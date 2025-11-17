Россиянин в окопе берет в руки гранату Ф-1, которую ему сбросил украинский дрон, и взрывается. ВИДЕО

Россиянин взял в руки гранату Ф-1, сброшенную во вражеский окоп оператором украинского дрона из 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, что боеприпас взорвался, оказавшись в руках оккупанта. Скорее всего, россиянин намеревался выбросить гранату как можно дальше, однако не успел.

"Ребята филигранно забросили гранату в окоп к недругам. Один из них слишком поверил в себя и решил выбросить "эфку" с позиции — но что-то у него пошло не по плану!", — отмечается в комментарии к видео.

