2 955 28

Наш план війни - три цілі: закрити небо, зупинити ворога та позбавити РФ грошей на війну, - Федоров. ВIДЕО

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що паралельно з дипломатією посилюватимуть оборону так, щоб змусити ворога до миру.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

План війни

За словами міністра, план війни - три конкретні цілі.

Закрити небо

"Захистити цивільних та інфраструктуру — топпріоритет. Наша мета — ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів. Уже запущено створення багаторівневої системи "малої" ППО та масштабування перехоплювачів.

Почалися важливі організаційні зміни. Це перші кроки до системної протидії шахедам і стабільного захисту наших міст. Коли небо закрите — країна функціонує", - наголосив він.

Зупинити ворога на землі, у морі та кіберпросторі

Федоров зазначив, що фронт тримається завдяки безапеляційному подвигу українських воїнів.

"Ворог платить за кожен кілометр української землі. На Донеччині — 156 солдатів на один квадратний кілометр. Наш орієнтир — понад 200 вбитих окупантів за кожен км². Це рівень втрат, за якого просування стає неможливим.

Наша мета — зупинити ворога в кожному домені — на землі, у морі та кіберпросторі. Ми знаємо, як цього досягти. Є конкретний перелік рішень і проєктів: від покращення системи закупівель та закінчення корпусної реформи до трансформації системи підготовки й управління на основі даних", - додав він.

Позбавити Росію економічного ресурсу воювати

Міністр заявив, що війна триває, бо у Росії є гроші.

"На ракети і дрони. На контракти солдатам. На пропаганду. Джерело — нафта. Росія продає її по всьому світу через так званий тіньовий флот. Саме із цього бюджету фінансується війна. Якщо перекрити цей канал — ресурс на війну різко скоротиться. Що потрібно: посилення санкцій, координація з партнерами, стратегія протидії тіньовому флоту, спільні дії з партнерами в морі.

Щоб дефіцит бюджету росії став найбільшим в історії. Ми вже готуємо цю стратегію. Так само — стратегію протидії росії в когнітивному домені", - пояснив очільник Міноборони.

Як реалізовуватимуть план?

"Перше. Партнерства.
Win-win співпраця для досягнення рекордного обсягу міжнародної допомоги вже цього року. Для закупівлі дронів, стабільних виплат військовим і посилення ППО та інших потреб систем оборони.

Друге. Технологічна перевага.
Бути щонайменше на 10 кроків попереду ворога в кожному технологічному циклі. Зберігати лідерство у війні інновацій.

Третє. Математика війни.
Завдяки системі єБалів через DELTA ми вже отримуємо якісні дані з поля бою. Наступний крок — перетворити дані на вирішальну силу. Бачити більше. Думати швидше. Бити точніше. Кожне рішення — на основі якісних даних, а не інтуїції", - окреслив він бачення Міноборони.

Топ коментарі
А визволяти українську землю від російських загарбників у плани теперішньої влади вже не входить.
Бо всі змирились з тим, що із владою зебілів це неможливо.
24.02.2026 10:26 Відповісти
Яке "визволення ", нам би не просрати те що залишилось.
24.02.2026 10:43 Відповісти
Із зебілами у владі таке можливо.
24.02.2026 10:55 Відповісти
Такого пункту мабуть нема, але для цього все і робиться.
24.02.2026 12:18 Відповісти
Все розумно, тільки на чотири роки забарились
24.02.2026 10:27 Відповісти
і так, пішов вже п'ятий рік поспіль.
кожне зелене падло, що влізає у крісло, раптом виявляється афігітельним стратегом.
24.02.2026 10:27 Відповісти
С планами, как всегда, проблем нет. Все збс.
24.02.2026 10:28 Відповісти
@Бути щонайменше на 10 кроків попереду ворога в кожному технологічному циклі. @

для этого надо поменьше рассказывать врагу о своих планах и анонсах, особенно если ты имеешь доступ к секретной информации....
24.02.2026 10:28 Відповісти
А у трампона план - влаштувати велику церемонію підписання мирної угоди.
24.02.2026 10:28 Відповісти
А в цьому плані нема пункту-побороти корупцію в державі та припинити відсилання "двушечек на маскву"?
24.02.2026 10:30 Відповісти
Ще один потужний план!
24.02.2026 10:35 Відповісти
больше похоже на предвыборный самопиар
24.02.2026 10:37 Відповісти
*****, *****, кругом одні *****...і як ми раніше без цих ****** жили?...
24.02.2026 10:41 Відповісти
раньше население тоже *****, только у тех хотя бы была видимость приличия)))
24.02.2026 11:44 Відповісти
тєбя тоже *****?
24.02.2026 12:19 Відповісти
ЗЕленський хоче почути від ЄС коли назвуть дату вступу України до блоку.
Логічно.
Коли Федоров назове час виконання хоча б двух цілей з запланованих трьох:
перекрити небо і зупинити ворога.Бо це ми вже чули і від ЗЕленського ще спочатку вторгнення Мордора в Україну.Взагалі,знаючи за півроку про підготовку паРаші до вторгнення нічого не робив.
24.02.2026 10:42 Відповісти
На п'ятому році війни - небо не закрите, ворог не зупинений, гроші вкрадені зеленими виродками з паспортами Ізраілю.
24.02.2026 10:43 Відповісти
слів у "зелених" докуя,але ресурсів в них куй ма .хоча один ресур у них все ж є "пісюн рояльний зезедента"
24.02.2026 10:51 Відповісти
Це все неможливо зробити не викорінивши совковий менталітет серед керівництва армії.
24.02.2026 10:57 Відповісти
"позбавити РФ грошей на війну"?

У РФ тільки природних ресурсів вистачить продавати на 1000років.
Тобто, війна - ціною українців - буде ще 1000років?
Може, треба поставити якісь адекватніші цілі?

А диверсії-теракти в тилу - так і залишаться і будуть наростати (бо не входять в "Наш план війни - три цілі")?
Може, замість фрагментарних наївно-популярних цілей застосувати системний підхід - для вирішення Проблеми загалом?
24.02.2026 11:00 Відповісти
Так відправити туди треба оточення нашого потужного, вони ху.....лостан швидко без грошей залишат
24.02.2026 11:08 Відповісти
Коли вже ми почнемо меньше балаболіть про плани? Діяти треба скритно, бо це ж війна, а не зібрання в ЖЕКу з планами по ремонту в під'їзді. Робіть і не ****.ть. Коли зробите - всі все побачать і дадуть оцінку.
24.02.2026 11:10 Відповісти
поки що Оманська Гнида та "міндічі" успішно позбавляють Україну життів, території та грошей

ще й спонсорують паРашу "двушками" на маскву
24.02.2026 11:22 Відповісти
Свіжі казки
24.02.2026 11:26 Відповісти
У що з планом Перемоги? Не на часі!
24.02.2026 11:29 Відповісти
Я планов наших люблю громадьё, размаха шаги саженьи... (с)
24.02.2026 12:44 Відповісти
Три цілі у Зельоних під час війни. Утриматись при владі, і красти, і дуже скажено красти.
24.02.2026 13:42 Відповісти
Чого рознились зрадофіли? Нарешті адекватного міністра оборони призначили і знову все не так і не туди
24.02.2026 14:59 Відповісти
 
 