Енотоподобная собака на херсонских островах полакомилась российским штурмовиком. ВИДЕО

На островах вблизи Херсона зафиксировали забавный и одновременно символичный эпизод - енотоподобная собака спокойно лакомилась остатками российского штурмовика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент с передовой опубликован в соцсетях. Животное наткнулось на оккупанта в кустах и спокойно ушло после трапезы.

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"Енотоподобная собака на островах возле Херсона лакомится Вискасом со вкусом российского штурмовика", - пишет в комментарии автор публикации.

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