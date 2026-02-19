Федоров долучиться до зустрічі міністрів оборони п’яти європейських країн у Польщі
20 лютого у Кракові відбудеться зустріч міністрів оборони Польщі, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії (Е5), до якої долучиться міністр оборони України Михайло Федоров.
Про це повідомили в уряді Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зустрінеться з міністрами оборони Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, також у форматі відеоконференції до зустрічі приєднається міністр оборони України. Зустріч відбудеться у форматі E5.
"Міністри зустрінуться у Кракові, щоб підтвердити єдність Європи та спільну відповідальність за безпеку в євроатлантичному регіоні. Це буде сьома зустріч у цьому форматі з 2024 року", – йдеться в повідомленні.
Хто ще долучиться?
Повідомляється, що, окрім міністрів оборони Польщі, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, у зустрічі також планується участь:
- Каї Каллас, Високої представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки,
- Радміли Шекерінської, заступниці Генерального секретаря НАТО,
- Михайла Федорова, міністра оборони України.
Про що говоритимуть?
Під час переговорів міністри зосередяться на трьох напрямках – стримуванні та обороні в межах НАТО, зміцненні європейської оборони, протидії зростаючим гібридним загрозам, а також продовженні багатовимірної підтримки України – як військової, так і політичної – та заходах для досягнення сталого миру.
