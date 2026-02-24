2 955 28

Наш план войны — три цели: закрыть небо, остановить врага и лишить РФ денег на войну, — Федоров. ВИДЕО

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что параллельно с дипломатией будут усиливать оборону так, чтобы заставить врага к миру.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

План войны

По словам министра, план войны - три конкретные цели.

Закрыть небо

"Защитить гражданских и инфраструктуру — топ-приоритет. Наша цель — идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов. Уже запущено создание многоуровневой системы "малой" ПВО и масштабирование перехватчиков.

Начались важные организационные изменения. Это первые шаги к системному противодействию шахидам и стабильной защите наших городов. Когда небо закрыто — страна функционирует", — подчеркнул он.

Остановить врага на земле, в море и киберпространстве

Федоров отметил, что фронт держится благодаря безапелляционному подвигу украинских воинов.

"Враг платит за каждый километр украинской земли. В Донецкой области — 156 солдат на один квадратный километр. Наш ориентир — более 200 убитых оккупантов за каждый км². Это уровень потерь, при котором продвижение становится невозможным.

Наша цель — остановить врага в каждом домене — на земле, в море и киберпространстве. Мы знаем, как этого достичь. Есть конкретный перечень решений и проектов: от улучшения системы закупок и завершения корпусной реформы до трансформации системы подготовки и управления на основе данных", — добавил он.

Лишить Россию экономического ресурса для ведения войны

Министр заявил, что война продолжается, потому что у России есть деньги.

"На ракеты и дроны. На контракты солдатам. На пропаганду. Источник — нефть. Россия продает ее по всему миру через так называемый теневой флот. Именно из этого бюджета финансируется война. Если перекрыть этот канал — ресурс на войну резко сократится. Что нужно: усиление санкций, координация с партнерами, стратегия противодействия теневому флоту, совместные действия с партнерами в море.

Чтобы дефицит бюджета России стал самым большим в истории. Мы уже готовим эту стратегию. То же самое — стратегию противодействия России в когнитивном домене", — пояснил глава Минобороны.

Как будут реализовывать план?

"Первое. Партнерства.
Win-win сотрудничество для достижения рекордного объема международной помощи уже в этом году. Для закупки дронов, стабильных выплат военным и усиления ПВО и других потребностей систем обороны.

Второе. Технологическое преимущество.
Быть как минимум на 10 шагов впереди врага в каждом технологическом цикле. Сохранять лидерство в войне инноваций.

Третье. Математика войны.
Благодаря системе еБаллов через DELTA мы уже получаем качественные данные с поля боя. Следующий шаг — превратить данные в решающую силу. Видеть больше. Думать быстрее. Бить точнее. Каждое решение — на основе качественных данных, а не интуиции", — обозначил он видение Минобороны.

Топ комментарии
і так, пішов вже п'ятий рік поспіль.
кожне зелене падло, що влізає у крісло, раптом виявляється афігітельним стратегом.
24.02.2026 10:27 Ответить
А в цьому плані нема пункту-побороти корупцію в державі та припинити відсилання "двушечек на маскву"?
24.02.2026 10:30 Ответить
С планами, как всегда, проблем нет. Все збс.
24.02.2026 10:28 Ответить
А визволяти українську землю від російських загарбників у плани теперішньої влади вже не входить.
Бо всі змирились з тим, що із владою зебілів це неможливо.
24.02.2026 10:26 Ответить
Яке "визволення ", нам би не просрати те що залишилось.
24.02.2026 10:43 Ответить
Із зебілами у владі таке можливо.
24.02.2026 10:55 Ответить
Такого пункту мабуть нема, але для цього все і робиться.
24.02.2026 12:18 Ответить
Все розумно, тільки на чотири роки забарились
24.02.2026 10:27 Ответить
24.02.2026 10:27 Ответить
24.02.2026 10:28 Ответить
@Бути щонайменше на 10 кроків попереду ворога в кожному технологічному циклі. @

для этого надо поменьше рассказывать врагу о своих планах и анонсах, особенно если ты имеешь доступ к секретной информации....
24.02.2026 10:28 Ответить
А у трампона план - влаштувати велику церемонію підписання мирної угоди.
24.02.2026 10:28 Ответить
24.02.2026 10:30 Ответить
Ще один потужний план!
24.02.2026 10:35 Ответить
больше похоже на предвыборный самопиар
24.02.2026 10:37 Ответить
*****, *****, кругом одні *****...і як ми раніше без цих ****** жили?...
24.02.2026 10:41 Ответить
раньше население тоже *****, только у тех хотя бы была видимость приличия)))
24.02.2026 11:44 Ответить
тєбя тоже *****?
24.02.2026 12:19 Ответить
ЗЕленський хоче почути від ЄС коли назвуть дату вступу України до блоку.
Логічно.
Коли Федоров назове час виконання хоча б двух цілей з запланованих трьох:
перекрити небо і зупинити ворога.Бо це ми вже чули і від ЗЕленського ще спочатку вторгнення Мордора в Україну.Взагалі,знаючи за півроку про підготовку паРаші до вторгнення нічого не робив.
24.02.2026 10:42 Ответить
На п'ятому році війни - небо не закрите, ворог не зупинений, гроші вкрадені зеленими виродками з паспортами Ізраілю.
24.02.2026 10:43 Ответить
слів у "зелених" докуя,але ресурсів в них куй ма .хоча один ресур у них все ж є "пісюн рояльний зезедента"
24.02.2026 10:51 Ответить
Це все неможливо зробити не викорінивши совковий менталітет серед керівництва армії.
24.02.2026 10:57 Ответить
"позбавити РФ грошей на війну"?

У РФ тільки природних ресурсів вистачить продавати на 1000років.
Тобто, війна - ціною українців - буде ще 1000років?
Може, треба поставити якісь адекватніші цілі?

А диверсії-теракти в тилу - так і залишаться і будуть наростати (бо не входять в "Наш план війни - три цілі")?
Може, замість фрагментарних наївно-популярних цілей застосувати системний підхід - для вирішення Проблеми загалом?
24.02.2026 11:00 Ответить
Так відправити туди треба оточення нашого потужного, вони ху.....лостан швидко без грошей залишат
24.02.2026 11:08 Ответить
Коли вже ми почнемо меньше балаболіть про плани? Діяти треба скритно, бо це ж війна, а не зібрання в ЖЕКу з планами по ремонту в під'їзді. Робіть і не ****.ть. Коли зробите - всі все побачать і дадуть оцінку.
24.02.2026 11:10 Ответить
поки що Оманська Гнида та "міндічі" успішно позбавляють Україну життів, території та грошей

ще й спонсорують паРашу "двушками" на маскву
24.02.2026 11:22 Ответить
Свіжі казки
24.02.2026 11:26 Ответить
У що з планом Перемоги? Не на часі!
24.02.2026 11:29 Ответить
Я планов наших люблю громадьё, размаха шаги саженьи... (с)
24.02.2026 12:44 Ответить
Три цілі у Зельоних під час війни. Утриматись при владі, і красти, і дуже скажено красти.
24.02.2026 13:42 Ответить
Чого рознились зрадофіли? Нарешті адекватного міністра оборони призначили і знову все не так і не туди
24.02.2026 14:59 Ответить
 
 