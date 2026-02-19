Федоров долучиться до зустрічі міністрів оборони п’яти європейських країн у Польщі

20 лютого у Кракові відбудеться зустріч міністрів оборони Польщі, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії (Е5), до якої долучиться міністр оборони України Михайло Федоров.

Про це повідомили в уряді Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як зазначається, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зустрінеться з міністрами оборони Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, також у форматі відеоконференції до зустрічі приєднається міністр оборони України. Зустріч відбудеться у форматі E5.

"Міністри зустрінуться у Кракові, щоб підтвердити єдність Європи та спільну відповідальність за безпеку в євроатлантичному регіоні. Це буде сьома зустріч у цьому форматі з 2024 року", – йдеться в повідомленні.

Хто ще долучиться?

Повідомляється, що, окрім міністрів оборони Польщі, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, у зустрічі також планується участь:

Каї Каллас, Високої представниці ЄС із закордонних справ та політики безпеки,

Радміли Шекерінської, заступниці Генерального секретаря НАТО,

Михайла Федорова, міністра оборони України.

Про що говоритимуть?

Під час переговорів міністри зосередяться на трьох напрямках – стримуванні та обороні в межах НАТО, зміцненні європейської оборони, протидії зростаючим гібридним загрозам, а також продовженні багатовимірної підтримки України – як військової, так і політичної – та заходах для досягнення сталого миру.

