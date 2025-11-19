Снайперский сброс в кучу противотанковых мин ТМ-62 вызвал масштабный взрыв: работа БУАР 110-й ОМБр. ВИДЕО

Снайперский сброс украинских пилотов БУАР 110-й отдельной механизированной бригады вызвал мощную детонацию российских противотанковых мин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео, обнародованном бойцами, зафиксирован момент попадания боеприпаса прямо в сложенную оккупантами кучу противотанковых мин.

"Снайперский сброс в кучу "ТМок" спровоцировал едва ли не ядерный взрыв. Работает БУАР 110 ОМБр!" - пишут бойцы в комментарии к видео.

армія РФ (22950) знищення (9941) дрони (7250) 110 окрема механізована бригада (144) склад БК (66)
А на тій міні можуть підірватися наші бійці і техніка. Життя нашого бійця - для нас безцінне. І техніка коштує мільйони. Ціна скидку в порівнянні з цим - це копійки.
19.11.2025 16:22 Ответить
виробництво однієї міни коштує десь 7 тисяч гривень, тут їх штук 25, сподіваюся скид окупився
19.11.2025 16:10 Ответить
Ось так, і з КабМіндічами обрізанцями буде, та їх вертухаями з Урядового кварталу!!! Баканов з бєсєдою, це знають!!!
19.11.2025 16:12 Ответить
Воронка метрів 5
19.11.2025 16:08 Ответить
Найгірше, якщо він ближче до наших, й вони могли б їх ще використати проти кідарів.
19.11.2025 18:06 Ответить
Наші давно не наступаюсть (((
міндіч гарантував...
Такі міни часто кидають у вікна і підвали при штурмах
19.11.2025 19:29 Ответить
"Лунний пейзаж..."
19.11.2025 16:21 Ответить
Не зрозуміло чому свинособаки стягнули ПМки в чисте поле...
19.11.2025 16:52 Ответить
Красівоє ❤️🙏😍😍❤️❤️❤️❤️

Шкода що не було поруч орків з перекуром чи колони техніки ❤️❤️❤️❤️❤️🙏🙏🙏
Всім бобра
19.11.2025 19:23 Ответить
вся земля навколо вкрита вибухами...
Екрлогічна катастрофа на сотні років, неможна нічого вирощувати і свердловини будувати...
19.11.2025 19:26 Ответить
 
 