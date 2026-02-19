До $50 млрд: В 50 раз увеличились производственные мощности ОПК Украины за время полномасштабной войны, - Минобороны

Украинский оборонно-промышленный комплекс за время полномасштабного вторжения России в Украину продемонстрировал беспрецедентный рост.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала советник министра обороны Украины Анна Гвоздяр во время дискуссии "Европейское промышленное сдерживание: уроки и выводы непосредственно из Украины и Европы" на Мюнхенской конференции по безопасности, где в этом году главным акцентом стали политические переговоры о новой архитектуре безопасности Европы и роли Украины в ее формировании.

Рост в 50 раз

Так, отмечается, что производственные мощности ОПК Украины увеличились в 50 раз – до $50 млрд.

По словам Гвоздяр, благодаря такому росту отечественные производители уже обеспечивают более половины потребностей Сил обороны в вооружении.

Совместное производство

Также отмечается, что на конференции украинские оружейники заключили несколько соглашений о совместном производстве:

разведывательных БПЛА,

ударных беспилотников средней дальности,

многороторных дронов,

наземных беспилотных систем.

"Украина уже доказала, что способна быстро масштабировать оборонное производство даже в условиях полномасштабной войны. Мы становимся надежным партнером, который помогает Европе развивать новейшую систему обороны, в частности через создание совместных производств, чтобы усиливать как собственную способность, так и способность партнеров", - отметила Гвоздяр.

В Минобороны добавили, что потенциал украинской оборонной индустрии партнеры могли увидеть в Украинском доме, который во время конференции временно переместился из Давоса в Мюнхен. Здесь состоялась выставка ZBROYA, где были представлены образцы и макеты современного украинского вооружения, в частности беспилотных систем. Отдельное внимание посетителей привлекла экспозиция, посвященная противодействию дронам типа Shahed.