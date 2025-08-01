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Пілот українського МіГ-29 виконує фігуру вищого пілотажу "Бочка", повертаючись із бойового завдання. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому пілот українського МіГ-29 виконує фігуру вищого пілотажу "Бочка", повертаючись із бойового завдання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, майстерну роботу українського пілота зафільмував його побратим із іншого літака.
"Після успішно виконаного бойового завдання пілот з позивним Sava на МіГ-29 демонструє фігуру вищого пілотажу - "бочку", як символ відпочинку після важкої місії", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+8 dd13
показати весь коментар01.08.2025 13:46 Відповісти Посилання
+7 Галина Боброва #582785
показати весь коментар01.08.2025 13:50 Відповісти Посилання
+7 Al Kw
показати весь коментар01.08.2025 13:58 Відповісти Посилання
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Вспомнила наш авиационный символ - нашу МРІЮ
Как ее встречали по всему миру
Какие в Украине великолепные пилоты!!!!
Дякую им за все!!!
Не нашла
И у меня к вам вопрос
Вы согласны ,что Президент Зеленский принес Украине одни убытки!!!!
А тогда мы почему его терпим?
Его срок уже закончился
Мне все говорят про Конституцию
А что - КОНСТИТУЦИЯ - это как БИБЛИЯ?
Конституцию писали люди
Люди ошибаются
Когда они писали Конституцию - они не подумали
Про самую страшную войну 21 века
Так неужто мы не можем в ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ ВРЕМЯ
Принять ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ решение по устранению Зеленского
У американцев тоже есть Конституция
Но они быстро поняли - что если не вносить поправки
Она станет МЕРТВЫМ документом
А законы должны работать для людей ,для страны
Совсем недавно был ковид
Событие вселенского масштаба
Что сделали демократии,
В которых права людей - это главное
Демократии ОГРАНИЧИЛИ СВОБОДЫ
Потому что хотели спасти людей
Мы сегодня стоим перед выбором
Или Украина будет и тогда надо убрать Зеленского
Или Зеленский остается - а Украины не будет
Вот такой простой выбор!!!!!!!!!
Оминайте гори, ліси, доли,
Дзвінь, дзвіниь дзвінь дзвіночку,
Степовий жайвороночку!
Най кількість зльотів дорівнює кількості посадок!