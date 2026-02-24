Наш план войны — три цели: закрыть небо, остановить врага и лишить РФ денег на войну, — Федоров. ВИДЕО

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что параллельно с дипломатией будут усиливать оборону так, чтобы заставить врага к миру.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

План войны

По словам министра, план войны - три конкретные цели.

Закрыть небо

"Защитить гражданских и инфраструктуру — топ-приоритет. Наша цель — идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов. Уже запущено создание многоуровневой системы "малой" ПВО и масштабирование перехватчиков.

Начались важные организационные изменения. Это первые шаги к системному противодействию шахидам и стабильной защите наших городов. Когда небо закрыто — страна функционирует", — подчеркнул он.

Остановить врага на земле, в море и киберпространстве

Федоров отметил, что фронт держится благодаря безапелляционному подвигу украинских воинов.

"Враг платит за каждый километр украинской земли. В Донецкой области — 156 солдат на один квадратный километр. Наш ориентир — более 200 убитых оккупантов за каждый км². Это уровень потерь, при котором продвижение становится невозможным.

Наша цель — остановить врага в каждом домене — на земле, в море и киберпространстве. Мы знаем, как этого достичь. Есть конкретный перечень решений и проектов: от улучшения системы закупок и завершения корпусной реформы до трансформации системы подготовки и управления на основе данных", — добавил он.

Лишить Россию экономического ресурса для ведения войны

Министр заявил, что война продолжается, потому что у России есть деньги.

"На ракеты и дроны. На контракты солдатам. На пропаганду. Источник — нефть. Россия продает ее по всему миру через так называемый теневой флот. Именно из этого бюджета финансируется война. Если перекрыть этот канал — ресурс на войну резко сократится. Что нужно: усиление санкций, координация с партнерами, стратегия противодействия теневому флоту, совместные действия с партнерами в море.

Чтобы дефицит бюджета России стал самым большим в истории. Мы уже готовим эту стратегию. То же самое — стратегию противодействия России в когнитивном домене", — пояснил глава Минобороны.

Как будут реализовывать план?

"Первое. Партнерства.

Win-win сотрудничество для достижения рекордного объема международной помощи уже в этом году. Для закупки дронов, стабильных выплат военным и усиления ПВО и других потребностей систем обороны.



Второе. Технологическое преимущество.

Быть как минимум на 10 шагов впереди врага в каждом технологическом цикле. Сохранять лидерство в войне инноваций.



Третье. Математика войны.

Благодаря системе еБаллов через DELTA мы уже получаем качественные данные с поля боя. Следующий шаг — превратить данные в решающую силу. Видеть больше. Думать быстрее. Бить точнее. Каждое решение — на основе качественных данных, а не интуиции", — обозначил он видение Минобороны.

