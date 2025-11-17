Енотоподобная собака на херсонских островах полакомилась российским штурмовиком. ВИДЕО
На островах вблизи Херсона зафиксировали забавный и одновременно символичный эпизод - енотоподобная собака спокойно лакомилась остатками российского штурмовика.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент с передовой опубликован в соцсетях. Животное наткнулось на оккупанта в кустах и спокойно ушло после трапезы.
"Енотоподобная собака на островах возле Херсона лакомится Вискасом со вкусом российского штурмовика", - пишет в комментарии автор публикации.
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Vujko Donetski
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