ,для страны
Совсем недавно был ковид
Событие вселенского масштаба
Что сделали демократии,
В которых права людей - это главное
Демократии ОГРАНИЧИЛИ СВОБОДЫ
Потому что хотели спасти людей
Мы сегодня стоим перед выбором
Или Украина будет и тогда надо убрать Зеленского
Или Зеленский остается - а Украины не будет
Вот такой простой выбор!!!!!!!!!
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01.08.2025 15:34 Відповісти
Красень!
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01.08.2025 13:53 Відповісти
Майстер
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01.08.2025 13:56 Відповісти
Може й нам колись вдастя випускати свої військові літаки маючи такого сусіда
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01.08.2025 13:56 Відповісти
Ні-ні-ні, ніяких літачків, які-такі літачки, літачки ніхт🤔🧐😁Спочатку асфальт, асфальт і ще раз асфальт 😝😝😝😝😜🤪
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01.08.2025 14:48 Відповісти
Гей, гей, гей соколи,
Оминайте гори, ліси, доли,
Дзвінь, дзвіниь дзвінь дзвіночку,
Степовий жайвороночку!
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01.08.2025 13:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ml1ao_QHiMQ&list=RDml1ao_QHiMQ&start_radio=1
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01.08.2025 14:00 Відповісти
Дуже ****** на чергову показуху. Літак "повертається після успішного виконання бойового завдання (!) " з повним боєкомплектом ракет під крилами...
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01.08.2025 14:21 Відповісти
и зачем эти перегрузки? ресурс самолёта убивать? ну была уже в Скнилове показуха
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01.08.2025 14:34 Відповісти
А у зеленодупих пам'ять рибки гуппі, воно хіба чуло про Скнилів, де він розташований і що там сталося. Скорочена експрес-програма курсу географії трускавецької школи не передбачає вивчення території України, лишень місця розташування дорогих генделиків у межах урядового кварталу міста Києва 🤔🧐😁😝😝😝😜🤪
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01.08.2025 14:57 Відповісти
Респект Вам, хлопці!
Най кількість зльотів дорівнює кількості посадок!
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01.08.2025 15:34 Відповісти
 
 