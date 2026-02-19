УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12218 відвідувачів онлайн
Новини ОПК України
793 10

До $50 млрд: У 50 разів збільшилися виробничі спроможності ОПК України за час повномасштабної війни, - Міноборони

Розвиток українського ОПК

Український оборонно-промисловий комплекс за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну продемонстрував безпрецедентне зростання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла радниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр під час дискусії "Європейське промислове стримування: уроки та висновки безпосередньо з України та Європи" на Мюнхенській безпековій конференції, де цьогоріч головним акцентом стали політичні перемовини про нову архітектуру безпеки Європи та роль України у її формуванні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зростання у 50 разів

Так, зазначається, що виробничі спроможності ОПК України збільшилися у 50 разів – до $50 млрд.

За словами Гвоздяр, завдяки такому зростанню вітчизняні виробники вже забезпечують понад половину потреб Сил оборони в озброєнні.

Також читайте: Україна відновила контрольований експорт озброєння, - Умєров

Спільне виробництво

Також зазначається, що на конференції українські зброярі уклали кілька домовленостей про спільне виробництво:

  • розвідувальних БпЛА,
  • ударних безпілотників середньої дальності,
  • багатороторних дронів,
  • наземних безпілотних систем.

"Україна вже довела, що здатна швидко масштабувати оборонне виробництво навіть в умовах повномасштабної війни. Ми стаємо надійним партнером, який допомагає Європі розбудовувати новітню систему оборони, зокрема через створення спільних виробництв, щоб посилювати як власну спроможність, так і спроможність партнерів", – зауважила Гвоздяр.

Також читайте: Держава спрямовує 1 млрд грн на пільгове кредитування та лізинг для зброярів, - Шмигаль

У Міноборони додали, що потенціал української оборонної індустрії партнери могли побачити на в Українському домі, який під час конференції тимчасово перемістився з Давоса до Мюнхена. Тут відбулася виставка ZBROYA, де були представлені зразки та макети сучасного українського озброєння, зокрема безпілотних систем. Окрему увагу відвідувачів привернула експозиція, присвячена протидії дронам типу Shahed.

Автор: 

Міноборони (7845) ОПК (415)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Оцей радянський пNздьож зазвичай використовують, як димову завісу, щоб приховати, скільки спNздили.
показати весь коментар
19.02.2026 12:30 Відповісти
+4
Міноборони фактично підтвердило відмову діючої влади від оборони країни до повномасштабного вторгнення.
показати весь коментар
19.02.2026 12:28 Відповісти
+2
Це ще, незважаючи на щоденні всовування свого рила із «схемами-шлахбаумами» осіб з Урядового кварталу, від 2019 року!!
Аброхамія з гетьманцевим особами з наглядових рад, можуть дати добровільні свідчення немічним кєровнікам та слідакам, з ДБР БЕБ ГПУ ФІНМОНІТОРИНГУ Нацбанку…. Поки ще, як СВІДКИ….!
Правоохоронці з 15 країн Західних Партнерів, доповнять їх провали в пам'яті, фактичними документами!!!
Армія! Мова! Віра!! Слава Україні!! Три метри вірьовки та ліхтарні стовпи…
показати весь коментар
19.02.2026 12:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А як же ж дороги?
показати весь коментар
19.02.2026 12:22 Відповісти
Це про фламіндічі ? ті що в іСраэль чомусь відлітають, бо їх ніхто не бачив ніде
показати весь коментар
19.02.2026 12:23 Відповісти
Міноборони фактично підтвердило відмову діючої влади від оборони країни до повномасштабного вторгнення.
показати весь коментар
19.02.2026 12:28 Відповісти
Оцей радянський пNздьож зазвичай використовують, як димову завісу, щоб приховати, скільки спNздили.
показати весь коментар
19.02.2026 12:30 Відповісти
Це ще, незважаючи на щоденні всовування свого рила із «схемами-шлахбаумами» осіб з Урядового кварталу, від 2019 року!!
Аброхамія з гетьманцевим особами з наглядових рад, можуть дати добровільні свідчення немічним кєровнікам та слідакам, з ДБР БЕБ ГПУ ФІНМОНІТОРИНГУ Нацбанку…. Поки ще, як СВІДКИ….!
Правоохоронці з 15 країн Західних Партнерів, доповнять їх провали в пам'яті, фактичними документами!!!
Армія! Мова! Віра!! Слава Україні!! Три метри вірьовки та ліхтарні стовпи…
показати весь коментар
19.02.2026 12:31 Відповісти
А скільки з цих мільярдів перетворюється на ефективну зброю?
показати весь коментар
19.02.2026 12:38 Відповісти
А якби "двушкі" на москву не відправляли,то у 200 разів зросло б ОПК!
показати весь коментар
19.02.2026 12:43 Відповісти
Свириденко,Шмигаль та вже з вами! Ви зовсім сліпі,не бачите,як обходять Україну? Беруть наші напрацювання,проводять у нас бойове випробування,а далі все роблять самі. Морські дрони Туреччини з Італією вам у приклад! А ви про міфічні мільярди! Може,комусь,але не нашому виробнику.
А ви нездатні навіть лапшу з вух прибрати,і далі вішаєте її людям. Яка доля локалізації комплектуючих для бала є українською? Ну-льо-ва. А ви про мільярди. Йолопи.
показати весь коментар
19.02.2026 13:29 Відповісти
 
 