УКР
Штаб батальйону окупантів зникає у диму після атаки українського МіГ-29 на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Пілот українського МіГ-29 авіабомбами знищив штаб батальйону окупантів на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.

"Наші Бешкетники на МіГ-29 показують майстер клас по розʼ#бінго штабу батальйону окупантів на Запоріжжі. Згідно спостережень наших "молодших" та побратимів ПАНів було виявлено місце базування о/с, штаб, столову і місце зберігання техніки. Зокрема, як видно на відео, наш воїн вʼ#бав ворожий ББМ Тайфун, а оті йоблики, що за голову хапаються в кінці відео - просто щасливі від нашої роботи. Всі цілі були демілітаризовані згідно черги", - пише у дописі до відео автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

