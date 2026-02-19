Федоров присоединится к встрече министров обороны пяти европейских стран в Польше
20 февраля в Кракове состоится встреча министров обороны Польши, Франции, Германии, Италии и Великобритании (Е5), к которой присоединится министр обороны Украины Михаил Федоров.
Об этом сообщили в правительстве Польши, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Как отмечается, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш встретится с министрами обороны Франции, Германии, Италии и Великобритании, также в формате видеоконференции к встрече присоединится министр обороны Украины. Встреча состоится в формате E5
"Министры встретятся в Кракове, чтобы подтвердить единство Европы и совместную ответственность за безопасность в евроатлантическом регионе. Это будет седьмая встреча в этом формате с 2024 года", – говорится в сообщении.
Кто еще присоединится?
Сообщается, что, кроме министров обороны Польши, Франции, Германии, Италии и Великобритании, во встрече также планируется участие:
- Каи Каллас, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности,
- Радмили Шекеринской, заместительницы Генерального секретаря НАТО,
- Михаила Федорова, министра обороны Украины.
О чем будут говорить?
В ходе переговоров министры сосредоточатся на трех направлениях - сдерживании и обороне в рамках НАТО, укреплении европейской обороны, противодействии растущим гибридным угрозам, а также продолжении многомерной поддержки Украины - как военной, так и политической - и мерах для достижения устойчивого мира.
