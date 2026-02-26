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ЗСУ посилюють активну оборону: Сирський зустрівся з керівництвом "Азову" та 7 корпусу ДШВ. ФОТОрепортаж

Командування ЗСУ провело роботу на передових позиціях у смугах відповідальності корпусу "Азов" та 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ.

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"Працював у смугах відповідальності корпусу "Азов" та 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ", - повідомив він.

Деталі поїздки

  • Провів робочі зустрічі з керівним складом корпусів та окремих штурмових полків.
  • З'ясував деталі оперативної обстановки.
  • Віддав розпорядження для задоволення нагальних потреб частин і з'єднань.
  • Відзначив найкращих воїнів.

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Командування відвідало передову: курс на утримання рубежів і виснаження ворога
Командування відвідало передову: курс на утримання рубежів і виснаження ворога
Командування відвідало передову: курс на утримання рубежів і виснаження ворога
Командування відвідало передову: курс на утримання рубежів і виснаження ворога
Командування відвідало передову: курс на утримання рубежів і виснаження ворога

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Триває реалізація тактики активної оборони

"Продовжуємо реалізовувати тактику активної оборони. Наше завдання - тримати рубежі й берегти життя наших воїнів, водночас - відновлювати контроль над українськими територіями і завдавати ворогу максимальних втрат, які і надалі мають перевищувати його поповнення. Слава Україні!", - розповів Сирський.

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Автор: 

Азов (887) ДШВ Десантно-штурмові війська (474) Сирський Олександр (941)
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Топ коментарі
+6
Фото красиві - а де карта відвойованих земель???
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26.02.2026 20:19 Відповісти
+6
Єрмак з засади підрабативаєт продюсером зйомок
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26.02.2026 20:22 Відповісти
+4
це навпаки виглядає саме за жанром фотосесій піару - лідер ініційованої зустрічі слухає звіт, демократично загубившись серед інших учасників .І

Він не мяйсник він не совковго вишколу (палка)водец
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26.02.2026 20:56 Відповісти
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Фото красиві - а де карта відвойованих земель???
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26.02.2026 20:19 Відповісти
У наступному житті.
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26.02.2026 21:21 Відповісти
Єрмак з засади підрабативаєт продюсером зйомок
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26.02.2026 20:22 Відповісти
На крайньому фото Сирський сидить "збоку" - а хто там із ним нараду проводить?
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26.02.2026 20:31 Відповісти
це навпаки виглядає саме за жанром фотосесій піару - лідер ініційованої зустрічі слухає звіт, демократично загубившись серед інших учасників .І

Він не мяйсник він не совковго вишколу (палка)водец
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26.02.2026 20:56 Відповісти
якщо простолюдин це помітив - то "піарщики" що там лохи???
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26.02.2026 20:59 Відповісти
так Єрмак хйвий продюсер - це в вікі про нього пишуть навіть
Хіба його саміти миру вам не скзали по це? Себе в центрі поставити пред президентами країн ))
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26.02.2026 21:48 Відповісти
але!!! піймати Рубіо перед тубаркою й сфоткатися поряд , як "пермовини з держсекретарем"- то надо умєть
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26.02.2026 21:49 Відповісти
Саме так)типу "ви тут розказуйте як воюєте,а я якщо шо ,то підкажу")
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26.02.2026 21:01 Відповісти
Люда, не несите всякую.. вы поняли..
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26.02.2026 20:38 Відповісти
Будується особиста Армія Зеленского. Захист проти Майдану.
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26.02.2026 21:41 Відповісти
Треба посилювати мобілізацію, а особливо пройтись по закладах фахової передвищої та вищої освіти, де є цілі схеми для ухилянтів!
В ЗСУ не вистачає кадрів для оборони України.
Ось тоді все буде набагато краще, ніж є зараз!
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27.02.2026 06:16 Відповісти
 
 