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ЗСУ посилюють активну оборону: Сирський зустрівся з керівництвом "Азову" та 7 корпусу ДШВ. ФОТОрепортаж
Командування ЗСУ провело роботу на передових позиціях у смугах відповідальності корпусу "Азов" та 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.
"Працював у смугах відповідальності корпусу "Азов" та 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ", - повідомив він.
Деталі поїздки
- Провів робочі зустрічі з керівним складом корпусів та окремих штурмових полків.
- З'ясував деталі оперативної обстановки.
- Віддав розпорядження для задоволення нагальних потреб частин і з'єднань.
- Відзначив найкращих воїнів.
Триває реалізація тактики активної оборони
"Продовжуємо реалізовувати тактику активної оборони. Наше завдання - тримати рубежі й берегти життя наших воїнів, водночас - відновлювати контроль над українськими територіями і завдавати ворогу максимальних втрат, які і надалі мають перевищувати його поповнення. Слава Україні!", - розповів Сирський.
Топ коментарі
+6 Luk Viktor
показати весь коментар26.02.2026 20:19 Відповісти Посилання
+6 Наталия Гончар
показати весь коментар26.02.2026 20:22 Відповісти Посилання
+4 Наталия Гончар
показати весь коментар26.02.2026 20:56 Відповісти Посилання
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Він не мяйсник він не совковго вишколу (палка)водец
Хіба його саміти миру вам не скзали по це? Себе в центрі поставити пред президентами країн ))
В ЗСУ не вистачає кадрів для оборони України.
Ось тоді все буде набагато краще, ніж є зараз!