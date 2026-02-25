Зеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру 1 корпусу НГУ "Азов" Денису Прокопенку
Президент Володимир Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала командиру 1 корпусу Національної гвардії України "Азов" Денису (Редісу) Прокопенку.
Відповідний указ №195/2026 опубліковано на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
Присвоєння звання бригадного генерала
"Присвоїти військове звання бригадний генерал полковнику Прокопенку Денису Геннадійовичу — командиру 1 корпусу Національної гвардії України "Азов"", - сказано в указі.
Топ коментарі
+20 Владислав Сварчевський
показати весь коментар25.02.2026 18:26 Відповісти Посилання
+18 Тиха Вода #607592
показати весь коментар25.02.2026 18:19 Відповісти Посилання
+16 Тиха Вода #607592
показати весь коментар25.02.2026 18:35 Відповісти Посилання
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В січні 2025 року президент України Володимир Зеленський присвоїв !військове звання! бригадного генерала своєму охоронцю Максиму Донцю, який є начальником Служби безпеки президента УДО (Управління державної охорони).
Видно охорона Зеленського не вилазить з передової. 🤔
Або Вовочка дуже сильно пісяє в колготки.
Що таке незалежність, суверенітет або оборона України Зеленський дізнався коли опинився на посаді президента.
АЗОВ - СТАЛЬ!
Вітаємо !
Я думаю, що, на жаль, вони стануть опонентами успішної і розвиненої України
Если бы Прокопенко не присвоили звания, то сразу бы россияне наших освободили бы из плена?
К чему здесь то, что Вы написали?