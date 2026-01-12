Держава спрямовує 1 млрд грн на пільгове кредитування та лізинг для зброярів, - Шмигаль

Виробництво зброї

Україна посилює системну та довгострокову підтримку українських виробників озброєння. Держава спрямовує 1 млрд грн на часткову компенсацію відсотків за кредитами та лізингом для підприємств ОПК.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Можливості для зброярів

Як зазначається, це рішення дає змогу зброярам масштабувати виробництво, інвестувати в сучасне обладнання та швидше переходити від розробок до серійного випуску озброєння.

Програма пільгового кредитування передбачає:

  • до 100 млн грн на оборотний капітал (до 3 років);
  • до 500 млн грн на інвестиційні проєкти (до 5 років);
  • фактичну ставку для підприємств - 5% річних, решту компенсує держава.

Підприємства ОПК

Також запроваджено програму пільгового фінансового лізингу для підприємств ОПК - на тих самих умовах 5% річних. Це можливість оновлювати виробництво без надмірного фінансового навантаження.

"Зміцнення ОПК - це основа стійкої оборонної економіки та надійного забезпечення наших військових українською зброєю", - наголосив Шмигаль.

зброя (7847) виробництво (1944) ОПК (403) Шмигаль Денис (4918)
Буде що зкіздити потужним "зброярам " !!))
12.01.2026 17:25 Відповісти
шикарна схема,озброєння власної армії в кредит за наші гроші,до речі а де тисячі вже оплачених фламінгічей???якось не видно щоб хоть сотня з них якось себе проявила??чи полетіли на земівлю до ізраїлю????
12.01.2026 17:29 Відповісти
Іменно так .
12.01.2026 19:30 Відповісти
Кредити на відкати
12.01.2026 17:36 Відповісти
Коротше так, ми будемо двушки на москву як і раніше відправляти а ви воюйте якось самі, це ваша війна , не наша.
12.01.2026 18:08 Відповісти
Шмигаль то той що яйця по17 гривень ? Суки які ви убогі порівняно з Порошенком .
12.01.2026 19:29 Відповісти
"Квартальні" прибиральники раптом стануть знатними досвідченими зброярами і виділенням мільярдів на оборудки.
12.01.2026 19:35 Відповісти
 
 