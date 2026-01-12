Держава спрямовує 1 млрд грн на пільгове кредитування та лізинг для зброярів, - Шмигаль

Україна посилює системну та довгострокову підтримку українських виробників озброєння. Держава спрямовує 1 млрд грн на часткову компенсацію відсотків за кредитами та лізингом для підприємств ОПК.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Можливості для зброярів

Як зазначається, це рішення дає змогу зброярам масштабувати виробництво, інвестувати в сучасне обладнання та швидше переходити від розробок до серійного випуску озброєння.



Програма пільгового кредитування передбачає:

до 100 млн грн на оборотний капітал (до 3 років);

до 500 млн грн на інвестиційні проєкти (до 5 років);

фактичну ставку для підприємств - 5% річних, решту компенсує держава.

Підприємства ОПК

Також запроваджено програму пільгового фінансового лізингу для підприємств ОПК - на тих самих умовах 5% річних. Це можливість оновлювати виробництво без надмірного фінансового навантаження.



"Зміцнення ОПК - це основа стійкої оборонної економіки та надійного забезпечення наших військових українською зброєю", - наголосив Шмигаль.

