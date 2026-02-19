До $50 млрд: У 50 разів збільшилися виробничі спроможності ОПК України за час повномасштабної війни, - Міноборони
Український оборонно-промисловий комплекс за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну продемонстрував безпрецедентне зростання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла радниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр під час дискусії "Європейське промислове стримування: уроки та висновки безпосередньо з України та Європи" на Мюнхенській безпековій конференції, де цьогоріч головним акцентом стали політичні перемовини про нову архітектуру безпеки Європи та роль України у її формуванні.
Зростання у 50 разів
Так, зазначається, що виробничі спроможності ОПК України збільшилися у 50 разів – до $50 млрд.
За словами Гвоздяр, завдяки такому зростанню вітчизняні виробники вже забезпечують понад половину потреб Сил оборони в озброєнні.
Спільне виробництво
Також зазначається, що на конференції українські зброярі уклали кілька домовленостей про спільне виробництво:
- розвідувальних БпЛА,
- ударних безпілотників середньої дальності,
- багатороторних дронів,
- наземних безпілотних систем.
"Україна вже довела, що здатна швидко масштабувати оборонне виробництво навіть в умовах повномасштабної війни. Ми стаємо надійним партнером, який допомагає Європі розбудовувати новітню систему оборони, зокрема через створення спільних виробництв, щоб посилювати як власну спроможність, так і спроможність партнерів", – зауважила Гвоздяр.
У Міноборони додали, що потенціал української оборонної індустрії партнери могли побачити на в Українському домі, який під час конференції тимчасово перемістився з Давоса до Мюнхена. Тут відбулася виставка ZBROYA, де були представлені зразки та макети сучасного українського озброєння, зокрема безпілотних систем. Окрему увагу відвідувачів привернула експозиція, присвячена протидії дронам типу Shahed.
Аброхамія з гетьманцевим особами з наглядових рад, можуть дати добровільні свідчення немічним кєровнікам та слідакам, з ДБР БЕБ ГПУ ФІНМОНІТОРИНГУ Нацбанку…. Поки ще, як СВІДКИ….!
Правоохоронці з 15 країн Західних Партнерів, доповнять їх провали в пам'яті, фактичними документами!!!
Армія! Мова! Віра!! Слава Україні!! Три метри вірьовки та ліхтарні стовпи…
А ви нездатні навіть лапшу з вух прибрати,і далі вішаєте її людям. Яка доля локалізації комплектуючих для бала є українською? Ну-льо-ва. А ви про мільярди. Йолопи.