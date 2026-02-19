До $50 млрд: У 50 разів збільшилися виробничі спроможності ОПК України за час повномасштабної війни, - Міноборони

Український оборонно-промисловий комплекс за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну продемонстрував безпрецедентне зростання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіла радниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр під час дискусії "Європейське промислове стримування: уроки та висновки безпосередньо з України та Європи" на Мюнхенській безпековій конференції, де цьогоріч головним акцентом стали політичні перемовини про нову архітектуру безпеки Європи та роль України у її формуванні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зростання у 50 разів

Так, зазначається, що виробничі спроможності ОПК України збільшилися у 50 разів – до $50 млрд.

За словами Гвоздяр, завдяки такому зростанню вітчизняні виробники вже забезпечують понад половину потреб Сил оборони в озброєнні.

Також читайте: Україна відновила контрольований експорт озброєння, - Умєров

Спільне виробництво

Також зазначається, що на конференції українські зброярі уклали кілька домовленостей про спільне виробництво:

розвідувальних БпЛА,

ударних безпілотників середньої дальності,

багатороторних дронів,

наземних безпілотних систем.

"Україна вже довела, що здатна швидко масштабувати оборонне виробництво навіть в умовах повномасштабної війни. Ми стаємо надійним партнером, який допомагає Європі розбудовувати новітню систему оборони, зокрема через створення спільних виробництв, щоб посилювати як власну спроможність, так і спроможність партнерів", – зауважила Гвоздяр.

Також читайте: Держава спрямовує 1 млрд грн на пільгове кредитування та лізинг для зброярів, - Шмигаль

У Міноборони додали, що потенціал української оборонної індустрії партнери могли побачити на в Українському домі, який під час конференції тимчасово перемістився з Давоса до Мюнхена. Тут відбулася виставка ZBROYA, де були представлені зразки та макети сучасного українського озброєння, зокрема безпілотних систем. Окрему увагу відвідувачів привернула експозиція, присвячена протидії дронам типу Shahed.