Наш план войны — три цели: закрыть небо, остановить врага и лишить РФ денег на войну, — Федоров. ВИДЕО
Министр обороны Михаил Федоров заявил, что параллельно с дипломатией будут усиливать оборону так, чтобы заставить врага к миру.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
План войны
По словам министра, план войны - три конкретные цели.
Закрыть небо
"Защитить гражданских и инфраструктуру — топ-приоритет. Наша цель — идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов. Уже запущено создание многоуровневой системы "малой" ПВО и масштабирование перехватчиков.
Начались важные организационные изменения. Это первые шаги к системному противодействию шахидам и стабильной защите наших городов. Когда небо закрыто — страна функционирует", — подчеркнул он.
Остановить врага на земле, в море и киберпространстве
Федоров отметил, что фронт держится благодаря безапелляционному подвигу украинских воинов.
"Враг платит за каждый километр украинской земли. В Донецкой области — 156 солдат на один квадратный километр. Наш ориентир — более 200 убитых оккупантов за каждый км². Это уровень потерь, при котором продвижение становится невозможным.
Наша цель — остановить врага в каждом домене — на земле, в море и киберпространстве. Мы знаем, как этого достичь. Есть конкретный перечень решений и проектов: от улучшения системы закупок и завершения корпусной реформы до трансформации системы подготовки и управления на основе данных", — добавил он.
Лишить Россию экономического ресурса для ведения войны
Министр заявил, что война продолжается, потому что у России есть деньги.
"На ракеты и дроны. На контракты солдатам. На пропаганду. Источник — нефть. Россия продает ее по всему миру через так называемый теневой флот. Именно из этого бюджета финансируется война. Если перекрыть этот канал — ресурс на войну резко сократится. Что нужно: усиление санкций, координация с партнерами, стратегия противодействия теневому флоту, совместные действия с партнерами в море.
Чтобы дефицит бюджета России стал самым большим в истории. Мы уже готовим эту стратегию. То же самое — стратегию противодействия России в когнитивном домене", — пояснил глава Минобороны.
Как будут реализовывать план?
"Первое. Партнерства.
Win-win сотрудничество для достижения рекордного объема международной помощи уже в этом году. Для закупки дронов, стабильных выплат военным и усиления ПВО и других потребностей систем обороны.
Второе. Технологическое преимущество.
Быть как минимум на 10 шагов впереди врага в каждом технологическом цикле. Сохранять лидерство в войне инноваций.
Третье. Математика войны.
Благодаря системе еБаллов через DELTA мы уже получаем качественные данные с поля боя. Следующий шаг — превратить данные в решающую силу. Видеть больше. Думать быстрее. Бить точнее. Каждое решение — на основе качественных данных, а не интуиции", — обозначил он видение Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо всі змирились з тим, що із владою зебілів це неможливо.
кожне зелене падло, що влізає у крісло, раптом виявляється афігітельним стратегом.
для этого надо поменьше рассказывать врагу о своих планах и анонсах, особенно если ты имеешь доступ к секретной информации....
Логічно.
Коли Федоров назове час виконання хоча б двух цілей з запланованих трьох:
перекрити небо і зупинити ворога.Бо це ми вже чули і від ЗЕленського ще спочатку вторгнення Мордора в Україну.Взагалі,знаючи за півроку про підготовку паРаші до вторгнення нічого не робив.
У РФ тільки природних ресурсів вистачить продавати на 1000років.
Тобто, війна - ціною українців - буде ще 1000років?
Може, треба поставити якісь адекватніші цілі?
А диверсії-теракти в тилу - так і залишаться і будуть наростати (бо не входять в "Наш план війни - три цілі")?
Може, замість фрагментарних наївно-популярних цілей застосувати системний підхід - для вирішення Проблеми загалом?
ще й спонсорують паРашу "двушками" на маскву