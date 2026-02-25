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Новини Присвоєння військових звань
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Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру 1 корпусу НГУ "Азов" Денису Прокопенку

Прокопенко отримав звання бригадного генерала

Президент Володимир Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала командиру 1 корпусу Національної гвардії України "Азов" Денису (Редісу) Прокопенку.

Відповідний указ №195/2026 опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Присвоєння звання бригадного генерала 

"Присвоїти військове звання бригадний генерал полковнику Прокопенку Денису Геннадійовичу — командиру 1 корпусу Національної гвардії України "Азов"", - сказано в указі.

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Автор: 

звання (116) Зеленський Володимир (27909) Азов (887) Прокопенко Денис (16)
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Топ коментарі
+20
Честь воїну!
АЗОВ - СТАЛЬ!
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25.02.2026 18:26 Відповісти
+18
Вітаємо!
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25.02.2026 18:19 Відповісти
+16
Маєте правду!

В січні 2025 року президент України Володимир Зеленський присвоїв !військове звання! бригадного генерала своєму охоронцю Максиму Донцю, який є начальником Служби безпеки президента УДО (Управління державної охорони).

Видно охорона Зеленського не вилазить з передової. 🤔
Або Вовочка дуже сильно пісяє в колготки.
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25.02.2026 18:35 Відповісти
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Вітаємо!
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25.02.2026 18:19 Відповісти
Чомусь що Зеленський, що Ахметов стали задобрювати "Азов".
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25.02.2026 18:22 Відповісти
готується до виборів кращещобутік
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25.02.2026 18:26 Відповісти
Бо Zелених чоловічків з ТЦК та 3-й гвардійській готують на заміну беркутні. Ще наплачемося з них.
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25.02.2026 18:38 Відповісти
А раніше він це не заслуговував?
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25.02.2026 18:25 Відповісти
Маєте правду!

В січні 2025 року президент України Володимир Зеленський присвоїв !військове звання! бригадного генерала своєму охоронцю Максиму Донцю, який є начальником Служби безпеки президента УДО (Управління державної охорони).

Видно охорона Зеленського не вилазить з передової. 🤔
Або Вовочка дуже сильно пісяє в колготки.
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25.02.2026 18:35 Відповісти
За собачу вірність
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25.02.2026 18:41 Відповісти
Володя завжди цінував лише свою дупу.

Що таке незалежність, суверенітет або оборона України Зеленський дізнався коли опинився на посаді президента.
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25.02.2026 19:20 Відповісти
Юрій Федоров охоронець п'ятого президента, звання ... цілий ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТИНАТ! як тобі?
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25.02.2026 20:07 Відповісти
Раніше був полковником.
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25.02.2026 20:01 Відповісти
Честь воїну!
АЗОВ - СТАЛЬ!
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25.02.2026 18:26 Відповісти
Нарешті!
Вітаємо !
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25.02.2026 18:34 Відповісти
Зеля вирощує своїх Залужних
Я думаю, що, на жаль, вони стануть опонентами успішної і розвиненої України
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25.02.2026 18:59 Відповісти
І квартиру на Липках, і звання генерала-поперло. А побратими в полоні гинуть.
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25.02.2026 19:17 Відповісти
Что за попытки манипуляции на чувствах людей?
Если бы Прокопенко не присвоили звания, то сразу бы россияне наших освободили бы из плена?
К чему здесь то, что Вы написали?
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25.02.2026 23:12 Відповісти
Це за вірну службу і мовчання А хто відповість за тисячі полонених Азова і десятки тисяч загибелі мирних жителів Маріуполя?
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25.02.2026 19:23 Відповісти
путин?
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25.02.2026 23:13 Відповісти
Азов - міць!!!
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25.02.2026 19:59 Відповісти
Yарешті! Вітання! Смерть ворогам!
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25.02.2026 20:12 Відповісти
Декільком присвоїв генерала, декільком купив за бюджетні гроші квартири в Києві, щоб тільки мовчали, що він у 2022 році віддав ворогу більше трьох тисяч "азовців" і захисників Маріуполя на тортури і вбивства. А до цього розмінував Чонгар і акваторію Азовського моря, щоб захисники Маріуполя за пару днів опинилися в оточенні. Чи хтось подумав, що він піклується про "Азовців"? Ні, виключно про себе, купує званнями і грошима, щоб ті мовчати, а ще краще його прославляли.
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25.02.2026 21:18 Відповісти
 
 