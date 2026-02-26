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ВСУ усиливают активную оборону: Сырский встретился с руководством "Азова" и 7-го корпуса ДШВ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Командование ВСУ провело работу на передовых позициях в полосах ответственности корпуса "Азов" и 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

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"Работал в полосах ответственности корпуса "Азов" и 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ", - сообщил он.

Детали поездки

  • Провел рабочие встречи с руководящим составом корпусов и отдельных штурмовых полков.
  • Выяснил детали оперативной обстановки.
  • Отдал распоряжение для удовлетворения насущных потребностей частей и соединений.
  • Отметил лучших воинов.

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Командование посетило передовую: курс на удержание рубежей и истощение врага
Командование посетило передовую: курс на удержание рубежей и истощение врага
Командование посетило передовую: курс на удержание рубежей и истощение врага
Командование посетило передовую: курс на удержание рубежей и истощение врага
Командование посетило передовую: курс на удержание рубежей и истощение врага

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Продолжается реализация тактики активной обороны

"Продолжаем реализовывать тактику активной обороны. Наша задача - держать рубежи и беречь жизни наших воинов, в то же время - восстанавливать контроль над украинскими территориями и наносить врагу максимальные потери, которые и в дальнейшем должны превышать его пополнение. Слава Украине!", - рассказал Сырский.

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Автор: 

Азов (893) ДШВ Десантно-штурмовые войска (468) Александр Сырский (920)
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Топ комментарии
+6
Фото красиві - а де карта відвойованих земель???
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26.02.2026 20:19 Ответить
+6
Єрмак з засади підрабативаєт продюсером зйомок
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26.02.2026 20:22 Ответить
+4
це навпаки виглядає саме за жанром фотосесій піару - лідер ініційованої зустрічі слухає звіт, демократично загубившись серед інших учасників .І

Він не мяйсник він не совковго вишколу (палка)водец
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26.02.2026 20:56 Ответить
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Фото красиві - а де карта відвойованих земель???
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26.02.2026 20:19 Ответить
У наступному житті.
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26.02.2026 21:21 Ответить
Єрмак з засади підрабативаєт продюсером зйомок
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26.02.2026 20:22 Ответить
На крайньому фото Сирський сидить "збоку" - а хто там із ним нараду проводить?
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26.02.2026 20:31 Ответить
це навпаки виглядає саме за жанром фотосесій піару - лідер ініційованої зустрічі слухає звіт, демократично загубившись серед інших учасників .І

Він не мяйсник він не совковго вишколу (палка)водец
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26.02.2026 20:56 Ответить
якщо простолюдин це помітив - то "піарщики" що там лохи???
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26.02.2026 20:59 Ответить
так Єрмак хйвий продюсер - це в вікі про нього пишуть навіть
Хіба його саміти миру вам не скзали по це? Себе в центрі поставити пред президентами країн ))
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26.02.2026 21:48 Ответить
але!!! піймати Рубіо перед тубаркою й сфоткатися поряд , як "пермовини з держсекретарем"- то надо умєть
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26.02.2026 21:49 Ответить
Саме так)типу "ви тут розказуйте як воюєте,а я якщо шо ,то підкажу")
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26.02.2026 21:01 Ответить
Люда, не несите всякую.. вы поняли..
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26.02.2026 20:38 Ответить
Будується особиста Армія Зеленского. Захист проти Майдану.
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26.02.2026 21:41 Ответить
Треба посилювати мобілізацію, а особливо пройтись по закладах фахової передвищої та вищої освіти, де є цілі схеми для ухилянтів!
В ЗСУ не вистачає кадрів для оборони України.
Ось тоді все буде набагато краще, ніж є зараз!
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27.02.2026 06:16 Ответить
 
 