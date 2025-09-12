1 349 2
Штаб батальйону окупантів зникає у диму після атаки українського МіГ-29 на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Пілот українського МіГ-29 авіабомбами знищив штаб батальйону окупантів на Запоріжжі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українського воїна опублікований у соцмережах.
"Наші Бешкетники на МіГ-29 показують майстер клас по розʼ#бінго штабу батальйону окупантів на Запоріжжі. Згідно спостережень наших "молодших" та побратимів ПАНів було виявлено місце базування о/с, штаб, столову і місце зберігання техніки. Зокрема, як видно на відео, наш воїн вʼ#бав ворожий ББМ Тайфун, а оті йоблики, що за голову хапаються в кінці відео - просто щасливі від нашої роботи. Всі цілі були демілітаризовані згідно черги", - пише у дописі до відео автор публікації.
Увага! Ненормативна лексика!
Лазоренко Лариса
12.09.2025 15:58
Oles’ Bublikov
12.09.2025 15:59
