Наш план війни - три цілі: закрити небо, зупинити ворога та позбавити РФ грошей на війну, - Федоров. ВIДЕО

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що паралельно з дипломатією посилюватимуть оборону так, щоб змусити ворога до миру.

Про це він повідомив у Telegram.

План війни

За словами міністра, план війни - три конкретні цілі.

Закрити небо

"Захистити цивільних та інфраструктуру — топпріоритет. Наша мета — ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів. Уже запущено створення багаторівневої системи "малої" ППО та масштабування перехоплювачів.

Почалися важливі організаційні зміни. Це перші кроки до системної протидії шахедам і стабільного захисту наших міст. Коли небо закрите — країна функціонує", - наголосив він.

Зупинити ворога на землі, у морі та кіберпросторі

Федоров зазначив, що фронт тримається завдяки безапеляційному подвигу українських воїнів.

"Ворог платить за кожен кілометр української землі. На Донеччині — 156 солдатів на один квадратний кілометр. Наш орієнтир — понад 200 вбитих окупантів за кожен км². Це рівень втрат, за якого просування стає неможливим.

Наша мета — зупинити ворога в кожному домені — на землі, у морі та кіберпросторі. Ми знаємо, як цього досягти. Є конкретний перелік рішень і проєктів: від покращення системи закупівель та закінчення корпусної реформи до трансформації системи підготовки й управління на основі даних", - додав він.

Позбавити Росію економічного ресурсу воювати

Міністр заявив, що війна триває, бо у Росії є гроші.

"На ракети і дрони. На контракти солдатам. На пропаганду. Джерело — нафта. Росія продає її по всьому світу через так званий тіньовий флот. Саме із цього бюджету фінансується війна. Якщо перекрити цей канал — ресурс на війну різко скоротиться. Що потрібно: посилення санкцій, координація з партнерами, стратегія протидії тіньовому флоту, спільні дії з партнерами в морі.

Щоб дефіцит бюджету росії став найбільшим в історії. Ми вже готуємо цю стратегію. Так само — стратегію протидії росії в когнітивному домені", - пояснив очільник Міноборони.

Як реалізовуватимуть план?

"Перше. Партнерства.

Win-win співпраця для досягнення рекордного обсягу міжнародної допомоги вже цього року. Для закупівлі дронів, стабільних виплат військовим і посилення ППО та інших потреб систем оборони.



Друге. Технологічна перевага.

Бути щонайменше на 10 кроків попереду ворога в кожному технологічному циклі. Зберігати лідерство у війні інновацій.



Третє. Математика війни.

Завдяки системі єБалів через DELTA ми вже отримуємо якісні дані з поля бою. Наступний крок — перетворити дані на вирішальну силу. Бачити більше. Думати швидше. Бити точніше. Кожне рішення — на основі якісних даних, а не інтуїції", - окреслив він бачення Міноборони.

