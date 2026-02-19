Федоров долучиться до зустрічі міністрів оборони п’яти європейських країн у Польщі

20 лютого у Кракові відбудеться зустріч міністрів оборони Польщі, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії (Е5), до якої долучиться міністр оборони України Михайло Федоров.

Про це повідомили в уряді Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як зазначається, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зустрінеться з міністрами оборони Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, також у форматі відеоконференції до зустрічі приєднається міністр оборони України. Зустріч відбудеться у форматі E5.

"Міністри зустрінуться у Кракові, щоб підтвердити єдність Європи та спільну відповідальність за безпеку в євроатлантичному регіоні. Це буде сьома зустріч у цьому форматі з 2024 року", – йдеться в повідомленні.

Хто ще долучиться?

Повідомляється, що, окрім міністрів оборони Польщі, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, у зустрічі також планується участь:

  • Каї Каллас, Високої представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки,
  • Радміли Шекерінської, заступниці Генерального секретаря НАТО,
  • Михайла Федорова, міністра оборони України.

Про що говоритимуть?

Під час переговорів міністри зосередяться на трьох напрямках – стримуванні та обороні в межах НАТО, зміцненні європейської оборони, протидії зростаючим гібридним загрозам, а також продовженні багатовимірної підтримки України – як військової, так і політичної – та заходах для досягнення сталого миру.

Федоров, почему зп за январь меньше чем за декабрь?? Где ж твои скрытые резервы, пилять?
19.02.2026 14:34 Відповісти
Пишуть, що SpaceX запустить 120 супутників для ЗСУ: вони працюватимуть в українській мережі UASAT NANO.
19.02.2026 14:58 Відповісти
Правильно, фьодоров, ти точно не вар'ят; у Кракові не ******** та не обстрілюють ракетами, а пригощають смаколиками безкоштовно та добові у відрядженні капають.
19.02.2026 15:34 Відповісти
 
 