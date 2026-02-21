Протидія балістиці: Україна пропонує європейським країнам спільні проєкти, - Федоров

Федоров про протидію балістиці

Міністр оборони України Михайло Федоров закликав європейських партнерів об’єднати зусилля для розвитку засобів протидії балістичним ракетам, продовжити фінансування програми PURL, а також забезпечити швидке і гнучке використання фінансової підтримки ЄС.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Посилення протиракетної оборони

Так, під час відеоконференції із представниками групи E5 – Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії – Федоров обговорив пріоритети посилення протиракетної оборони.

Глава Міноборони України заявив, що європейська оборонна промисловість має терміново наростити виробничі спроможності у сфері засобів протидії балістичним ракетам, оскільки нинішні обсяги виробництва залишаються критично низькими.

Спільні проєкти

Україна запропонувала започаткувати спільні проєкти з європейськими країнами для розробки та виробництва рішень проти балістики. Водночас очільник Міноборони додав, що Україна вже реалізує власні ініціативи у цій сфері.

Програма PURL

Окремо Федоров наголосив на необхідності продовження фінансування програми PURL, яка наразі є ключовим механізмом отримання ракет PAC-3 для систем Patriot.

Міністр подякував партнерам за конкретні рішення, ухвалені під час засідання у форматі "Рамштайн". Окремо він висловив вдячність Борису Пісторіусу за ініціативу щодо додаткових постачань ракет PAC-3. Україна вже почала отримувати ракети в межах цих домовленостей.

"Швидка реалізація домовленостей протягом годин – це приклад того, як ми маємо працювати", – підкреслив Михайло Федоров.

Економічний тиск на РФ

Також він повідомив, що Україна готує пропозиції щодо посилення економічного тиску на росію. Зокрема, йдеться про асиметричні заходи проти російського "тіньового флоту". Для реалізації цих заходів Україна розраховує на лідерство європейських країн.

Окрему увагу під час обговорень було приділено важливості швидкого та гнучкого використання кредиту ЄС на оборону України. За словами Міністра оборони, ці кошти мають працювати на досягнення головної мети – успішного завершення війни для України.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 20 лютого у Кракові відбудеться зустріч міністрів оборони Польщі, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії (Е5), до якої долучиться міністр оборони України Михайло Федоров.

Топ коментарі
+7
Буде Є-балістика в Дії. За кешбек
21.02.2026 20:00 Відповісти
+5
Федоров дійсно вважає, що може продавати Заходу павер-пойнт презентації за мільйони?

Може згадаємо, хто у кого просить ППО?
21.02.2026 20:50 Відповісти
+5
21.02.2026 22:19 Відповісти
На думку Guardian, європейці мають усвідомити: все, що вони цінують, нині поставлено на карту.

"Незалежно від того, як це буде зроблено, заради виснаженого, непереможеного народу України та їхнього власного майбутнього миру та безпеки, європейці (включно з Великою Британією) повинні нарешті знайти єдність, мужність та ресурси, щоб розпочати військовий, економічний, дипломатичний та моральний наступ, - пише міжнародний оглядач Guardian.

Європа повинна перенести боротьбу безпосередньо до дверей путіна. І сказати Трампу, щоб він забирався геть".
21.02.2026 19:51 Відповісти
Із завершенням четвертого року повномасштабної війни, розв'язаної путним, та початком п'ятого, "Європа, як і Росія, перебуває у великій біді". Але і США також, - втрачаючи своє глобальне лідерство на користь і до великої радості Китаю.

Всюди радіють автократи, а у Європі нарощують популярність крайньо-праві партії.

"Питання про те, як закінчиться ця війна, насправді є екзистенційним питанням для Європи, - наводить автор статті у Guardian слова Вольфганга Ішингера, голови Мюнхенської конференції з безпеки. - Вона визначить - у багатьох відношеннях - майбутнє цього континенту".
21.02.2026 20:16 Відповісти
Спільно не робити власну ППО для протидії балістики. Маємо великий досвід.
21.02.2026 19:51 Відповісти
Бензин ваш-ідеї наші
21.02.2026 20:22 Відповісти
совместный проект , возглавит миндич и галущенка
21.02.2026 20:32 Відповісти
Федоров, где выплаты за боевые?
21.02.2026 20:37 Відповісти
Є фламінго
21.02.2026 22:03 Відповісти
21.02.2026 22:19 Відповісти
 
 