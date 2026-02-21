Противодействие баллистике: Украина предлагает европейским странам совместные проекты, - Федоров
Министр обороны Украины Михаил Федоров призвал европейских партнеров объединить усилия для развития средств противодействия баллистическим ракетам, продолжить финансирование программы PURL, а также обеспечить быстрое и гибкое использование финансовой поддержки ЕС.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
Усиление противоракетной обороны
В частности, во время видеоконференции с представителями группы E5 – Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании – Федоров обсудил приоритеты усиления противоракетной обороны.
Глава Минобороны Украины заявил, что европейская оборонная промышленность должна срочно нарастить производственные мощности в сфере средств противодействия баллистическим ракетам, поскольку нынешние объемы производства остаются критически низкими.
Совместные проекты
Украина предложила начать совместные проекты с европейскими странами для разработки и производства решений против баллистики. В то же время глава Минобороны добавил, что Украина уже реализует собственные инициативы в этой сфере.
Программа PURL
Отдельно Федоров подчеркнул необходимость продолжения финансирования программы PURL, которая в настоящее время является ключевым механизмом получения ракет PAC-3 для систем Patriot.
Министр поблагодарил партнеров за конкретные решения, принятые во время заседания в формате "Рамштайн". Отдельно он выразил благодарность Борису Писториусу за инициативу по дополнительным поставкам ракет PAC-3. Украина уже начала получать ракеты в рамках этих договоренностей.
"Быстрая реализация договоренностей в течение нескольких часов – это пример того, как мы должны работать", – подчеркнул Михаил Федоров.
Экономическое давление на РФ
Также он сообщил, что Украина готовит предложения по усилению экономического давления на Россию. В частности, речь идет об асимметричных мерах против российского "теневого флота". Для реализации этих мер Украина рассчитывает на лидерство европейских стран.
Отдельное внимание во время обсуждений было уделено важности быстрого и гибкого использования кредита ЕС на оборону Украины. По словам министра обороны, эти средства должны работать на достижение главной цели – успешного завершения войны для Украины.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что 20 февраля в Кракове состоится встреча министров обороны Польши, Франции, Германии, Италии и Великобритании (Е5), к которой присоединится министр обороны Украины Михаил Федоров.
