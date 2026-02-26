ЗСУ посилюють активну оборону: Сирський зустрівся з керівництвом "Азову" та 7 корпусу ДШВ. ФОТОрепортаж

Командування ЗСУ провело роботу на передових позиціях у смугах відповідальності корпусу "Азов" та 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

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"Працював у смугах відповідальності корпусу "Азов" та 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ", - повідомив він.

Деталі поїздки

Провів робочі зустрічі з керівним складом корпусів та окремих штурмових полків.

З'ясував деталі оперативної обстановки.

Віддав розпорядження для задоволення нагальних потреб частин і з'єднань.

Відзначив найкращих воїнів.

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Триває реалізація тактики активної оборони

"Продовжуємо реалізовувати тактику активної оборони. Наше завдання - тримати рубежі й берегти життя наших воїнів, водночас - відновлювати контроль над українськими територіями і завдавати ворогу максимальних втрат, які і надалі мають перевищувати його поповнення. Слава Україні!", - розповів Сирський.

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