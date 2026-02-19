РУС
Новости ОПК Украины
219 8

До $50 млрд: В 50 раз увеличились производственные мощности ОПК Украины за время полномасштабной войны, - Минобороны

Развитие украинского ОПК

Украинский оборонно-промышленный комплекс за время полномасштабного вторжения России в Украину продемонстрировал беспрецедентный рост.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала советник министра обороны Украины Анна Гвоздяр во время дискуссии "Европейское промышленное сдерживание: уроки и выводы непосредственно из Украины и Европы" на Мюнхенской конференции по безопасности, где в этом году главным акцентом стали политические переговоры о новой архитектуре безопасности Европы и роли Украины в ее формировании.

Рост в 50 раз

Так, отмечается, что производственные мощности ОПК Украины увеличились в 50 раз – до $50 млрд.

По словам Гвоздяр, благодаря такому росту отечественные производители уже обеспечивают более половины потребностей Сил обороны в вооружении.

Совместное производство

Также отмечается, что на конференции украинские оружейники заключили несколько соглашений о совместном производстве:

  • разведывательных БПЛА,
  • ударных беспилотников средней дальности,
  • многороторных дронов,
  • наземных беспилотных систем.

"Украина уже доказала, что способна быстро масштабировать оборонное производство даже в условиях полномасштабной войны. Мы становимся надежным партнером, который помогает Европе развивать новейшую систему обороны, в частности через создание совместных производств, чтобы усиливать как собственную способность, так и способность партнеров", - отметила Гвоздяр.

В Минобороны добавили, что потенциал украинской оборонной индустрии партнеры могли увидеть в Украинском доме, который во время конференции временно переместился из Давоса в Мюнхен. Здесь состоялась выставка ZBROYA, где были представлены образцы и макеты современного украинского вооружения, в частности беспилотных систем. Отдельное внимание посетителей привлекла экспозиция, посвященная противодействию дронам типа Shahed.

Минобороны (1778) ОПК (180)
А як же ж дороги?
19.02.2026 12:22 Ответить
Це про фламіндічі ? ті що в іСраэль чомусь відлітають, бо їх ніхто не бачив ніде
19.02.2026 12:23 Ответить
Міноборони фактично підтвердило відмову діючої влади від оборони країни до повномасштабного вторгнення.
19.02.2026 12:28 Ответить
Оцей радянський пNздьож зазвичай використовують, як димову завісу, щоб приховати, скільки спNздили.
19.02.2026 12:30 Ответить
Це ще, незважаючи на щоденні всовування свого рила із «схемами-шлахбаумами» осіб з Урядового кварталу, від 2019 року!!
Аброхамія з гетьманцевим особами з наглядових рад, можуть дати добровільні свідчення немічним кєровнікам та слідакам, з ДБР БЕБ ГПУ ФІНМОНІТОРИНГУ Нацбанку…. Поки ще, як СВІДКИ….!
Правоохоронці з 15 країн Західних Партнерів, доповнять їх провали в пам'яті, фактичними документами!!!
Армія! Мова! Віра!! Слава Україні!! Три метри вірьовки та ліхтарні стовпи…
19.02.2026 12:31 Ответить
А скільки з цих мільярдів перетворюється на ефективну зброю?
19.02.2026 12:38 Ответить
А якби "двушкі" на москву не відправляли,то у 200 разів зросло б ОПК!
19.02.2026 12:43 Ответить
 
 