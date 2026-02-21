Протидія балістиці: Україна пропонує європейським країнам спільні проєкти, - Федоров

Міністр оборони України Михайло Федоров закликав європейських партнерів об’єднати зусилля для розвитку засобів протидії балістичним ракетам, продовжити фінансування програми PURL, а також забезпечити швидке і гнучке використання фінансової підтримки ЄС.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Посилення протиракетної оборони

Так, під час відеоконференції із представниками групи E5 – Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії – Федоров обговорив пріоритети посилення протиракетної оборони.

Глава Міноборони України заявив, що європейська оборонна промисловість має терміново наростити виробничі спроможності у сфері засобів протидії балістичним ракетам, оскільки нинішні обсяги виробництва залишаються критично низькими.

Спільні проєкти

Україна запропонувала започаткувати спільні проєкти з європейськими країнами для розробки та виробництва рішень проти балістики. Водночас очільник Міноборони додав, що Україна вже реалізує власні ініціативи у цій сфері.

Програма PURL

Окремо Федоров наголосив на необхідності продовження фінансування програми PURL, яка наразі є ключовим механізмом отримання ракет PAC-3 для систем Patriot.

Міністр подякував партнерам за конкретні рішення, ухвалені під час засідання у форматі "Рамштайн". Окремо він висловив вдячність Борису Пісторіусу за ініціативу щодо додаткових постачань ракет PAC-3. Україна вже почала отримувати ракети в межах цих домовленостей.

"Швидка реалізація домовленостей протягом годин – це приклад того, як ми маємо працювати", – підкреслив Михайло Федоров.

Економічний тиск на РФ

Також він повідомив, що Україна готує пропозиції щодо посилення економічного тиску на росію. Зокрема, йдеться про асиметричні заходи проти російського "тіньового флоту". Для реалізації цих заходів Україна розраховує на лідерство європейських країн.

Окрему увагу під час обговорень було приділено важливості швидкого та гнучкого використання кредиту ЄС на оборону України. За словами Міністра оборони, ці кошти мають працювати на досягнення головної мети – успішного завершення війни для України.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 20 лютого у Кракові відбудеться зустріч міністрів оборони Польщі, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії (Е5), до якої долучиться міністр оборони України Михайло Федоров.