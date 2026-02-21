РУС
Противодействие баллистике: Украина предлагает европейским странам совместные проекты, - Федоров

Федоров о противодействии баллистике

Министр обороны Украины Михаил Федоров призвал европейских партнеров объединить усилия для развития средств противодействия баллистическим ракетам, продолжить финансирование программы PURL, а также обеспечить быстрое и гибкое использование финансовой поддержки ЕС.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Усиление противоракетной обороны

В частности, во время видеоконференции с представителями группы E5 – Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании – Федоров обсудил приоритеты усиления противоракетной обороны.

Глава Минобороны Украины заявил, что европейская оборонная промышленность должна срочно нарастить производственные мощности в сфере средств противодействия баллистическим ракетам, поскольку нынешние объемы производства остаются критически низкими.

Совместные проекты

Украина предложила начать совместные проекты с европейскими странами для разработки и производства решений против баллистики. В то же время глава Минобороны добавил, что Украина уже реализует собственные инициативы в этой сфере.

Программа PURL

Отдельно Федоров подчеркнул необходимость продолжения финансирования программы PURL, которая в настоящее время является ключевым механизмом получения ракет PAC-3 для систем Patriot.

Министр поблагодарил партнеров за конкретные решения, принятые во время заседания в формате "Рамштайн". Отдельно он выразил благодарность Борису Писториусу за инициативу по дополнительным поставкам ракет PAC-3. Украина уже начала получать ракеты в рамках этих договоренностей.

"Быстрая реализация договоренностей в течение нескольких часов – это пример того, как мы должны работать", – подчеркнул Михаил Федоров.

Экономическое давление на РФ

Также он сообщил, что Украина готовит предложения по усилению экономического давления на Россию. В частности, речь идет об асимметричных мерах против российского "теневого флота". Для реализации этих мер Украина рассчитывает на лидерство европейских стран.

Отдельное внимание во время обсуждений было уделено важности быстрого и гибкого использования кредита ЕС на оборону Украины. По словам министра обороны, эти средства должны работать на достижение главной цели – успешного завершения войны для Украины.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 20 февраля в Кракове состоится встреча министров обороны Польши, Франции, Германии, Италии и Великобритании (Е5), к которой присоединится министр обороны Украины Михаил Федоров.

+6
Буде Є-балістика в Дії. За кешбек
21.02.2026 20:00 Ответить
+4
Федоров дійсно вважає, що може продавати Заходу павер-пойнт презентації за мільйони?

Може згадаємо, хто у кого просить ППО?
21.02.2026 20:50 Ответить
+2
Спільно не робити власну ППО для протидії балістики. Маємо великий досвід.
21.02.2026 19:51 Ответить
На думку Guardian, європейці мають усвідомити: все, що вони цінують, нині поставлено на карту.

"Незалежно від того, як це буде зроблено, заради виснаженого, непереможеного народу України та їхнього власного майбутнього миру та безпеки, європейці (включно з Великою Британією) повинні нарешті знайти єдність, мужність та ресурси, щоб розпочати військовий, економічний, дипломатичний та моральний наступ, - пише міжнародний оглядач Guardian.

Європа повинна перенести боротьбу безпосередньо до дверей путіна. І сказати Трампу, щоб він забирався геть".
21.02.2026 19:51 Ответить
Із завершенням четвертого року повномасштабної війни, розв'язаної путним, та початком п'ятого, "Європа, як і Росія, перебуває у великій біді". Але і США також, - втрачаючи своє глобальне лідерство на користь і до великої радості Китаю.

Всюди радіють автократи, а у Європі нарощують популярність крайньо-праві партії.

"Питання про те, як закінчиться ця війна, насправді є екзистенційним питанням для Європи, - наводить автор статті у Guardian слова Вольфганга Ішингера, голови Мюнхенської конференції з безпеки. - Вона визначить - у багатьох відношеннях - майбутнє цього континенту".
21.02.2026 20:16 Ответить
Спільно не робити власну ППО для протидії балістики. Маємо великий досвід.
21.02.2026 19:51 Ответить
Буде Є-балістика в Дії. За кешбек
21.02.2026 20:00 Ответить
Бензин ваш-ідеї наші
21.02.2026 20:22 Ответить
совместный проект , возглавит миндич и галущенка
21.02.2026 20:32 Ответить
Федоров, где выплаты за боевые?
21.02.2026 20:37 Ответить
Федоров дійсно вважає, що може продавати Заходу павер-пойнт презентації за мільйони?

Може згадаємо, хто у кого просить ППО?
21.02.2026 20:50 Ответить
Є фламінго
21.02.2026 22:03 Ответить
21.02.2026 22:19 Ответить
 
 