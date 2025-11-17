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Новости Видео Животные в зоне боевых действий
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Енотоподобная собака на херсонских островах полакомилась российским штурмовиком. ВИДЕО

На островах вблизи Херсона зафиксировали забавный и одновременно символичный эпизод - енотоподобная собака спокойно лакомилась остатками российского штурмовика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент с передовой опубликован в соцсетях. Животное наткнулось на оккупанта в кустах и спокойно ушло после трапезы.

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"Енотоподобная собака на островах возле Херсона лакомится Вискасом со вкусом российского штурмовика", - пишет в комментарии автор публикации.

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армия РФ (22965) животные (947) Херсонская область (5708)
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Бідолашна тваринка, негайно виплюнь цю гидоту, просичену алкоголем та наркотою, бо можна отруїтися!
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17.11.2025 10:14 Ответить
саме тут доречною була б гіфка, де єнот витанцьовує з тростиною
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17.11.2025 10:19 Ответить
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17.11.2025 11:30 Ответить
Це не єнот і навіть не родич, рідкісна гидота, яка добрела до нас аж від Китаю. (про тварину)
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17.11.2025 10:27 Ответить
Єнотоподібна собака поласувала людиноподібною.
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17.11.2025 10:30 Ответить
Дикі звірі скоро не зможуть бігати від переїдання та ожиріння.
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17.11.2025 10:56 Ответить
А може собаковидний єнот? І нічим він не поласував - миска пуста геть(
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17.11.2025 11:52 Ответить
Тепер він хворий бацилою фашизму. Живий міртвєць
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17.11.2025 13:27 Ответить
 
 