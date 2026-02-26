ВСУ усиливают активную оборону: Сырский встретился с руководством "Азова" и 7-го корпуса ДШВ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Командование ВСУ провело работу на передовых позициях в полосах ответственности корпуса "Азов" и 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

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"Работал в полосах ответственности корпуса "Азов" и 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ", - сообщил он.

Детали поездки

Провел рабочие встречи с руководящим составом корпусов и отдельных штурмовых полков.

Выяснил детали оперативной обстановки.

Отдал распоряжение для удовлетворения насущных потребностей частей и соединений.

Отметил лучших воинов.

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Продолжается реализация тактики активной обороны

"Продолжаем реализовывать тактику активной обороны. Наша задача - держать рубежи и беречь жизни наших воинов, в то же время - восстанавливать контроль над украинскими территориями и наносить врагу максимальные потери, которые и в дальнейшем должны превышать его пополнение. Слава Украине!", - рассказал Сырский.

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