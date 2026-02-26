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ВСУ усиливают активную оборону: Сырский встретился с руководством "Азова" и 7-го корпуса ДШВ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Командование ВСУ провело работу на передовых позициях в полосах ответственности корпуса "Азов" и 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
"Работал в полосах ответственности корпуса "Азов" и 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ", - сообщил он.
Детали поездки
- Провел рабочие встречи с руководящим составом корпусов и отдельных штурмовых полков.
- Выяснил детали оперативной обстановки.
- Отдал распоряжение для удовлетворения насущных потребностей частей и соединений.
- Отметил лучших воинов.
Продолжается реализация тактики активной обороны
"Продолжаем реализовывать тактику активной обороны. Наша задача - держать рубежи и беречь жизни наших воинов, в то же время - восстанавливать контроль над украинскими территориями и наносить врагу максимальные потери, которые и в дальнейшем должны превышать его пополнение. Слава Украине!", - рассказал Сырский.
Топ комментарии
+6 Luk Viktor
показать весь комментарий26.02.2026 20:19 Ответить Ссылка
+6 Наталия Гончар
показать весь комментарий26.02.2026 20:22 Ответить Ссылка
+4 Наталия Гончар
показать весь комментарий26.02.2026 20:56 Ответить Ссылка
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Він не мяйсник він не совковго вишколу (палка)водец
Хіба його саміти миру вам не скзали по це? Себе в центрі поставити пред президентами країн ))
В ЗСУ не вистачає кадрів для оборони України.
Ось тоді все буде набагато краще, ніж є зараз!