Наш план війни - три цілі: закрити небо, зупинити ворога та позбавити РФ грошей на війну, - Федоров. ВIДЕО
Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що паралельно з дипломатією посилюватимуть оборону так, щоб змусити ворога до миру.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
План війни
За словами міністра, план війни - три конкретні цілі.
Закрити небо
"Захистити цивільних та інфраструктуру — топпріоритет. Наша мета — ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів. Уже запущено створення багаторівневої системи "малої" ППО та масштабування перехоплювачів.
Почалися важливі організаційні зміни. Це перші кроки до системної протидії шахедам і стабільного захисту наших міст. Коли небо закрите — країна функціонує", - наголосив він.
Зупинити ворога на землі, у морі та кіберпросторі
Федоров зазначив, що фронт тримається завдяки безапеляційному подвигу українських воїнів.
"Ворог платить за кожен кілометр української землі. На Донеччині — 156 солдатів на один квадратний кілометр. Наш орієнтир — понад 200 вбитих окупантів за кожен км². Це рівень втрат, за якого просування стає неможливим.
Наша мета — зупинити ворога в кожному домені — на землі, у морі та кіберпросторі. Ми знаємо, як цього досягти. Є конкретний перелік рішень і проєктів: від покращення системи закупівель та закінчення корпусної реформи до трансформації системи підготовки й управління на основі даних", - додав він.
Позбавити Росію економічного ресурсу воювати
Міністр заявив, що війна триває, бо у Росії є гроші.
"На ракети і дрони. На контракти солдатам. На пропаганду. Джерело — нафта. Росія продає її по всьому світу через так званий тіньовий флот. Саме із цього бюджету фінансується війна. Якщо перекрити цей канал — ресурс на війну різко скоротиться. Що потрібно: посилення санкцій, координація з партнерами, стратегія протидії тіньовому флоту, спільні дії з партнерами в морі.
Щоб дефіцит бюджету росії став найбільшим в історії. Ми вже готуємо цю стратегію. Так само — стратегію протидії росії в когнітивному домені", - пояснив очільник Міноборони.
Як реалізовуватимуть план?
"Перше. Партнерства.
Win-win співпраця для досягнення рекордного обсягу міжнародної допомоги вже цього року. Для закупівлі дронів, стабільних виплат військовим і посилення ППО та інших потреб систем оборони.
Друге. Технологічна перевага.
Бути щонайменше на 10 кроків попереду ворога в кожному технологічному циклі. Зберігати лідерство у війні інновацій.
Третє. Математика війни.
Завдяки системі єБалів через DELTA ми вже отримуємо якісні дані з поля бою. Наступний крок — перетворити дані на вирішальну силу. Бачити більше. Думати швидше. Бити точніше. Кожне рішення — на основі якісних даних, а не інтуїції", - окреслив він бачення Міноборони.
Бо всі змирились з тим, що із владою зебілів це неможливо.
кожне зелене падло, що влізає у крісло, раптом виявляється афігітельним стратегом.
для этого надо поменьше рассказывать врагу о своих планах и анонсах, особенно если ты имеешь доступ к секретной информации....
Логічно.
Коли Федоров назове час виконання хоча б двух цілей з запланованих трьох:
перекрити небо і зупинити ворога.Бо це ми вже чули і від ЗЕленського ще спочатку вторгнення Мордора в Україну.Взагалі,знаючи за півроку про підготовку паРаші до вторгнення нічого не робив.
У РФ тільки природних ресурсів вистачить продавати на 1000років.
Тобто, війна - ціною українців - буде ще 1000років?
Може, треба поставити якісь адекватніші цілі?
А диверсії-теракти в тилу - так і залишаться і будуть наростати (бо не входять в "Наш план війни - три цілі")?
Може, замість фрагментарних наївно-популярних цілей застосувати системний підхід - для вирішення Проблеми загалом?
ще й спонсорують паРашу "двушками" на маскву