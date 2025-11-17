Росіянин в окопі бере до рук гранату Ф-1, яку йому скинув український дрон, і вибухає. ВIДЕО

Росіянин взяв до рук гранату Ф-1, скинуту у ворожий окоп оператором українського дрона із 110-ї ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, опублікованому у соцмережах, видно, що боєприпас вибухнув, опинившись у руках окупанта. Ймовірніше за все, росіянин мав намір викинути гранату якнайдалі, однак не встиг.

Дивіться: Російський військовий льотчик летить униз із даху багатоповерхівки у Челябінську. ВIДЕО

"Хлопці філігранно закинули гранату в окоп до недругів. Один із них занадто повірив у себе й вирішив викинути "ефку" з позиції — але щось у нього пішло не за планом!", - зазначається у коментарі до відео.

Також дивіться: Дрон "ампутував" окупанту ноги по самий зад. ВIДЕО 18+

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Єнотоподібний собака на херсонських островах поласував російським штурмовиком. ВIДЕО